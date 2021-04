27. kolejka Ekstraklasy. Legia o krok od mistrzostwa

Za nami mecze 27. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa miała teoretyczne szanse na zdobycie mistrzostwa Polski już w tej kolejce, ale Raków wygrał ze Śląskiem, więc będziemy musieli poczekać co najmniej tydzień. W drugim piątkowym meczu Podbeskidzie pokonało Lecha. W sobotę rozegrano derby Krakowa, które zakończyły się bezbramkowym remisem. W niedzielę wszystkie oczy będą zwrócone w kierunku Gdańska, gdzie Lechia zagra z Legią. Pogoń przegrała w Mielcu, co oznacza, że straciła szansę na zdobycie mistrzostwa. Legia tytuł może zdobyć już w środę, kiedy odbędzie się mecz Rakowa. 27. kolejka: Raków Częstochowa 2-0 Śląsk Wrocław Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Lech Poznań Górnik Zabrze 0-2 Wisła Płock Zagłębie Lubin 2-2 Piast Gliwice Wisła Kraków 0-0 Cracovia Warta Poznań 2-0 Jagiellonia Białystok Stal Mielec 1-0 Pogoń Szczecin Lechia Gdańsk 0-1 Legia Warszawa Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Kalarepa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mioduski ałt! odpowiedz

Kaziu - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl A później mistrz Lichtensteinu, Naddniestrza, czy innego Karabachu i tradycyjny eurowpier...l... już dupa boli od tego dymania nas przez trzeciorzędne potęgi. A my się będziemy podniecać entym miszczostwem tej żałosnej ligi... odpowiedz

Rollo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Kaziu: dokladnie. odpowiedz

Misiek87 - 1 godzinę temu, *.fuz.pl @Kaziu: Ciekawe czy w 2002, 2006 czy w 2013 roku po zdobyciu Mistrzostwa Polski też tak marudziłeś odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Kaziu: za 10 - 20 lat nikt nie będzie pamiętał, jak te Mistrzostwa były zdobywane ;-) odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl W srode rakow remis albo porazka i bedzie mistrzostwo - a rakow ma trudny terminarz bo ma jage,stal,piasta i pogon. W pucharach jetesmy bez szans z taka gra. meczymu bule z fatalnymi druzynami typu cracovia i lechia. odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.chello.pl Mistrzostwo będzie jak nic ale co dalej

60%%%%%%%%% składu do wymiany bo to co gramy to masakra odpowiedz

Paszczyszyn - 2 godziny temu, *.chello.pl Legia mistrzem może być w środę !!! odpowiedz

Rafał - 41 minut temu, *.master.pl LEGIA MOŻE BYĆ MISTRZEM POLSKI NAJWCZEŚNIEJ W SOBOTĘ 01.05.2021 ROKU, PONIEWAŻ RAKÓW GRA MECZ ZALEGŁY ZE STALĄ MIELEC W ŚRODĘ 05.05.2021 ROKU. odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.master.pl Nie tak dawno odpisałem na pewien komentarz,że wygrana Stali z Pogonią graniczyć będzie z cudem i jak się okazuje cud ten nastąpił. Z jednej strony Pogoń powinna te spotkanie wygrać bezproblemowo 3:1 a z drugiej równie dobrze mogło być 2:0 dla Stali. Tak czy siak,teraz wszystko w nogach legionistów.Wygrana w Gdańsku daje Mistrzostwo Polski i pole do popisu w kwestii transferów dla prezesa i Kucharskiego.Jeśli chcemy zaistnieć wreszcie w pucharach to transfery trzeba robić JUŻ. odpowiedz

Wert - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Sebo(L):

Reasumując: mogła wygrać Stal, mógł być remis, mogła wygrać Pogoń.

Ekspert. odpowiedz

Achtenberg - 4 godziny temu, *.chello.pl @Wert: mógł jeszcze mecz być przerwany z powodu zamieszek pomiędzy ławkami rezerwowymi odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Wert: cóż za mistrz ciętej riposty i sarkazmu. Mogłeś jeszcze dodać, że piłka jest okrągła a bramki są dwie :) odpowiedz

Tomasz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Sebo(L): To tylko pokazuje Twoją znajomość polskiej ligi i wiedzę o piłce ogólnie. Nasza liga jest wyrównana i nawet outsider może pokonać lidera na jego boisku. Każdy może wygrać z każdym. Nawet w silniejszych ligach zdarzają się sensacje przegrywa Real, Barca, Bayern (prześledź uważnie wyniki sezonu). Pamiętam jak pisałeś kiedyś, że niemożliwe by mistrzem został klub przegrywający z beniaminkami, z ostatnią drużyną w tabeli. Prymitywny jesteś w ocenie możliwych wydarzeń i sytuacji w sporcie. Nie dopuszczasz możliwości niespodzianki. Prostak i tyle, wracaj do jaskini. odpowiedz

Hakon - 2 godziny temu, *.plus.pl @Tomasz: albo poprostu zaczynają się kolejki cudów... odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de @Tomasz: To nie znajomość polskiej ligi tylko bukmacherka. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Tomasz: Ale po co wypisujjesz inwektywy? Sebo w normalnym tonie przedstawia swój punkt widzenia, a Ty po nim jedziesz.... Do Kolegi Legionisty.



Rozumiem, że można się z kimś nie zgadzać. Ale po co obrażać? Nie mogłeś skończyć posta bez tego ostatniego zdania? Takie to fajne komuś "doj...ać' w necie? odpowiedz

Tomasz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: Musiałem się wyżyć. No dobra, przepraszam (z natury jestem chamem). Ale ten gość czasami mnie wkurza skrajnymi postami. Po Pogoni wniebowzięty jacy to jesteśmy mocni, po dwóch 0-0 jacy jesteśmy beznadziejni. Żadnej miarodajnej, wyważonej opinii, zbalansowanej oceny sytuacji i naszych możliwości. Od miłości do nienawiści, ze skrajności w skrajność. Sebol, jeszcze raz sorry. odpowiedz

Wolfik - 49 minut temu, *.mm.pl @Tomasz: Nie ma ludzi doskonałych. Są za to emocje. Czasami każdemu zdarza się "pomarudzić". Po to też jest to forum :).



Ale równiesz duże szacunek dla Ciebie Kolego, że potrafisz przeprosić. W dzisejszych czasach nie jest to cecha powszechna. Pozdrawiam serdecznie. odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl Jak przypuszczałem Mielec gryzł dzisiaj trawę i miał sporo szczęścia. Ale wygrali, co oznacza że my możemy przegrać mistrzostwo praktycznie już tylko ze sobą. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 7 godzin temu, *.petrotel.pl Legia wygra. Tak czuję w kościach :-) odpowiedz

Kibol - 21 godzin temu, *.chello.pl Nieprawda z tym czekaniem "co najmniej tydzień". Obczajcie sobie wariant ze Legia wygrywa, Pogon przegrywa i Rakow w srode przegrywa. Wtedy jest Mistrz niezależnie od wyniku sobotniego meczu Legii. odpowiedz

Rob - 2 godziny temu, *.chello.pl @Kibol: dokładnie tak odpowiedz

Arek - 23 godziny temu, *.tpnet.pl Marne te derby. A Świerczoka to bym widział w Legii. Tylko skąd Mioduski na rucha 1000000 euro? Oczywiście jest to pytanie retoryczne, bo Świerczoka w Legii nie będzie. odpowiedz

Wolfik - 22 godziny temu, *.mm.pl @Arek: Ramis zadawalał obie strony. Może jakby Hanca tego karnego strzelił coś by się działa. A tak - lipa.



Milion euro to sporo, do tego pensja...Ale Slisza kupilismy drożej, więc może jakaś iskierka nadziei jest. Na nasze warunki to dobry napastnik. Wolałbym Szysza, ale ten raczej kompletnie poza zasięgiem finansowym jest. odpowiedz

Po(L)ubiony - 14 godzin temu, *.chello.pl @Arek: Świerczok ma swoje zalety, m.in. świetnie ułożoną nogę, bardzo dobrze się ustawia, ale ma jedną koszmarną wadę: nie widzi lepiej ustawionych partnerów. Gdyby miał inteligencje Badii, to grałby czołowym europejskim klubie. Owszem, przydałby się nam, ale nie za te pieniądze. odpowiedz

Arek - 8 godzin temu, *.tpnet.pl @Wolfik: ale Slisza to kupiliśmy jeszcze przed tą całą pandemią, gdzie kibice jeszcze na mecze chodzili. A teraz wizjoner opowiada, że kibiców nie ma i przychody 30% spadły. Wiadomo. Fajnie by było, ale ja tam nie wierzę w takie rzeczy. Nie dziś i nie z tym właścicielem. odpowiedz

Arek - 8 godzin temu, *.tpnet.pl @Po(L)ubiony: gdyby Świerczok był bez wad, to z Ronaldo pykał by w Juve, czy tam z Messim w Barcelonie. A tak jest w naszej lidze i na nasze realia uważam, że lepszego nie znajdziemy. Do tego musisz pamiętać, że on tu jest na wypożyczeniu i to Ludogorets podyktował cenę 1000000. A jeszcze przecież Piast ma prawo pierwokupu, tylko jakoś wątpię, żeby tyle wysupłali. odpowiedz

Darek - 23 godziny temu, *.t-ipconnect.de Widzieliście ilość przebiegnietych kilometrów w derbach Krakowa?

Wisła 108,Cracovia 103.

O co tu chodzi?Przecież to jest spacerowanie po boisku. odpowiedz

Ja - 24.04.2021 / 18:54, *.plus.pl AmicoLech czyli tzw Nowotwór do tyłu jak zwykle ja nie wiem Skorża 3 kadencja i dalej to samo :) a w Bielsku niech się jeszcze nie cieszą bo AmicoLech jedzie do Mielca teraz odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 24.04.2021 / 18:37, *.plus.pl Stal to nie jest zła drużyna musi wygrać z Pogonią MUSI !!! odpowiedz

:) - 24.04.2021 / 18:35, *.plus.pl No cóż Amica zawsze w swojej historii niby była w czołówce ale zawsze czegoś brakowało.Niby silny klub a średniak ja nie wiem czego tam oczekują. odpowiedz

Pawełek - 24.04.2021 / 13:21, *.vectranet.pl Amica idzie na majstra na trzydziestolecie w przyszłym sezonie hehehe :-) odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 8 godzin temu, *.play-internet.pl @Pawełek: w przyszłym to spadną do 1 albo nawet do 4 ligi :) odpowiedz

Leśny Dziadek - 24.04.2021 / 08:45, *.centertel.pl Panowie, trzymajmy poziom wypowiedzi. Ewentualnie jest pudelek, tam mozna napisac farmazony. odpowiedz

Robert Szenfeld - 24.04.2021 / 07:33, *.t-mobile.pl Czy ktoś z kolegów może się orientuje jakim K... cudem ( pomimo , że to częstochowa ) na rakowie była cała trybuna kibiców ? Może legia niech gra na agrykoli to tez nas wpuszczą pajace ? odpowiedz

K - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @Robert Szenfeld : Legia, pajacu! odpowiedz

Adson 78 - 2 godziny temu, *.plus.pl @Robert Szenfeld : Legia piszę się kuźwa z dużej litery !!! odpowiedz

Ewelina - 23.04.2021 / 23:41, *.play-internet.pl We Wronkach dwunasty z kolei sezon przejściowy. Kibicowanie Amice Wronki to musi być ciężkie przeżycie. odpowiedz

c u L t albo śmierć - 24.04.2021 / 01:11, *.47.44 @Ewelina: szkoda mi ich bo stresy nie sá zdrowe,...Tak długh nic....✨⚽️✨ odpowiedz

Dossa Jr - 4 godziny temu, *.chello.pl @c u L t albo śmierć: niby racja, ale co ugrali na Juve i City, to ich, z Bragą tez niezle pograli, a my? Fakt, mielismy dwa razy Ajax, mielismy Real, Sporting (zarowno 2:2, jak i 1:0), Spartak, ale prawda jest taka, ze (L) do poziomu Amiki z 2010/11 nie dobila przez ostatnie 10 lat. Taka smutna prawda. Czekam na mecz (L) w Europie, gdy pogonimy dobry klub (no, mielismy Celtic, ale wiadomix). Wiec wracajmy do Europy i rozjezdzmy kogos ;) odpowiedz

fff - 23.04.2021 / 23:15, *.plus.pl Nie podniecajcie się, pisałem, że Piast oddał punkty za puchar(wczoraj), a dziś Podbeskidzie kupiło 3 punkty, bo walczą o utrzymanie. W przyszłym sezonie Poznań będzie zbierał sporo punktów i będzie szedł po puchary, ale ślepcy tego nie widzą. zapewne w porażkę z Mielcem i PBB Legii też wszyscy wierzą odpowiedz

Xd - 23.04.2021 / 23:36, *.chello.pl @fff: lecz się. odpowiedz

G'upiwroniak - 24.04.2021 / 07:27, *.com.pl @fff: piast oddał, mecz za puchar hahahahaha w którym już nie gra. Pewnie za przyszły, awansem oddali mecz hahahaha za puchar 2022 roku. K urwa nie mogę. Weź prozak i wróć na portal swojej drużyny. odpowiedz

Mati - 24.04.2021 / 08:00, *.plus.pl @fff: ładnie odjechałeś może odstaw na jakiś czas bądź bierz tylko połowę będą zbierać pkt haha tak jak w tym sezonie buhahaha odpowiedz

Darek - 23 godziny temu, *.t-ipconnect.de @fff: Zgadzam się z Tobą. odpowiedz

gLc - 23.04.2021 / 22:51, *.vectranet.pl amika idzie na Mistrza;) odpowiedz

Arek - 23.04.2021 / 23:28, *.tpnet.pl @gLc: na majstra. Oni wiecznie idą na majstra. Z nich jest taki majster klepka. odpowiedz

dejne3 - 24.04.2021 / 02:07, *.plus.pl @gLc: Nawet majstra jak to kartofle mowią Wielkopolski nie będzie Warta jest wyżej w tabeli od Kondukora odpowiedz

peru123 - 23.04.2021 / 22:43, *.chello.pl już amikowcy tworzą spółdzielnie pod przyszły sezon odpowiedz

Wolfik - 23.04.2021 / 22:46, *.mm.pl @peru123: Skoro tak, to zostaliśmy jego członkiem wcześniej.... odpowiedz

peru123 - 23.04.2021 / 22:52, *.chello.pl @Wolfik:

My kulturalnie oddaliśmy jednym i drugim odpowiedz

Wolfik - 23.04.2021 / 23:00, *.mm.pl @peru123: No tak, ale poznaniacy grają z Mielcem w przyszłym tygodniu. Zatem wszystko przed nimi :) odpowiedz

(L) uz - 24.04.2021 / 00:17, *.inetia.pl @peru123: Pewnie, niech tworzą. Coś marudzą , że chcą uczcić swoje 100 -lecie.

Coś im się musiało porąbać, nawet uczniaki z podstawówki wiedzą przecież że 100 lat temu sprzętu AGD w Polsce nie produkowano:).

Chyba że chodzi im o spektakularny spadek z eklapy, z ostatniej pozycji w tabeli, wtedy z satysfakcją odnotujemy że jednak czegoś dokonali. odpowiedz

peru123 - 24.04.2021 / 01:43, *.chello.pl @(L) uz:

niestety moim zdaniem to wygląda trochę inaczej, najpierw 83 kupują za prywatne pieniądze

króla wielkopolski z Legii Okońskiego, potem 2 lata z rzędu ten sam człowiek opłaca zdobycie MP przez kolejarzy, 93 - kupują działaczy z PZPN via solidarność kolejarska, potem puchary fryzjeskie dla amiki i 2015 - górnicy podkładają się na luzie, posrań to twórcy korupcji piłkarskiej w Polsce. odpowiedz

antyamica - 23.04.2021 / 22:33, *.com.pl Brawo górale pogonili szmatę wroniecka odpowiedz

Wolfik - 23.04.2021 / 22:27, *.mm.pl Taka to nasza liga. Grające koszmarną padakę Podbeskidzie ogrywa Lecha bo Rogniciowi wyszedł strzał życia. Co sprawia, że Mielec będzie musiał gryźć trawę z Pogonią. Co nam bynajmniej nie zaszkodzi :). odpowiedz

lw73 - 23.04.2021 / 14:23, *.t-mobile.pl Dziwna ta nasza liga, trzy kolejki do końca i ósma drużyna ma realne szanse na puchary odpowiedz

Matt - 24.04.2021 / 00:30, *.tpnet.pl @lw73: dziwne to jest, że 12 już nie ma szans na mistrza. odpowiedz

jo - 24.04.2021 / 02:33, *.t-mobile.pl @lw73: a pierwsza zaraz dokona po raz kolejny rewolucji w składzie i kupi nowych, tańszych graczy by dzięki temu przedsięwzięciu móc po raz kolejny zwolnić jesienią trenera za brak awansu. Sytuacja absolutnie nie nowa. Rzekł bym cykliczna i w pełni powtarzalna, wynikająca z autorskiego pomysłu jej właściciela ..., który nie uczy się na swoich błędach albowiem jest chyba idiotą co roku wyrzucającym swoje pieniądze w tzw. błoto. odpowiedz

Władeczek - 23.04.2021 / 10:45, *.netfala.pl U mnie maciory już się wylegują w zamrażalniku faken. Świętowanie z maciorami pewnie będzie w majówkę, po meczu z Wisłą. Tak obstawiam, ale w ten weekend jakaś krata browaru też pęknie faken. odpowiedz

Kamień - 23.04.2021 / 09:31, *.chello.pl Zobaczymy czy będzie mecz dziś na nSport... W zeszłym tygodniu też tak napisaliście, a był żużel... odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 23.04.2021 / 09:17, *.centertel.pl Wygrywamy w Gdansku, Pogoń bęcki w Mielcu i mamy mistrza. odpowiedz

Kamień - 23.04.2021 / 09:30, *.chello.pl @(L)egiunia Fanatic(L): Jak Raków wygra to jeszcze nie za bardzo odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 23.04.2021 / 14:13, *.centertel.pl @Kamień: racja mój błąd, pozdrawiam odpowiedz

OSA(L) - 23.04.2021 / 23:54, *.15.207 @Kamień: no i Raków wygrał, no i nie za bardzo, ale miejmy nadzieję, że co się odwlecze to nie uciecze ;) odpowiedz

