27. kolejka Ekstraklasy. Podbeskidzie lepsze od Lecha

Ewelina - 10 minut temu, *.play-internet.pl We Wronkach dwunasty z kolei sezon przejściowy. Kibicowanie Amice Wronki to musi być ciężkie przeżycie. odpowiedz

fff - 36 minut temu, *.plus.pl Nie podniecajcie się, pisałem, że Piast oddał punkty za puchar(wczoraj), a dziś Podbeskidzie kupiło 3 punkty, bo walczą o utrzymanie. W przyszłym sezonie Poznań będzie zbierał sporo punktów i będzie szedł po puchary, ale ślepcy tego nie widzą. zapewne w porażkę z Mielcem i PBB Legii też wszyscy wierzą odpowiedz

Xd - 15 minut temu, *.chello.pl @fff: lecz się. odpowiedz

gLc - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl amika idzie na Mistrza;) odpowiedz

Arek - 23 minuty temu, *.tpnet.pl @gLc: na majstra. Oni wiecznie idą na majstra. Z nich jest taki majster klepka. odpowiedz

peru123 - 1 godzinę temu, *.chello.pl już amikowcy tworzą spółdzielnie pod przyszły sezon odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @peru123: Skoro tak, to zostaliśmy jego członkiem wcześniej.... odpowiedz

peru123 - 59 minut temu, *.chello.pl @Wolfik:

My kulturalnie oddaliśmy jednym i drugim odpowiedz

Wolfik - 51 minut temu, *.mm.pl @peru123: No tak, ale poznaniacy grają z Mielcem w przyszłym tygodniu. Zatem wszystko przed nimi :) odpowiedz

antyamica - 1 godzinę temu, *.com.pl Brawo górale pogonili szmatę wroniecka odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Taka to nasza liga. Grające koszmarną padakę Podbeskidzie ogrywa Lecha bo Rogniciowi wyszedł strzał życia. Co sprawia, że Mielec będzie musiał gryźć trawę z Pogonią. Co nam bynajmniej nie zaszkodzi :). odpowiedz

lw73 - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Dziwna ta nasza liga, trzy kolejki do końca i ósma drużyna ma realne szanse na puchary odpowiedz

Władeczek - 13 godzin temu, *.netfala.pl U mnie maciory już się wylegują w zamrażalniku faken. Świętowanie z maciorami pewnie będzie w majówkę, po meczu z Wisłą. Tak obstawiam, ale w ten weekend jakaś krata browaru też pęknie faken. odpowiedz

Kamień - 14 godzin temu, *.chello.pl Zobaczymy czy będzie mecz dziś na nSport... W zeszłym tygodniu też tak napisaliście, a był żużel... odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 14 godzin temu, *.centertel.pl Wygrywamy w Gdansku, Pogoń bęcki w Mielcu i mamy mistrza. odpowiedz

Kamień - 14 godzin temu, *.chello.pl @(L)egiunia Fanatic(L): Jak Raków wygra to jeszcze nie za bardzo odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 9 godzin temu, *.centertel.pl @Kamień: racja mój błąd, pozdrawiam odpowiedz

