Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 14 minut temu, *.plus.pl Mioduski zaczął pisać odwołania i skargi to efekt widzimy właśnie. odpowiedz

RR - 20 minut temu, *.prosoft24.pl Co do poziomu gry. A czy ktoś zastanowił się nad faktem ilu zawodnikom kończą się kontrakty. Sprawy kontraktowe powinny być już dawno załatwione. Z kim wiążemy przyszłość grają z kim nie ława. podobno rozmowy mają przyspieszyć po Lechii, tylko może być za późno(z tego co pamiętam to na przestrzeni 10 lat to nie jest odosobniony przypadek). Niektórym naszym piłkarzom nawet nie chce się chcieć grać. Profesjonalizm pełną gębą. odpowiedz

M3 - 30 minut temu, *.jmdi.pl Jak już poszli w te stronę to powinni także wyciągnąć konsekwencje w stosunku do tego pseudo sędziego. Przesmycki ty #%! & * odpowiedz

Przestępcy Zrzeszeni Przeciwko Nam - 22 minuty temu, *.plus.pl @M3: A co oni mogą powiedzieć sędziemu ?? Chyba że dobrze zrobił ale liczyli na więcej bo oprocz trenera mógł wykartkowac zagrożonych pauza grajków a oni by jeszcze ich odsunęli na kolejne mecze za to że specjalnie chcieli kartkę złapać i odpocząć na mecz z lechia odpowiedz

Antyczesio - 32 minuty temu, *.plus.pl Jak będziemy to nagłaśniać to Czesław jeszcze dostanie karę za grzeszki korupcyjne i zakażą mu w ogóle pracować. Ryży go zatrudniał w młodzieżówce to bylo dobrze a teraz mogą sobie przypomnieć co nie co aby tylko Legii pod górkę zrobić. odpowiedz

Zibi tylko roma - 2 minuty temu, *.plus.pl @Antyczesio: boniek został podobno wiceszefem UEFA czy cos to jeszcze nas wykluczy z pucharów żeby Włosi o jedno miejsce więcej mieli za nas. odpowiedz

Ryży boniek - 35 minut temu, *.plus.pl Każdy wie że w PZPN i tej komisji nas nie lubią. W ogóle to jest paranoja ta cala komisja nie biorą pod uwagę żadnych uwag i pism itd. bo są mądrzejsi typowy ,,beton" . Oni się nie zmieniają tak samo siebie warci PZPN i komisja ligi zawsze są równi i równiejsi zawieszają ludzi za korupcję zakazują wykonywania zawodu a potem Andrzej W. zostaje trenerem bramkarzy w kadrze i to normalne nagle cisza o tym a to tylko jeden z przykładów. odpowiedz

PLBBOY - 41 minut temu, *.inetia.pl Przecież to oczywiste, że te k**** oddalą każdy protest, każde odwołanie i zawsze zrobią Legii pod górę. odpowiedz

Arek - 52 minuty temu, *.tpnet.pl Szczerze mówiąc, zdziwił bym się, jakby było inaczej. Ta śmieszna komisja nie raz już się ośmieszała interpretując prawo według w sumie nie wiem czego. Jak typowi co połamał Pyrdoła 2 mecze kary dali, to jest dramat. I że to coś nazywają poważnym organem. Że uje...ą Michniewicza, byłem pewny. Tym bardziej, że to Legia. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Trener Michniewicz ma moje pełne poparcie i zaufanie. Czy tak samo nie mówił o magierze a zatrudnił jozaka?nasz prezes? odpowiedz

xxx - 23 minuty temu, *.chello.pl @Wieczny fan Mioduskiego : mistrzu... "Magierze" piszemy z dużej litery! odpowiedz

Marcinek 31 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Młody od gwizdka chce być gwiazdą ,może kupimy mu trochę Snickersow żeby się za bardzo nie rozgwiazdorzyl, coś mi się wydaje że jest szkolony jakby Frankowski odszedł odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Przesmycki!!! Co? - ty wiesz cooo!!! odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.plus.pl Z góry lepszy widok na to wszystko :) i na ten bajzel co gramy to jedyny pozytyw dla Czesia w tej sytuacji. Może w końcu przejrzy na oczy co odpier...aja na boisku jego grajki w ostatnich spotkaniach. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Ja: On nie widzi z ławki to z trybun zobaczy? Efekty były w meczu z Cracovia i od razu 4 zmiany zrobił i nie wiem czy w ogóle były potrzebne bo rezerwowi nic nie wnieśli ale chociaż może dotarlo że spowalniacz gvilia czy Lopez albo nawet ten albanczyk nie są wartoscia dodana ani poziomem na granie od pierwszej minuty. odpowiedz

KibicL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Tak jak pisałem dwa dni temu. Połowa przepowiedni już się spełniła tzn. Pogoń pogoniła Górnika a dzisiaj Piast pogoni nas i jeszcze różnie może być. Trener zamiast skupić się na przeciwniku wdaje się w głupie dyskusje z sędziami. O tym też pisałem, że żadne odwołanie nic nam nie pomoże bo jest niepoprawnie politycznie. Legii nikt nie lubi i trzeba z każdej strony jej przyłożyć. W najważniejszym punkcie sezonu trener na własne życzenie odłącza się od drużyny. Takie rzeczy tylko w Legii. Szczęście, że Perez nie chciał nas w Superlidze bo byłoby jeszcze śmieszniej. odpowiedz

WIDZ - 18 minut temu, *.chello.pl @KibicL: Ty jesteś taki durny od urodzenia, czy kursy specjalne kończyłeś? odpowiedz

RR - 1 godzinę temu, *.prosoft24.pl Tak w nawiązaniu do kartek. Proponuję porównać sytuację z wczorajszego meczu Pogoń-Górnik. W czasie trwającego meczu trener Brosz włazi na murawę, a sędzia nawet żółtej kartki mu nie pokazał. Jak do tego sędziowskiego bagna można się odnieść inaczej niż cyrk na kółkach. odpowiedz

Majkel - 2 godziny temu, *.mm.pl Przesmyckiego to wszystkie kluby solidarnie od dołu do góry tabeli powinny pozwać jakimś pozwem zbiorowym odpowiedz

Jerz z Potoku - 2 godziny temu, *.chello.pl Jest wielce prawdopodobne, że za tym wszystkim stoi p. Przesmycki. Mści się w ten sposób za list "Prezesa dekady" w wiadomej sprawie. Facet uznał, że skoro kończy mu się kadencja i zbliża się rozbrat z szefowanie KS PZPN, to może robić co chce i tak właśnie czyni. W swoich działaniach czuje się bezkarny ponieważ organa kontrolne piłkarskiej centrali w tak drażliwych i kontrowersyjnych sytuacjach kompletnie zawodzą. Są bierne i wierne jak przystało na tzw. republikę kolesi. Ten chory patologiczny układ może przestać istnieć dopiero wraz z wygaśnięciem kadencji jego członków. Pozostaje nam jedynie cierpliwe czekanie...

Ps.: już wielokrotnie na tym forum Kibice sygnalizowali stronnicze podejście do Legii w kwestii sędziowania i wnoszonych przez nią spraw odwoławczych. Niestety, trener Czesław po raz wtóry nie wykazał się czujnością stratega.

Serdeczności odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl To są echa pisma Mioduskiego w sprawie sędziowania nam przez ślepaka frankowskiego...tyle żeśmy ugrali... odpowiedz

paraso(L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Przecież można się odwołać do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN... odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.net.pl Smiechu warte... odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.orange.pl Gorszej żenady dawno nie widziałem rudy dał rozkaz wszystko zrobić aby Legia miała pod górę odpowiedz

eduardo - 2 godziny temu, *.249.78 mysleliscie ze decyzja bedzie inna? Gdyby była to musieliby wyjasniac postepowanie sedziego technicznego i pałować się z Przesmyckim. A tak, kara zawieszenia i można dalej kręcić lody odpowiedz

Dariusz - 3 godziny temu, *.toneticgroup.pl Boniek, chyży ruju, wypowiedz się! odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-ipconnect.de To kpina jest.J...ć j...ć pzpn.

Teraz czesio bedzie musiał siedzieć na trybunie 5 metrów za ławką rezerwowych. odpowiedz

Cichy - 3 godziny temu, *.toneticgroup.pl wszyscy, którzy widzieli kulisy meczu stwierdzą, że to kolejna kompromitacja komisji ligi . Może prezes ekstraklasy i szef PZPN też to zauważy odpowiedz

Marcinek 31 - 3 godziny temu, *.plus.pl Ja gdzieś już słyszałem że podobno sędziowie i pznp pomaga LEGII odpowiedz

Aryon - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Marcinek 31: Może właśnie tego potrzebuje Legia, aby wygrać mecz z Piastem i Lechią? Swoją drogą to dopiero byłyby jaja, gdyby wygrali te 2 wyjazdy bez trenera na ławce. Wtedy dopiero by krzyknęli, że zawieszenie trenera to też było z góry ukartowane przez PZPN, aby pomóc Legii :D odpowiedz

kaktus - 3 godziny temu, *.tpnet.pl to są jakieś jaja... odpowiedz

