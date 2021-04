Lopes: Czułem, że wygramy

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r. 06:45 Mishka, źródło: Legia Warszawa

- Oczywiście jestem bardzo szczęśliwy, że strzeliłem bramkę. Jestem napastnikiem i właśnie to jest moje zadanie. Szczerze mówiąc, jestem jednak bardziej zadowolony z powodu tego bardzo ważnego dla nas zwycięstwa. Graliśmy przecież na wyjeździe z bardzo silnym zespołem - powiedział po meczu z Piastem Gliwice Rafael Lopes.



- Rozmawialiśmy przed meczem. Wiedzieliśmy wszyscy, że zanotowaliśmy ostatnio dwa remisy. Może było nieco bardziej nerwowo przed tym spotkaniem. Dobrze je jednak rozpoczęliśmy, pewnie operowaliśmy piłką, mieliśmy też sytuacje bramkowe, w tym jedną bardzo dobrą. Graliśmy swoje, byliśmy pewni siebie, stwarzaliśmy sytuacje. Na boisku czułem, że wygramy, ale to piłka, więc oczywiście nigdy nic nie wiadomo.



- Trenowaliśmy przez cały czas z trenerem Michniewiczem, przygotowywaliśmy się z nim do tego meczu. Oczywiście, jest różnica, kiedy trener jest na ławce, na bieżąco przekazuje instrukcje, dokonuje zmian, ale wszyscy dokładnie wiedzieliśmy, co mamy robić na murawie, gdzie przycisnąć, co robić z piłką, a co bez niej.



- Tak, słyszałem, że miałem zejść z boiska tuż przed tym, jak zdobyłem gola, ale ostatecznie trener postanowił dać mi jeszcze szansę. Taki jest futbol. Może to wola Boga.



- Zawsze czujemy presję, mniejszą lub większą, bo zawsze naszym celem jest zwycięstwo. W Gdańsku znowu zagramy na wyjeździe przeciwko dobremu zespołowi. W czwartek będzie moment na świętowanie zwycięstwa, ale potem rozpoczynamy przygotowania do następnego spotkania.