Oceny legionistów za mecz z Piastem

Najwyższą notę za środowy mecz w Gliwicach przyznaliście Josipowi Juranoviciowi. Występ Chorwata oceniliście na 4,8 w skali 1-6. Minimalnie niższą notę uzyskał Rafael Lopes - 4,6. Większość pozostałych zawodników także otrzymała pozytywne oceny. Najniższe trafiły Do Waleriana Gwilii i Tomasa Pekharta - po 3,0. W sumie oceniały 932 osoby. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,8. Juranović 4,8 Rafael Lopes 4,6 Boruc 4,4 Jędrzejczyk 4,1 Hołownia 3,9 Luquinhas 3,9 Kapustka 3,8 Mladenović 3,8 Andre Martins 3,8 Slisz 3,6 Wieteska 3,5 Kostorz 3,2 Gwilia 3,0 Pekhart 3,0

Maciej - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Juranovic, klasa sama w sobie.

Kapitalny transfer i wielki szacunek dla Kucharskiego.



Jakby nie patrzeć,



letnie transfery:

Juranovic

Mladenovic

Boruc

Kapustka

to zawodnicy, wyróżniający się w lidze i można by rzec bez nie do zastąpienia. odpowiedz

Pacho - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie no, tym razem Gvilla za nisko. Bardzo przyzwoity mecz w porównaniu do poprzednich. Kostorz tym razem najsłabszy. odpowiedz

SŁAWEK(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Pacho: Bardzo dobrą zmianę dał Kacper, oczywiście na minus nie wykorzystał dobrej sytuacji ale na pewno nie był najsłabszy. Ogólnie większość zagrała przyzwoicie tylko skuteczność zawiodła. odpowiedz

Roma - 42 minuty temu, *.plus.pl @Pacho: nie wiem czy kolega zauważył, ale tenże Gwilia posiadł, wyjątkową nawet jak na naszą ligę, umiejętność niecelnego podania do tyłu. odpowiedz

Normalny - 1 godzinę temu, *.net.pl Wietaska to od dluzszego czasu dostaje niskie noty "z urzedu" a szkoda.... odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.virginm.net Gvilia to nie 3.0 ocene ma tylko 0.3

Gosc to totalne dno odpowiedz

