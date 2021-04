Zmiany kadrowe w Akademii - zima 2021 r.

Wtorek, 27 kwietnia 2021 r.

W przerwie zimowej w niektórych zespołach Akademii doszło do zmian kadrowych, tym razem stosunkowo niewielkich. Z uwagi na opóźnienie rozgrywek U9-U13, okienko transferowe zamykało się w ich przypadku dopiero 22 kwietnia. W rozwinięciu - lista zmian w składach drużyn, dokonanych w obecnym okresie transferowym, z uwzględnieniem Legii II.



Dla większej przejrzystości zmiany ułożono rocznikami z których są dani zawodnicy, a nie drużynami, w których trenują; należy jednak pamiętać, że niekiedy różnica ta wynosi nawet do 2 lat. Niekiedy również faktyczna zmiana dokonuje się do kilku miesięcy wcześniej niż formalny transfer tj. przerejestrowanie zawodnika do innego klubu (np. już po zamknięciu poprzedniego okienka transferowego, ale na długo przed końcem rundy).



Na liście uwzględniono transfery dokonane formalnie tj. z przerejestrowaniem zawodnika. W niektórych przypadkach dany gracz od dłuższego czasu (niekiedy już w trakcie rundy jesiennej) trenuje już z nowym zespołem, ale do sfinalizowania transferu i potwierdzenia do gry dochodzi dopiero po zakończeniu rozgrywek ligowych rundy jesiennej (taka sytuacja mała miejsce np. w przypadku przyjścia Marcela Ruszela).



Legia II:

- Odchodzą:

Aleksander Waniek (wyp. Olimpia Elbląg)

Nikodem Niski (wyp. Chrobry Głogów)

Dominik Nagy (Honved Budapeszt)

Łukasz Łakomy (Zagłębie Lubin)



- Przychodzą:

Dawid Niedźwiedzki (LP, ROW 1964 Rybnik)



- zawodnicy awansowani z drużyn juniorskich:

Wiktor Kamiński (N)

Patryk Pierzak (ŚP)(już w trakcie rundy jesiennej)

Dawid Barnowski (PP)(już w trakcie rundy jesiennej)

Maciej Kikolski (B)



Dodatkowo na niektóre mecze III ligi powoływani są gracze trenujący z CLJ U18.



Rocznik 2002 i 2003 [CLJ U18]:

- Odchodzą:

Sebastian Krejer (Escola Varsovia)

Dawid Grzelak (Świt Nowy Dwór Mazowiecki)



- Przychodzą:

(brak)



Rocznik 2004:

- Odchodzą:

(brak)



- Przychodzą:

Marcel Ruszel (ŚP, Sockers FC Chicago, wcześniej Chicago Fire)



Rocznik 2005:

- Odchodzą:

(brak)



- Przychodzą:

Antoni Wodzicki (B, SEMP Ursynów, wcześniej Escola Varsovia)[do U17]



Rocznik 2006:

- Odchodzą:

Jakub Trzaskowski (Kosa Konstancin)



- Przychodzą:

Bartosz Dembek (ŚO, Wda Świecie; wcześniej Gol Brodnica)

Przemysław Mizera (N/PP, Iskra Pszczyna - pozyskany jesienią i wypożyczony do Pszczyny)



Rocznik 2007:

- Odchodzą:

Sebastian Baranowski (MKS Polonia Warszawa)



- Przychodzą:

Radosław Czerwiec (LO/ŚO/DP, Igloopol Dębica)

Alex Cetnar (PP, SMS Stal Mielec, wcześniej FKS Stal Mielec)



Rocznik 2008:



(bez zmian)



- gracze LSS zgłoszeni po raz pierwszy do rozgrywek ligowych drużyn reprezentacji LSS U13:

Kacper Jasiński (N, Wicher Kobyłka)

Antoni Dopadko (zgłoszony ponownie)



- gracze z drużyny LSS grający w poprzedniej rundzie w lidze, których nie zgłoszono do obecnych rozgrywek lub zostali zgłoszeni do innych klubów:

(brak)



Rocznik 2009:



(bez zmian)



- Gracze z rocznika 2009 LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U12) po raz pierwszy:

(brak)



- gracze z drużyny LSS zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na jesień:

(brak)



Rocznik 2010:



(bez zmian)



- Gracze z rocznika 2010 LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U11) po raz pierwszy:

(do drużyny grającej w rozgrywkach jako "Legia II")

Mikołaj Maćkowiak, Kacper Wiśniewski (z LSS 2010B)



oraz:

(do drużyny Fundacji LSS - LSS 2010B)

Julian Grzelak (Płomień Dębe Wielkie)



- gracze z drużyn LSS 2010 A i B zgłoszeni w poprzedniej rundzie do lig, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na jesień:

(brak)



Rocznik 2011:



- Odchodzą:

(brak)



- Przychodzą:

(brak)



- Gracze z rocznika 2011 (i młodsi) LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U10) po raz pierwszy:

Filip Spociński (LSS/UKS Torpedo Mokotów)[do ligi U11]



- gracze z drużyn LSS U10 zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na jesień:

(brak)



Rocznik 2012:



(bez zmian)