Pod lupą LL! - Artur Jędrzejczyk

Wtorek, 20 kwietnia 2021 r. 08:06 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Gdy tylko nie pauzuje za kartki bądź nie jest kontuzjowany, jest pewniakiem do pierwszego składu w bloku defensywnym. Kapitan Legii Artur Jędrzejczyk w tym sezonie rozegrał już 30 meczów, oczywiście z różnym skutkiem. Postanowiliśmy sprawdzić jak ten doświadczony obrońca spisze się przeciwko Cracovii.







W pierwszych minutach meczu zespół gości próbował mocniej zagrozić bramce strzeżonej przez Artura Boruca. Jędrzejczyk przez dobre ustawienie w bloku defensywnym skutecznie blokował kilka groźnych dośrodkowań w pole karne Legii. Udaną interwencją popisał się w 8. minucie, natomiast cztery minuty później świetnie zablokował ciałem uderzenie gracza Cracovii sprzed pola karnego. W drugiej połowie trzeba pochwalić kapitana Legii za zablokowanie podania Sylwestra Lusiusza i niedopuszczenie do groźnej sytuacji pod bramką „Wojskowych”.



33-letni obrońca stoczył kilka pojedynków z rywalami, ogółem na 16 pojedynków wygrał połowę. Tuż przed przerwą dobrze wyczuł Sergiu Hancę i odprowadził rywala wraz z piłką poza linię boczną. Jednak najbardziej na uwagę zasługują dwie sytuacje w drugiej odsłonie gry. W 73. minucie wygrał pojedynek główkowy z napastnikiem Cracovii, zażegnując kontratak gości i napędzając atak swojego zespołu. Tuż przed końcem meczu dobrze cofnął się w okolice własnego pola karnego przy kontrataku gości i wyłuskał piłkę spod nóg Thiago.



Artur Jędrzejczyk oprócz zdecydowanie defensywnych działań dwukrotnie pokazał się przy ofensywnych zapędach legionistów, jednak ze zmiennym szczęściem. Około 20. minuty gry dłuższym podaniem uruchomił na lewej stronie Filipa Mladenovicia, który niestety zbyt mocno dośrodkował w pole karne i cała akcja ofensywna spełzła na niczym. Druga sytuacja natomiast to bardzo duży błąd zarówno Jędrzejczyka jak i Mateusza Wieteski. W 75. minucie Jędrzejczyk ruszył do przodu i zamiast odegrać do jednego ze swoich kolegów, stracił piłkę przed polem karnym Cracovii, a zawodnicy gości ruszyli z kontrą, gdzie tylko bardzo dobra interwencja Artura Boruca uchroniła zespół Legii przed stratą bramki.



To był poprawny występ Artura w tym meczu. Stracił tylko dwukrotnie futbolówkę, a odzyskał siedmiokrotnie. Przeciął kilka ważnych podań czy dośrodkowań i oprócz kilku fauli i wyżej opisanej sytuacji ze zbytnim rozpędzeniem się pod pole karne gości nie popełnił rażących błędów w spotkaniu przeciwko zespołowi trenera Michała Probierza. Widać, że Artur powoli stabilizuje formę i nie popełnia wielu zbyt prostych błędów jak na jego doświadczenie.



Artur Jędrzejczyk

Czas gry: 90 minut

Bramki: -

Strzały / celne: -

Faule: 5

Faulowany: -

Spalone: -

Straty piłki: 2

Odbiory / udane: 3 / 2 (67%)

Odzyskane piłki: 7

Podania celne: 64 / 59 (92%)

Podania kluczowe / celne: -

Podania przyjęte: 49

Pojedynki / wygrane: 16 / 8 (50%)

Pojedynki w powietrzu / wygrane: 9 / 6 (67%)

Pojedynki na ziemi / wygrane: 7 / 2 (29%)

Dryblingi / udane: 1 / 0 (0%)