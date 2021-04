W drugim meczu o 3. miejsce Energa Basket Ligi rozegranym w Ostrowie Wielkopolskim Legia Warszawa przegrała 73-84 ze Śląskiem Wrocław. Tym samym stan rywalizacji się wyrównał i o tym kto zdobędzie brązowy medal zadecyduje trzecie spotkanie, które zostanie rozegrane w niedzielę o godzinie 14:30. Pierwsza kwarta sobotniego meczu była bardzo wyrównana z minimalną przewagą Legii, która odskoczyła w końcówce na pięć punktów, ale po 10 minutach na tablicy było dwupunktowe prowadzenie warszawiaków (23-21). Dużo gorzej legioniści spisali się w drugiej odsłonie - zdobyli zaledwie 14 punktów przy 24 oczkach Śląska. Tym samym na przerwę do szatni wrocławianie schodzili prowadząc 45-37. Po zmianie stron niestety obraz gry nie uległ zmianie. Wrocławianie lepiej rzucali za trzy i powiększyli przewagę do 16 punktów na 10 minut przed końcową syreną. W czwartej kwarcie Śląsk szybko podwyższył prowadzenie do 23 punktów i spokojnie kontrolował mecz. W samej końcówce legioniści zmniejszyli rozmiary porażki, ale nie byli w stanie zmienić losów spotkania. Najwięcej punktów w zespole Legii zdobył Lester Medford. Zupełnie niewidoczny był natomisast Jamel Morris, który dzień wcześniej zdobył 35 punktów. PLK: Śląsk Wrocław 84-73 Legia Warszawa Kwarty: 12-23, 24-14, 20-12, 19-24 Śląsk Wrocław [punkty, celne za trzy] 13. S. Jovanović 15 (3) 6. B. Mccauley 14 (2) 2. K. Gibson 13 (2) 11. A. Dziewa 13 27. I. Ramljak 4 --- 3. E. Stewart 19 (1) 16. M. Szlachetka 3 15. M. Gabiński 2 18. S. Tomczak 1 7. K. Gordon 0 10. J. Wójcik 0 24. K. Marchewka 0 Legia Warszawa [punkty, celne za trzy] 8. L. Medford Jr 21 (4) 11. W. Lichodiej 7 24. J. Morris 7 (1) 3. J. Karolak 5 (1) 91. D. Wyka 5 (1) --- 2. B. Didier-Urbaniak 10 (2) 14. G. Kulka 7 (1) 31. G. Kamiński 6 33. E. Watson 3 5. N. Neal 2 15. A. Linowski 0 99. J. Sadowski 0 Komisarz: W. Imiołek Sędziowie: W. Liszka, D. Zapolski, Ł. Andrzejewski Mecz bez udziału publiczności.

ttt - 3 godziny temu, *.vectranet.pl niech czop , załatwia te interesy.

Potem wpław do Europy , jak inni ludzie. odpowiedz

Dziqu - 3 godziny temu, *.datapacket.com Kulka się zesrał jak zawsze, po co ten nieudacznik w skladze? odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Nie no bez jaj. Ale golym okiem widac ze te play offy to jakies teatrzyki. W tamtym meczu tak jakby slask odpuscil od poczatku a tutaj Legia. Do tego gwizdanie fauli tam gdzie fauli moim zdaniem nie ma. A tam gdzie byly to gwizdane nie byly. Masakra. Mamy sie tym emocjonowac? Jak naszym nawet w pierwszej kwarcie nie chcialo sie obrony ustawiac tylko dawali rzucac za 3 pkt z wolnych miejsc. Co to bylo w morde jeża odpowiedz

p10 - 3 godziny temu, *.chello.pl @grzesiek: To jest koszykówka. Tu jest zmienność. Mało kto da radę nabrac się 2 mecze z rzędu na te same zagrywki. Zwłaszcza w playoff. W pierwszym meczu my graliśmy swoją koszykówkę w drugim zaś Śląsk. Śląsk odrobił lekcje z pierwszego meczu. Odciął rzuty 3 punktowe i Morrisa z gry. Dobrze bronił w akcjach 1 na 1 . Szkoda, że ten 3-ci mecz jest tak szybko, bo nie będzie czasu na regenerację, trening i poprawę błędów.



Dziś totalnie ospały mecz w naszym wykonaniu. Problemy z faulami. Dużo straconych punktów z rzutów wolnych. Masa głupich strat. Sam Medford meczu nie wygra. Potrzebna większa liczba graczy punktujących. A jutro to nie mam pojecia jak moze byc. Śląsk się nakręcił i złapał pewność tym zwycięstwem. Ma też szerszą ławkę i bardziej wypoczętych graczy. Na plus dziś oprócz Medforda to parę fajnych akcji młodych graczy Grześka Kamińskiego i rzuty Didiera-Urbaniaka. odpowiedz

