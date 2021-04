Nowy format Ligi Mistrzów od sezonu 2024/25

Na poniedziałkowym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego UEFA zatwierdzono nowy format Ligi Mistrzów, który będzie obowiązywać od sezonu 2024/25. W fazie grupowej zagra 36 drużyn (obecnie 32) - w niej każdy zespół rozegra dziesięć spotkań (cztery więcej niż obecnie). Liga Mistrzów 2024/25 - 36 drużyn w jednej grupie (podzielonych na potrzeby losowania terminarza na cztery koszyki wg współczynników klubowych) - każda drużyna rozegra dziesięć meczów z różnymi rywalami (pięć u siebie, pięć na wyjeździe) - np. drużyna z pierwszego koszyka zagra dwa mecze z rywalami z pierwszego koszyka, trzy z drugiego, trzy z trzeciego i dwa z czwartego - pierwsze osiem drużyn w tabeli awansuje bezpośrednio do 1/8 finału LM - drużyny z miejsc 9-24 zagrają w 1/16 finału - zwycięzcy awansują do 1/8 finału LM, przegrani zagrają w fazie pucharowej LE Dodatkowe cztery miejsca w fazie grupowej otrzymają: 1) trzecia drużyna piątej federacji w krajowym rankingu UEFA 2018/19-22/23 2 i 3) dwie najlepsze drużyny z pięcioletniego klubowego rankingu UEFA, które nie zakwalifikowały się bezpośrednio do fazy grupowej LM, ale zakwalifikowały się do europejskich pucharów w danym sezonie (czyli co najmniej do eliminacji Ligi Konferencji Europy) 4) dodatkowa drużyna z eliminacji w ścieżce mistrzowskiej Limit drużyn z jednej federacji w Lidze Mistrzów został zwiększony do sześciu. Liga Europy i Liga Konferencji Europy W fazach grupowych Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy także zostanie zastosowany nowy format (bez podziału na grupy) - planowane jest również zwiększenie liczby drużyn w fazach grupowych do 36 w LE i 36 w LKE. W LE każda drużyna zagra osiem spotkań, w LKE sześć.

Alan - 10 minut temu, *.t-mobile.pl Dla nas i tak bramy stadionu na najlepsze mecze LM czy LE są zamknięte nawet jak jakimś cudem znowu uda nam się tam dostać, to wiadomo z jakich przyczyn ( tak tak wiem fuck UEFA) i tak jest niestety od wielu lat..... odpowiedz

Eryk - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl W sumie to dla nas bez znaczenia. Od kiedy powstała Liga Mistrzów tylko dwa polskie kluby zakwalifikowały się do niej, Legia i Wisła. Jesteśmy piłkarskim marginesem Europy więc zmiany w pucharach nas i tak nie dotyczą. Przypuszczam, że do LM mistrz Polski awansuje za 50 lat, a i to nie jest pewne. Poziom tej ligi to dramat, 30 miejsce w rankingu UEFA. 40 milionowy kraj nie może się doczekać silnej ligi, a państewka 3 milionowe biją nas na głowę w sukcesach odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Eryk: Wisła?? odpowiedz

Grinder - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Luk: raczej Widzew w 1996

Wisła próbowała wiele razy ale im się nie udało odpowiedz

tiamat - 1 godzinę temu, *.97.173 @Grinder: chyba raczej wisła, a z parmą i schalke to kto grał? odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @tiamat:

To było w pucharze UEFA!

W L.M. grały tylko Legia (1995/96 i 2016) oraz Widzew (1996/1997) odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.atman.pl @Eryk: które te 3 milionowe państewka na tak biją? odpowiedz

ADO Den Haag - 52 minuty temu, *.jvlists.com @Jurek: A Wisła za Kasperczaka nie grała w Lidze M z Lazio po wyeliminowaniu Parmy? Bramki Żurawskiego pamiętasz? odpowiedz

Rytm - 46 minut temu, *.centertel.pl @ADO Den Haag:

Z Lazio Wisła grała w Pucharze UEFA a nie w LM. Zobacz na wikipedii.

Jak można nie wiedzieć takich rzeczy? odpowiedz

Zawieja - 20 minut temu, *.t-mobile.pl @tiamat: chyba raczej naucz się czytać i poczytaj o historii polskich klubów w europejskich pucharach ps w lidze mistrzów grała Legia i żydzew . odpowiedz

eLo - 5 minut temu, *.play-internet.pl @Eryk: jaka ku_wa wisła? odpowiedz

grzeziek - 2 minuty temu, *.centertel.pl @Zawieja : oczywiscie ze wisla grala w lidze mistrzow. Pamietam jak prawie ograla barcelone i pozniej morderczy boj z panathinaikosem o wyjscie z grupy. Niestety majdan zawalil wtedy. Ja mam pamiec dobra. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.centertel.pl Legia do Superligi! Są jeszcze wolne miejsca ponoć. To jedyna szansa na europejskie puchary ;-) odpowiedz

tekken (L) - 2 godziny temu, *.230.80 Ja już od ładnych paru lat kibicuję tylko wszystkim, co mogą przełamać hegemonie wielkich. Myślę, że większość tak robi. Oglądam głównie Legię. Swoją drogą pewnie mistrz Polski będzie grał w superlidze 3 albo 4 poziomu. No niestety takie czasy.

Epidemia dała bogatym po garach i może jakieś słabsze kluby dobrze zarządzane mogłyby to wykorzystać. Tego się boją. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Liga mistrzów w której gra sześć klubów z jednej ligi.Dobre.Nie nazywajmy już ligi mistrzów ligą mistrzów bo już dawno nią nie jest.

Za 10 lat i obecne rozgrywki jeszcze się powiekszy powiedzmy do 52 zespołów i stworzy jeszcze trzecią ligę europy i bedzie szansa,że zagramy w europie. odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.centertel.pl LM i tak zdobędzie Bayern lub PSG bo reszta jest w superlidze odpowiedz

Hubbard - 2 godziny temu, *.chello.pl taką superligę którą ogłosili to ja stworzyłem w 1994 na Sensible Soccer (20 drużyn grało się od 2 do 10 rund)

te same 12 ekip plus Bayern, Borussia, PSG

Glasgow Rangers, Glasgow Celtic, Ajax, Everton

a ja grałem Legią Warszawa z (tamtego okresu)

to była dopiero zabawa odpowiedz

Wariat - 3 godziny temu, *.chello.pl ale tuzy będą w tej lidze konferencji, nie moge sie doczekac odpowiedz

Brat - 3 godziny temu, *.chello.pl @Wariat: No takie w sam raz jak dla nas. Skoro my odpadamy z drużyną z Mołdawii czy Luksemburga, to z kim mielibyśmy grać? odpowiedz

Stary - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Brat: Kiedy Legia przegrała z klubem z Mołdawii, bo nie pamiętam? Może chodziło ci o Kazachstan? odpowiedz

Kader - 2 godziny temu, *.amazonaws.com @Stary: sheriff tiraspol - juz pamiętasz ? odpowiedz

Kamień - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wariat: Pierwszy przykład z brzegu. Tottenham, kojarzysz czy nie za bardzo? Wątpie skoro nawet konfedaracji nie potrafisz dobrze przeczytać odpowiedz

patol82 - 1 godzinę temu, *.97.173 @Kader: sherif to chyba z ukrainy chyba że zimbru kiszyniow ale to nie Legia grała odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @patol82:

Oczywiście że Sheriff to Mołdawia,co prawda Naddniestrze,ale to żadna Ukraina tylko Mołdawia odpowiedz

Eminem - 56 minut temu, *.jvlists.com @Jurek: Co ty bredzisz Mariampol lezy przeciez w Ukrainie wiec jaka Moldawia? odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Alebeznadzieja odpowiedz

Felek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Jedziemy z Ligą Mistrzów jak z furą gnoju co sezon! My chcemy do Superligi! odpowiedz

Brat - 4 godziny temu, *.chello.pl Na szczęście my jako Legia Warszawa bojkotujemy Ligę Mistrzów od 5 lat. ;-)



SuperLigę też zbojkotujemy! odpowiedz

Sputnik 44 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Brat: my nawet Superpuchar Polski bojkotujemy... odpowiedz

oLaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Sputnik 44: wydaje się, ze od 2-ch meczy niektórzy piłkarze to nawet MIstrzostwo Polski zaczęli bojkotować.... odpowiedz

jachaja - 4 godziny temu, *.aster.pl Mamy szansę! odpowiedz

Mołsa - 4 godziny temu, *.centertel.pl @jachaja: ajacha odpowiedz

