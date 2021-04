Statystyki meczu z Piastem

W meczu z Piastem piłkarze Legii oddali aż 27 strzałów, z czego jednak tylko 5 celnych. Najwięcej razy swoich szans próbowali Walerian Gwilia, Rafael Lopes i Tomas Pekhart - po 4. Co ciekawe, rywale przez całe spotkanie ani razu nie posłali piłki w światło bramki Artura Boruca. Obie drużyny przebiegły podobną liczbę kilometrów - 109,94 Legia, natomiast Piast 107,53. Poniżej prezentujemy szczegółowe statystyki z meczu. Zapraszamy także do wystawiania ocen piłkarzom Legii. Szczegółowe statystyki piłkarzy Legii Średnie pozycje piłkarzy Legii na boisku Przebiegnięty dystans źródło: InStat / Ekstraklasa

