Klepacka startuje na MŚ, Krajewski na ME

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r. 11:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy piątek w Kadyksie w Hiszpanii, zawodniczka sekcji żeglarskiej Legii Warszawa, Zofia Klepacka rozpocznie rywalizację na Mistrzostwach Świata w klasie RS:X. Zawody potrwają do wtorku. Przed rokiem Klepacka była siódma na MŚ, które odbyły się w Australii. Z kolei półtora miesiąca temu nasza zawodniczka zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Europy w portugalskiej Vilamourze.



Z kolei Rafał Krajewski w hali warszawskiego Torwaru weźmie udział w Mistrzostwach Europy w zapasach w stylu klasycznym, w kategorii -130 kilogramów. Rywalizacja w jego kategorii wagowej będzie miała miejsce w najbliższą sobotę, 24 kwietnia w godzinach 18:00 - 21:00. Początkowo ME w Warszawie planowane były na luty, ale na przeszkodzie stanęła pandemia koronawirusa.



Mistrzostwa Europy na Torwarze to najważniejszy start przed turniejem kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Tokio - ten odbędzie się w dniach 6-9 maja w Sofii. Przed rokiem Rafał Krajewski odpadł z Mistrzostw Europy w 1/8 finału z Finem, Martinem Savolainenem.