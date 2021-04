Fornalik: Wiemy, o co gra Legia

Wtorek, 20 kwietnia 2021 r. 09:28 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Zdecydowanie spodziewamy się bardzo zmotywowanego rywala. Wiemy, o co gra Legia. Ten tytuł mistrzowski jest bardzo blisko niej. To też aktualny mistrz Polski. Wiemy, jaka jest wartość ich zespołu. To że potrzebują jeszcze tylko kilku punktów do zdobycia mistrzostwa Polski, na pewno ich bardzo mobilizuje - mówi przed środowym spotkanie trener Piasta Gliwice, Waldemar Fornalik.



- Zawsze podchodzimy z pokorą do tego, co robimy. Wiemy, że tylko drużyną, kolektywem i dużym wysiłkiem osiągamy zwycięstwa. To wcale nie przychodzi łatwo, a poprzednie mecze z Legią nie były łatwe. W wielu fazach to Legia miała przewagę, ale to my byliśmy skuteczniejsi. Być może to ostatnie nasze dobre wyniki w meczach z Legią powodują, że inaczej patrzy się na te mecze, ale my wiemy, jaka jest wartość drużyny z Warszawy i w dalszym ciągu, aby z nią wygrać, musimy zagrać naprawdę bardzo dobre spotkanie.



- Szkoda, że nie padają pytania odnośnie wygranych meczów, bo jest ich zdecydowanie więcej... Na 18 spotkań przegraliśmy jedno ligowe. Uważam, że takie wydarzenia jak odpadnięcie z Pucharu Polski z Arką mogą hartować zespół w sytuacji, gdy się dużo meczów wygrywa. To taki zimny prysznic i takie małe opamiętanie. Wszystko odbywa się wielkim trudem, wielkim wysiłkiem i chwila dekoncentracji może spowodować takie sytuacje.



- Bartek Rymaniak ma uraz kolana, którego nabawił się w pierwszych minutach spotkania w Gdańsku i jego udział w tym meczu jest wykluczony. Pod znakiem zapytania jest występ Kuby Czerwińskiego. Patryk Lipski będzie pauzował za żółte kartki, a uraz ręki ma Tomek Mokwa. Pozostali zawodnicy powinni być do naszej dyspozycji.