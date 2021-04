Małecki: Musimy poprawić skuteczność

Wtorek, 20 kwietnia 2021 r. 11:36 źródło: Legia.com

- Nadal czekamy na decyzję w sprawie czerwonej kartki dla trenera Czesława Michniewicza, pojawi się prawdopodobnie jutro około godziny 15:00. Natomiast nie ma to wpływu na nasz plan pracy, który sobie założyliśmy. Każdy w sztabie wie, co ma robić i nic się nie zmienia. Przygotowujemy się do meczu jak przed każdym innym - mówi przed meczem Przemysław Małecki, drugi trener stołecznej drużyny.



- Sytuacja jest trochę inna, ponieważ Piast Gliwice jest w innym położeniu niż Lech Poznań i Cracovia, a więc drużyny, które w meczu z nami szukały impulsu. Piast jest stabilny, nieźle funkcjonuje i osiąga dobre wyniki, więc zmiany się nie spodziewamy, ale jesteśmy czujni i gotowi na taką ewentualność.



- Sportowa złość i mobilizacja pojawia się u każdego z nas. Wiemy jakim jesteśmy klubem i jaki cel jest przed nami. Nasza ambicja nie pozwala nam być zadowolonymi z ostatnich wyników. Staramy się oczywiście spoglądać na to na chłodno, szukamy pozytywów, dokonujemy analizy i czekamy na kolejny mecz, który chcemy wygrać.



- Skuteczność jest jednym z elementów, który musimy poprawić. W meczu z Lechem Poznań sytuacji bramkowych mieliśmy trochę mniej, ale w spotkaniu z Cracovią było ich standardowo dużo, lecz zabrakło skuteczności. Podzieliliśmy te dwa dni przygotowań. Wczoraj skupiliśmy się na motoryce i regeneracji zawodników, którzy grali w większym wymiarze czasowym i przeprowadziliśmy trening wyrównawczy dla tych, którzy grali mniej. Dzisiejszy dzień jest już bezpośrednim przygotowaniem meczowym. Przedstawimy zawodnikom analizę po meczu z Cracovią i strategię gry na spotkanie z Piastem, zarówno na boisku, jak i w teorii podczas klasycznej odprawy.