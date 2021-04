27. kolejka Ekstraklasy. Derby Krakowa na remis

Komentarze (37)

Kibol - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nieprawda z tym czekaniem "co najmniej tydzień". Obczajcie sobie wariant ze Legia wygrywa, Pogon przegrywa i Rakow w srode przegrywa. Wtedy jest Mistrz niezależnie od wyniku sobotniego meczu Legii. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Marne te derby. A Świerczoka to bym widział w Legii. Tylko skąd Mioduski na rucha 1000000 euro? Oczywiście jest to pytanie retoryczne, bo Świerczoka w Legii nie będzie. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Arek: Ramis zadawalał obie strony. Może jakby Hanca tego karnego strzelił coś by się działa. A tak - lipa.



Milion euro to sporo, do tego pensja...Ale Slisza kupilismy drożej, więc może jakaś iskierka nadziei jest. Na nasze warunki to dobry napastnik. Wolałbym Szysza, ale ten raczej kompletnie poza zasięgiem finansowym jest. odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.t-ipconnect.de Widzieliście ilość przebiegnietych kilometrów w derbach Krakowa?

Wisła 108,Cracovia 103.

O co tu chodzi?Przecież to jest spacerowanie po boisku. odpowiedz

Ja - 7 godzin temu, *.plus.pl AmicoLech czyli tzw Nowotwór do tyłu jak zwykle ja nie wiem Skorża 3 kadencja i dalej to samo :) a w Bielsku niech się jeszcze nie cieszą bo AmicoLech jedzie do Mielca teraz odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 7 godzin temu, *.plus.pl Stal to nie jest zła drużyna musi wygrać z Pogonią MUSI !!! odpowiedz

:) - 7 godzin temu, *.plus.pl No cóż Amica zawsze w swojej historii niby była w czołówce ale zawsze czegoś brakowało.Niby silny klub a średniak ja nie wiem czego tam oczekują. odpowiedz

Pawełek - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Amica idzie na majstra na trzydziestolecie w przyszłym sezonie hehehe :-) odpowiedz

Leśny Dziadek - 17 godzin temu, *.centertel.pl Panowie, trzymajmy poziom wypowiedzi. Ewentualnie jest pudelek, tam mozna napisac farmazony. odpowiedz

Robert Szenfeld - 18 godzin temu, *.t-mobile.pl Czy ktoś z kolegów może się orientuje jakim K... cudem ( pomimo , że to częstochowa ) na rakowie była cała trybuna kibiców ? Może legia niech gra na agrykoli to tez nas wpuszczą pajace ? odpowiedz

Ewelina - 23.04.2021 / 23:41, *.play-internet.pl We Wronkach dwunasty z kolei sezon przejściowy. Kibicowanie Amice Wronki to musi być ciężkie przeżycie. odpowiedz

c u L t albo śmierć - 24.04.2021 / 01:11, *.47.44 @Ewelina: szkoda mi ich bo stresy nie sá zdrowe,...Tak długh nic....✨⚽️✨ odpowiedz

fff - 23.04.2021 / 23:15, *.plus.pl Nie podniecajcie się, pisałem, że Piast oddał punkty za puchar(wczoraj), a dziś Podbeskidzie kupiło 3 punkty, bo walczą o utrzymanie. W przyszłym sezonie Poznań będzie zbierał sporo punktów i będzie szedł po puchary, ale ślepcy tego nie widzą. zapewne w porażkę z Mielcem i PBB Legii też wszyscy wierzą odpowiedz

Xd - 23.04.2021 / 23:36, *.chello.pl @fff: lecz się. odpowiedz

G'upiwroniak - 19 godzin temu, *.com.pl @fff: piast oddał, mecz za puchar hahahahaha w którym już nie gra. Pewnie za przyszły, awansem oddali mecz hahahaha za puchar 2022 roku. K urwa nie mogę. Weź prozak i wróć na portal swojej drużyny. odpowiedz

Mati - 18 godzin temu, *.plus.pl @fff: ładnie odjechałeś może odstaw na jakiś czas bądź bierz tylko połowę będą zbierać pkt haha tak jak w tym sezonie buhahaha odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.t-ipconnect.de @fff: Zgadzam się z Tobą. odpowiedz

gLc - 23.04.2021 / 22:51, *.vectranet.pl amika idzie na Mistrza;) odpowiedz

Arek - 23.04.2021 / 23:28, *.tpnet.pl @gLc: na majstra. Oni wiecznie idą na majstra. Z nich jest taki majster klepka. odpowiedz

dejne3 - 24.04.2021 / 02:07, *.plus.pl @gLc: Nawet majstra jak to kartofle mowią Wielkopolski nie będzie Warta jest wyżej w tabeli od Kondukora odpowiedz

peru123 - 23.04.2021 / 22:43, *.chello.pl już amikowcy tworzą spółdzielnie pod przyszły sezon odpowiedz

Wolfik - 23.04.2021 / 22:46, *.mm.pl @peru123: Skoro tak, to zostaliśmy jego członkiem wcześniej.... odpowiedz

peru123 - 23.04.2021 / 22:52, *.chello.pl @Wolfik:

My kulturalnie oddaliśmy jednym i drugim odpowiedz

Wolfik - 23.04.2021 / 23:00, *.mm.pl @peru123: No tak, ale poznaniacy grają z Mielcem w przyszłym tygodniu. Zatem wszystko przed nimi :) odpowiedz

(L) uz - 24.04.2021 / 00:17, *.inetia.pl @peru123: Pewnie, niech tworzą. Coś marudzą , że chcą uczcić swoje 100 -lecie.

Coś im się musiało porąbać, nawet uczniaki z podstawówki wiedzą przecież że 100 lat temu sprzętu AGD w Polsce nie produkowano:).

Chyba że chodzi im o spektakularny spadek z eklapy, z ostatniej pozycji w tabeli, wtedy z satysfakcją odnotujemy że jednak czegoś dokonali. odpowiedz

peru123 - 24.04.2021 / 01:43, *.chello.pl @(L) uz:

niestety moim zdaniem to wygląda trochę inaczej, najpierw 83 kupują za prywatne pieniądze

króla wielkopolski z Legii Okońskiego, potem 2 lata z rzędu ten sam człowiek opłaca zdobycie MP przez kolejarzy, 93 - kupują działaczy z PZPN via solidarność kolejarska, potem puchary fryzjeskie dla amiki i 2015 - górnicy podkładają się na luzie, posrań to twórcy korupcji piłkarskiej w Polsce. odpowiedz

antyamica - 23.04.2021 / 22:33, *.com.pl Brawo górale pogonili szmatę wroniecka odpowiedz

Wolfik - 23.04.2021 / 22:27, *.mm.pl Taka to nasza liga. Grające koszmarną padakę Podbeskidzie ogrywa Lecha bo Rogniciowi wyszedł strzał życia. Co sprawia, że Mielec będzie musiał gryźć trawę z Pogonią. Co nam bynajmniej nie zaszkodzi :). odpowiedz

lw73 - 23.04.2021 / 14:23, *.t-mobile.pl Dziwna ta nasza liga, trzy kolejki do końca i ósma drużyna ma realne szanse na puchary odpowiedz

Matt - 24.04.2021 / 00:30, *.tpnet.pl @lw73: dziwne to jest, że 12 już nie ma szans na mistrza. odpowiedz

jo - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl @lw73: a pierwsza zaraz dokona po raz kolejny rewolucji w składzie i kupi nowych, tańszych graczy by dzięki temu przedsięwzięciu móc po raz kolejny zwolnić jesienią trenera za brak awansu. Sytuacja absolutnie nie nowa. Rzekł bym cykliczna i w pełni powtarzalna, wynikająca z autorskiego pomysłu jej właściciela ..., który nie uczy się na swoich błędach albowiem jest chyba idiotą co roku wyrzucającym swoje pieniądze w tzw. błoto. odpowiedz

Władeczek - 23.04.2021 / 10:45, *.netfala.pl U mnie maciory już się wylegują w zamrażalniku faken. Świętowanie z maciorami pewnie będzie w majówkę, po meczu z Wisłą. Tak obstawiam, ale w ten weekend jakaś krata browaru też pęknie faken. odpowiedz

Kamień - 23.04.2021 / 09:31, *.chello.pl Zobaczymy czy będzie mecz dziś na nSport... W zeszłym tygodniu też tak napisaliście, a był żużel... odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 23.04.2021 / 09:17, *.centertel.pl Wygrywamy w Gdansku, Pogoń bęcki w Mielcu i mamy mistrza. odpowiedz

Kamień - 23.04.2021 / 09:30, *.chello.pl @(L)egiunia Fanatic(L): Jak Raków wygra to jeszcze nie za bardzo odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 23.04.2021 / 14:13, *.centertel.pl @Kamień: racja mój błąd, pozdrawiam odpowiedz

OSA(L) - 23.04.2021 / 23:54, *.15.207 @Kamień: no i Raków wygrał, no i nie za bardzo, ale miejmy nadzieję, że co się odwlecze to nie uciecze ;) odpowiedz

