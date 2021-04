W pierwszym meczu o 3. miejsce Energa Basket Ligi rozegranym w Ostrowie Wielkopolskim Legia Warszawa wygrała 84-72 ze Śląskiem Wrocław. Drugie spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 20:30. Gra toczy się do dwóch zwycięstw, więc w przypadku porażki Legii ewentualny trzeci mecz zaplanowano na niedzielę. Pierwsze dwie części meczu były małą sinusoidą. Już po pięciu minutach koszykarze Legii wyszli na wysokie, 12-punktowe prowadzenie (18-6), ale nie zdołali go utrzymać do końca pierwszej kwarty - rywale odrobili pięć oczek (23-18). W drugiej odsłonie nastąpiła druga próba odjechania na bezpieczną odległość przez "Zielonych Kanonierów". W 14. minucie udało się uzyskać przewagę 11 punktów (29-18), ale następnie wrocławianie w 3 minuty dogonili Legię (30-30), a do szatni schodzili prowadząc jednym punktem 37-36. W dwóch pierwszych kwartach zdecydowanie najskuteczniejszy w Legii był Jamel Morris, który po sezonie odchodzi z Legii . Amerykanin rzucił 16 punktów. Ponadto legioniści zanotowali niezłą procentową skuteczność rzutów z gry (52%) i za trzy (56%), ale stworzyli mniej sytuacji niż rywale, bo aż 10 razy trafili piłkę. Po zmianie stron wrocławianie przez niecałe cztery minuty utrzymywali minimalne prowadzanie, ale następnie rozpoczął się show legionistów. Dwie trójki Karolaka, trójka Wyki, trójka Morrisa a także celne rzuty Neala i Lichodieja i na tablicy zrobiło się 63-48 dla warszawiaków. Śląsk zdołał odrobić część strat w końcówce trzeciej kwarty, ale na ostanie dziesięć minut wychodził tracąc dziesięć punktów (68-58). Czwarta kwarta przebiegała pod kontrolą podopiecznych Wojciecha Kamińskiego, którzy nie pozwolili zbliżyć się Śląskowi bardziej niż na 5 punktów, a ostatecznie wygrali 12 oczkami. Znakomitą skutecznością popisał się Morris, który w sumie rzucił 35 puntków! PLK: Legia Warszawa 84-72 Śląsk Wrocław Kwarty: 23-18, 13-19, 32-21, 16-14 Legia Warszawa [punkty, celne za trzy] 24. J. Morris 35 (6) 3. J. Karolak 12 (2) 8. L. Medford Jr 11 (1) 11. W. Lichodiej 9 (1) 91. D. Wyka 5 (1) --- 5. N. Neal 8 (1) 31. G. Kamiński 2 2. B. Didier-Urbaniak 0 14. G. Kulka 0 15. A. Linowski - 33. E. Watson 2 99. J. Sadowski - Śląsk Wrocław [punkty, celne za trzy] 2. K. Gibson 17 (4) 11. A. Dziewa 6 13. S. Jovanović 8 15. M. Gabiński 2 27. I. Ramljak 6 (2) --- 16. M. Szlachetka 14 (2) 6. B. Mccauley 13 (2) 3. E. Stewart 4 18. S. Tomczak 2 24. K. Marchewka 0 7. K. Gordon - 10. J. Wójcik - Komisarz: W. Imiołek Sędziowie: P. Pastusiak, M. Chrakowiecki, M. Nawrocki

Pusia - 4 sekundy temu, *.vectranet.pl Brawo! Czy grał Valencia przeniesiony z drużyny piłkarskiej? odpowiedz

AAA - 6 minut temu, *.chello.pl Już wyrównaliśmy rekord bodajże Zastalu odnośnie progresu sezon per sezon czyli awans o 10 miejsc/ z 14 z zeszłym sezonie na 4/ a możemy ten rekord pobić ale ważniejsza jest szansa na podium koszykarskiej ekstraklasy po bodajże 52 latach..coś niesamowitego jak zapowiadają się najbliższe dni....i może dawne święto pracy odzyska na jeden dzień choć w zupełnie inny sposób swój b(L)ask w barwach odpalanych rac w jedynych słusznych kolorach....

grzesiek - 37 minut temu, *.centertel.pl Mowilem ze jestem spokojny o wygrana ze slaskiem. :) Mialem racje hihi odpowiedz

