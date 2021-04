Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 0-3 Jagiellonia II Białystok

Sobota, 24 kwietnia 2021 r. 13:54 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 25. kolejki III ligi, rozegranym w centrum treningowym Legii, rezerwy stołecznego klubu przegrały z Jagiellonią II Białystok 0-3. Do przerwy goście prowadzili 1-0. Warto wspomnieć, że legioniści grali w osłabieniu od 12. minuty, a od 75. minuty występowali w 9. W drużynie rezerw zagrało 6 graczy na co dzień trenujących z jedynką. Po 45 minut rozegrali Marko Vesović i Kacper Skibicki, którzy pojadą na mecz do Gdańska. Z kolei Ariel Mosór, Cezary Miszta, Jakub Kisiel i Szymon Włodarczyk zagrali cale spotkanie.



Bardzo nerwowo rozpoczęło się sobotnie spotkanie Legii II z Jagiellonią II. Legioniści od początku ostro powstrzymywali odważnie poczynających sobie przeciwników i w 7. minucie mieli na swoim koncie już dwie żółte kartki. Niestety, Bartłomiej Ciepiela 5 minut później został ukarany drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką, więc gospodarze musieli grać w osłabieniu przez niemal całe spotkanie.



W 19. minucie legioniści przeprowadzili pierwszą niezłą akcję. Jeden z zawodników został sfaulowany ok. 20 m od bramki Damiana Węglarza, a sędzia podyktował rzut wolny. Szymon Włodarczyk nie wykonał jednak tego stałego fragmentu zbyt dobrze, ponieważ posłał piłkę prosto w mur. Była to tak naprawdę jedyna groźna sytuacja Legii w pierwszych 30 minutach, podczas gdy goście stworzyli ich kilka. W 31. minucie z bardzo szybką kontrą próbował wyjść Radosław Cielemęcki, jednak obrońca Jagiellonii zdołał zablokować tę akcję. Chwilę później Kacper Skibicki zapędził się pod bramkę rywali, ale i tym razem piłka padła łupem przeciwników. W 34. minucie kolejną doskonałą akcję przeprowadzili goście, ale nie zdołali posłać piłki do siatki.



Na 5 minut przed końcem pierwszej połowy legioniści zmarnowali świetną sytuację. Goście kilkakrotnie nieudolnie wybijali piłkę sprzed własnej bramki, później zablokowali jeszcze jedno uderzenie, ale Damian Warchoł doszedł do sytuacji strzeleckiej. Niestety, tym razem się pomylił. W 42. minucie w polu karnym przewrócił się Marko Vesović, jednak sędzia uznał, że przewinienia nie było. W odpowiedzi to Jagiellonia zdobyła bramkę. Legioniści pogubili się w defensywie, a Jakub Jarmołowicz dostał idealne podanie i dobrze je wykorzystał.

Tuż przed przerwą mogło być 2-0, jednak tym razem piłkarze Legii zdołali wybić piłkę na rzut rożny.



W 50. minucie niezłą akcję przeprowadzili legioniści, Warchoł dostał dobre podanie z prawej strony, jednak nie zdołał posłać piłki do siatki. W 55. minucie Szymon Włodarczyk uderzył na bramkę z lewej strony, z ostrego kąta, ale Damian Węglarz był na posterunku. Niespełna 10 minut później Warchoł był sam przed bramkarzem Jagiellonii, ale nie dał rady dobrze uderzyć, jeszcze we wszystko wmieszał się obrońca i nadal mieliśmy wynik 0-1.



W 75. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył także Patryk Konik. Ukaranych zostało również dwóch członków sztabu stołecznego zespołu, który musiał kończyć mecz w 9. W 80. minucie drugą bramkę dla zespołu gości zdobył Eryk Matus. Ten sam zawodnik tuż przed końcem ustalił wynik meczu na 0-3.





III liga: Legia II Warszawa 0-3 (0-1) Jagiellonia II Białystok

43' 0-1 - Jakub Jarmołowicz

81' 0-2 - Eryk Matus

90' 0-3 - Eryk Matus



Legia II: 1. Cezary Miszta - 21. Marko Vesović (46' 19. Jakub Kwiatkowski), 4. Ariel Mosór, 3. Inaki Astiz, 16. Patryk Konik - 17. Radosław Cielemęcki (70' 7. Kacper Skwierczyński), 6. Jakub Kisiel, 20. Damian Warchoł, 11. Bartłomiej Ciepiela, 23. Kacper Skibicki (46' 24. Kamil Kurowski) - 9. Szymon Włodarczyk (61' 14. Wiktor Kamiński)



żółte kartki: Patryk Konik, Bartłomiej Ciepiela, Kamil Kurowski, Ariel Mosór - Jakub Jarmołowicz, Jakub Płoszkiewicz

czerwone kartki: Patryk Konik, Bartłomiej Ciepiela









