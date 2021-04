Pora na przełamanie

Legia Warszawa zagra w środę ze swoim ostatnim pogromcą z Pucharu Polski - Piastem Gliwice. Stanie przed szansą nie tylko rewanżu, ale również koniecznością wywalczenia trzech punktów po dwóch remisach z rzędu. Bezbramkowe remisy W dwóch ostatnich meczach legioniści zawiedli. Najpierw bezbramkowo zremisowali z Lechem w Poznaniu, a potem na własnym stadionie osiągnęli taki sam wynik z Cracovią. Szczególnie rozczarowująco piłkarze Legii zaprezentowali się w starciu z drużyną z Krakowa, która okupuje dolne lokaty tabeli. Na boisku nie było widać takiej różnicy pomiędzy zespołami, jaka dzieli je w lidze. Gdyby goście mieli tego dnia więcej skuteczności, to mogliby pokusić się na Łazienkowskiej nawet o wygraną. W niedzielnym pojedynku zabrakło przede wszystkim elementów zaskoczenia w ataku. Co prawda trzykrotnie do dobrej sytuacji po dośrodkowaniach z bocznych stref boiska doszedł Tomas Pekhart , ale tym razem nie znalazł sposobu na bramkarza rywali. Późniejsze wzmocnienie siły ognia, poprzez wprowadzenie Ernesta Muciego i Rafaela Lopesa , również nie przyniosły pożądanych efektów, chociaż ten pierwszy w jednej z sytuacji trafił w poprzeczkę. Wykluczenie Michniewicza W meczu z Piastem Gliwice legioniści będą musieli najprawdopodobniej radzić sobie na boisku bez pomocy z ławki trenerskiej Czesława Michniewicza. Trener stołecznego klubu dostał w ostatnim spotkaniu czerwoną kartkę, która zmusza go do odbycia pauzy. O zasadności tego wykluczenia można sobie wyrobić opinię, analizując na przykład materiał wideo z dyskusji pomiędzy szkoleniowcem a sędzia technicznym. Pod nieobecność Michniewicza na ławce rezerwowych jego rolę przejmie Przemysław Małecki, który będzie starał się w odpowiedni sposób pokierować zawodnikami. - Sportowa złość i mobilizacja pojawia się u każdego z nas. Wiemy jakim jesteśmy klubem i jaki cel jest przed nami. Nasza ambicja nie pozwala nam być zadowolonymi z ostatnich wyników. Staramy się oczywiście spoglądać na to na chłodno, szukamy pozytywów, dokonujemy analizy i czekamy na kolejny mecz, który chcemy wygrać - powiedział Małecki na konferencji prasowej. PIAST GLIWICE - LEGIA WARSZAWA 1 3.60 X 3.30 2 2.28 Niewygodny rywal Legia nie ma najlepszych wspomnień z ostatnich meczów przeciwko Piastowi. Warszawski zespół notuje wstydliwą serię sześciu niewygranych spotkań z tą drużyną. Ostatni raz gliwiczanie rywalizowali z Legią nieco ponad półtora miesiąca temu. Na początku marca gracze Waldemara Fornalika pokonali mistrzów Polski 2-1, eliminując ich z gry w Pucharze Polski. Wcześniej Piast z Legią dwukrotnie zremisował i trzykrotnie wygrał. Atak na podium Na początku sezonu Piast przeżywał trudne momenty, jednak obecnie plasuje się na czwartym miejscu w ligowej tabeli. Najbliższy rywal Legii ma osiem punktów straty do Rakowa, który na tę chwilę stanąłby na najniższym stopniu podium. W ostatniej kolejce gliwiczanie rywalizowali ze swoim sąsiadem w tabeli - Lechią Gdańsk, z którym zremisowali w mocno dramatycznych okolicznościach. Piłkarze z Gliwic prowadzili do 87. minuty 2-1, kiedy zmarnowali rzut karny a niebawem dali sobie wbić gola na 2-2. W doliczonym czasie gry skutecznym egzekutorem jedenastki okazał się Flavio Paixao. Aktualnie Piast notuje serię ośmiu meczów w lidze bez przegranej. Ostatni raz drużyna przegrała 22 lutego w rywalizacji z Wartą Poznań. Od tamtej pory zanotowała aż sześć wygranych i dwa remisy. Drobne osłabienia Piast przystąpi do środowego meczu osłabiony brakiem Bartosza Rymaniaka , który zmaga się z kontuzją. Oprócz niego niewykluczona jest absencja Jakuba Czerwińskiego . Z kolei z powodu żółtych kartek nie zagra Patryk Lipski . Pomimo tych braków Piast zagra na własnym stadionie o pełną pulę, gdyż poza wspomnianą wcześniej lutową przegraną z Wartą, zszedł w Gliwicach z boiska pokonany dopiero w październiku 2020 roku. Widać więc, że na własnym stadionie bez względu na okoliczności czuje się bardzo dobrze. Gdzie oglądać? Spotkanie Legii z Piastem rozpocznie się w środę o godzinie 20:30. Bezpośrednią transmisję z tego spotkania będzie można zobaczyć na Canal+ Sport 3, Canal+ Sport, Canal+ 4K Ultra HD. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.

tomiacab - 12 minut temu, *.centertel.pl Jest już potwierdzenie tego o czym pisałem jakiś czas temu. 28.04. Na giełdzie Chiliz pojawią się fan tokeny legii (LEG). Dziwi mnie że tu nadal nie ma żadnej informacji na ten temat.

Wielka Pogoń Szczecin - 17 minut temu, *.play-internet.pl Dziś zwycięstwo Piastunek 2:0, w niedziele zwycięstwo Lechii 3:1 a później remis Legia Wisła 1:1. Mistrzem będzie Pogoń Szczecin. odpowiedz

Kibolek - 50 minut temu, *.it-home.pl Pora na przełamanie OBY. GORZEJ JAK PORA NA KOLEJNE LANIE I KOMPROMITACJE MKODUSKUEGO odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 55 minut temu, *.chello.pl Piast nam ostanio nie leży,ale dziś to Wygramy! odpowiedz

piotr_zabki - 56 minut temu, *.centertel.pl Brakuje nam min 9 pkt w 5 meczach. Albo 3 zwycięstwa albo 2 zwycięstwa i 3 remisy. odpowiedz

gość - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dlaczego nowi zawodnicy nie grają? Gdzie młodzież ? Muszę przyznać, że jak dalej tak pójdzie to cienko widzę udział Legii nawet w tych nowych rozgrywkach ( Puchar Konferencji), z roku na rok coraz gorzej. Kadra jest naprawdę spora a grają ciągle ci sami zawodnicy. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl No to mamy starcie przedstawicieli "polskiej myśli szkoleniowej". Czy któryś z nich "wymyśli" coś ciekawego, czy raczej oboje "zabiją mecz" jeszcze przed pierwszym gwizdkiem i czeka nas nudna powtórka z Poznania. Wcale nie byłbym zaskoczony takim własnie scenariuszem.



Od meczu z Cracovią zaczął się test naszych zawodników na ewentualną przygodę pucharową. Wygląda to mizernie, zwłaszcza w kontekście zmienników. odpowiedz

xax233 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl przegracie, Fornalik kolejny raz pokaże taktyczną wyższość nad trenerami Legii i będziecie mieli mokro. 3pkt traci tylko Pogoń, ale tylko 4 kolejki do końca i mecz pomiędzy sobą na korzyść Legii.

Z taką formą to nie wróżę Legii sukcesu, jedynie wtopy rywali mogą jej pomóc, zresztą jak zawsze. Co do Pogoni nie wygra 5 spotkań, wygra 2, 2 zremisuje i jedno przegra. odpowiedz

WHU - 1 godzinę temu, *.plus.pl @xax233: mecz na korzyść Legii to.. 6 punktów :D odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @xax233: Jaką "wyższość taktyczną" może pokazać Fornalik? Człowieku, nie załamuj mnie. Od 15-stu lat drużyny grające pod jego okiem graja tak samo. To tylko kwestia skuteczności lub jej braku decyduje o wyniku.



Nawet jeśli Legia ten mecz przegra, nic się nie stanie. Dalej będziemy mieli przewagę nad Pogonią. Nie będzie zaś komfortu psychicznego. To z kolei zmusi naszych zawodników do pokazania ile są warci. I bardzo dobrze. odpowiedz

Andreas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ciekaw jestem taktyki bo Waldek to cwany chłop możesz prowadzić A i tak może napsuc krwi. Mecz z Pogonią pokazał że potrafimy się sprezyc żeby za chwilę odstawić olewke. Jak ich zmobilizować do gry z polotem A przede wszystkim skutecznej. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Andreas : Taktyka pana Waldka jest niezmienna od lat. Nudna, jak flaki z olejem. Piast jest dobrą ekipą, ale pod okiem głównego hamulcowego ligi grają tak, że nie idzie tego oglądać.



Są jednak mecze, w których pan Waldek w sposób mistrzowski "daje ciała". Przykładem jest ostatni ich występ w Gdańsku lub wcześniejszy w Gdyni. Podobnie grał ich Ruch i reprezentacja Polski. Cały czas ta sama nuta. Nuda. odpowiedz

chrisSiekierki - 2 godziny temu, *.play-internet.pl mecz który zweryfikuje nasze plany, możliwości no po dwóch słabych meczach pokaże czy my cokolwiek gramy... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.centertel.pl "Warszawski zespół notuje wstydliwą serię sześciu niewygranych spotkań z tą drużyną."

W dodatku gramy po serii 2 remisów na zero i "bez trenera".

Ostatnim meczem udowodniliśmy, że straciliśmy skuteczność i nie mamy wartościowych zmienników.

W dodatku Piast przeszedł naszym kosztem w Pucharze, jak Cracovia rok temu.

To kiedy mamy wygrać z Piastem jak nie teraz? ;-)

Kurs na nas jest niewiele niższy niż na Piasta. odpowiedz

Pawełek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Ten mecz pokaże jak mocna jest Legia. odpowiedz

j - 3 godziny temu, *.chello.pl Panowie, da się gdzieś mecz obejrzeć za free czy tylko canal plus? odpowiedz

chrisSiekierki - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @j: da się. trzeba trochę poszukać. ale jak ja laik komputerowy znalazłem to młodzi geniusze klawiatury zrobią to bez problemów odpowiedz

reklama kaszlu - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl @j: Nie ma legalnej transmisji w internecie, są tylko nielegalne, "rwane" połączenia.

Po polsku mówi się "za darmo", to tak na marginesie. odpowiedz

Krzysztof Grabski z Warszawy - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wierzę w zwycięstwo Legii Warszawa. odpowiedz

Prorok - 4 godziny temu, *.matrixinternet.pl Po meczu z Mielcem napisałem ze mam nadzieję ze tych sprzedanych punktów braknie na koniec i teraz to się spełnia . Z Piastem i Lechią max 1pkt.

Potem przyjedzie "Geigen Presing " i zabiegają " Nasze ponizej 108km Panny " wiec znów max remis . Przewaga punktowa się skurczy albo do 0 albo -1 .



Mielec i Podbeskidzie to bedzie walka na noże z tym ze My z Naszymi "Kuponiarzami " w składzie bedziemy mieć te noze nie ostre .



Powtórka z 2019 roku niechybnie Nas czeka . Chyba ze M.Papszun i jego Raków podejdą poważnie do tematu i w ost, kolejce . Bo Pogoń mimo ze gra piach to do ostatniej kolejki nie ma z kim stracić punktów



ave odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Prorok: Ależ ma z kim stracić. I najprawdopodobniej tak się stanie. To polska liga, tu się wygrywa 6 meczów z rzędu i wykłada na "czerwonej latarni". odpowiedz

Maniek - 4 godziny temu, *.centertel.pl "Pora na przełamanie"? Żeby się tylko nie złamali. Co nie jest takie niemożliwe. odpowiedz

1234 - 4 godziny temu, *.tpnet.pl A jeszcze niedawno było 10 pkt przewagi, puki co na razie są tylko trzy, ale kiedyś trzeba złamać tego Fornalika odpowiedz

Czesław Miodulski - 4 godziny temu, *.cdn77.com Przegrywamy z Piastem i Zemsta Kucharczyka wisi w powietrzu. Winni trener nieudacznik, prezes nieudacznik i przebierańcy udający profesjonalnych piłkarzy. odpowiedz

ADAMOWICZ ALE NIE PAWEŁ - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Czesław Miodulski: A Ty i tak po wygranym meczu napiszesz że grali dobrze legia mistrz odpowiedz

Sceptyk - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Szansa na co?!? Narazie największa szansa jest na kompromitację stulecia i tytuł frajerów wszechczasów wyprzedzając o kilka długości wyśmiewanego Lecha... odpowiedz

