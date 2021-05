100. mecz Martinsa w Legii

W meczu z Wisłą Kraków po raz 100. w barwach Legii zagrał Andre Martins . Portugalczyk wybiegł w sobotę w pierwszym składzie, zajmując miejsce na środku pomocy. Do tej pory Martins strzelił dla Legii dwa gole - oba w Ekstraklasie w sezonie 2018/19. W sumie w samej lidze rozegrał 81 spotkań. 31-latek w Legii zadebiutował 16 września 2018 w wygranym 1-0 spotkaniu z Lechem Poznań. Mecze Martinsa w Legii

Elquatro - 3 godziny temu, *.chello.pl A to nie Medeiros strzelił te dwie bramki? odpowiedz

