W Konstantynowie Łódzkim odbyła się druga edycja Pucharu Polski juniorów młodszych w trójboju i dwuboju nowoczesnym, w której z bardzo dobrej strony pokazali się zawodnicy Legii. Rywalizowało 173 zawodników z 21 klubów, w tym 22 osoby z Legii (6 dziewcząt i 16 chłopców). Legia ze sporą przewagą nad ZKS-em Drzonków, wygrała klasyfikację klubową. W kategorii do lat 16 zwyciężyli Katarzyna Dębska oraz Igor Radomyski. Na najwyższym stopniu podium w kat. U-14 stanęła Hanna Jakubowska, a brąz zdobyła Aleksandra Kazubska. Wśród U-12 na najniższym stopniu podium stanął Jan Gryko. Katarzyna Dębska ustanowiła rekord klubu w swojej kategorii wiekowej w strzelaniu (408 pkt.). Z kolei Igor Radomyski poprawił klubowy rekord w pływaniu (2:05,53 min.), biegu (6:29,14 min.) i strzelaniu (414 pkt.). Hanna Jakubowska w kategorii do lat 14 ustanowiła nowy rekord klubu na 100m stylem dowolnym - 01:03,22 min. Wyniki legionistów w II edycji PP: U-16: 1. Katarzyna Dębska, 7. Hanna Matusik, 8. Olga Cisek U-16: 1. Igor Radomyski, 17. Stefan Bieniecki, 19. Krzysztof Majcher U-14: 1. Hanna Jakubowska, 3. Aleksandra Kazubska, 51. Maja Bieniecka U-14: 19. Antoni Ruzik, 20. Dawid Ogrodniczuk, 29. Kajetan Szpryngiel, 32. Szymon Pawlak, 36. Tomasz Wasiuk, 38. Dominik Radomyski, 41. Jan Gryko, 42. Dawid Czyż, 45. Szymon Kowiecznikow, 46. Leon Jankowski, 49. Jakub Chubalski, 55. Jakub Rosa U-12: 3. Jan Gryko, 4. Dawid Czyż, 5. Szymon Kowiecznikow, 6. Leon Jankowski

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.