Amp futbol

Legia rozpoczyna sezon turniejem w Poznaniu

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r. 09:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy weekend amp futboliści Legii Warszawa rozpoczną rozgrywki sezonu 2021. O miesiąc później niż pierwotnie planowano. Pierwsze zawody, które miały się odbyć w ostatni weekend marca w Nowym Targu zostały przełożone z powodu obostrzeń - nowy termin tego turnieju nie został jeszcze ustalony. W najbliższą sobotę i niedzielę legioniści rywalizować będą w Poznaniu.



Legia, która broni tytułu mistrza Polski z poprzedniego sezonu, przed rozpoczęciem nowych rozgrywek wzmocniła się dwoma zawodnikami Wisły Kraków - Mariuszem Adamczykiem i Mateuszem Ślusarczykiem.



Turniej w Poznaniu, którego organizatorem jest Warta, legioniści rozpoczną w sobotę, meczem z Kuloodpornymi, które zaplanowano na godzinę 12:45. Później nasz zespół czeka jeszcze mecz z Wartą o 15:30. W niedzielę Legia rozegra dwa kolejne mecze - z Widzewem (o 8:00) oraz w samo południe z Wisłą Kraków.



Wszystkie mecze będzie można obejrzeć na facebooku AmpFutbolPolska oraz na stronie i w aplikacji TVP Sport.



Kolejny turniej amp futbol ekstraklasy rozegrany zostanie w Bielsku-Białej w dniach 26-27 czerwca. Wcześniej, bo w dniach 21-23 maja, legioniści polecą do Turcji na rozgrywki Ligi Mistrzów.



Terminy meczów turnieju w Poznaniu:

24.04 (SO) 11:30 Warta Poznań - Widzew Łódź

24.04 (SO) 12:45 Legia Warszawa - TSP Kuloodporni Bielsko-Biała

24.04 (SO) 14:00 Wisła Kraków - Widzew Łódź

24.04 (SO) 15:30 Warta Poznań - Legia Warszawa

24.04 (SO) 16:45 Wisła Kraków - TSP Kuloodporni Bielsko-Biała

25.05 (ND) 08:00 Legia Warszawa - Widzew Łódź

25.05 (ND) 09:15 Warta Poznań - Wisła Kraków

25.05 (ND) 10:45 Widzew Łódź - Kuloodporni Bielsko-Biała

25.05 (ND) 12:00 Wisła Kraków - Legia Warszawa

25.05 (ND) 13:30 Warta Poznań - Kuloodporni Bielsko Biała