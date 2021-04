Termin meczu ze Stalą Mielec

Ustalono szczegółowy terminarz przedostatniej, 29. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa zmierzy się wówczas na wyjeździe ze Stalą Mielec. Mecz odbędzie się w niedzielę, 9 maja o godzinie 17:30. Terminarz meczów Legii: 25.04. (ND) 17:30 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa 01.05. (SO) 15:00 Legia Warszawa - Wisła Kraków 09.05. (ND) 17:30 Stal Mielec - Legia Warszawa 16.05. (ND) 17:30 Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Legia sk-ce - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ciagle ta niedziela........zygac sie chce odpowiedz

Pacz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Fajnie, że dwa z tych meczy będzie można obejrzeć w internecie: Lechia - Legia i Legia - Wisła. Transmisje na sport.tvp.pl, szkoda, że nie na trybunach. Może wkrótce... Do boju Legio, tylko zwycięstwo! odpowiedz

Kamień - 35 minut temu, *.chello.pl @Pacz: Każdy mecz można obejrzeć w internecie odpowiedz

lw73 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Przy pomyślnych wiatrach już w ten weekend możemy świętować odpowiedz

Misiowaty - 5 godzin temu, *.orange.pl Kto wymyślił żeby w sobotę grać o 15 odpowiedz

kornel - 5 godzin temu, *.orange.pl @Misiowaty: może i dobrze, o 17 feta na starówce !!! odpowiedz

Misiowaty - 4 godziny temu, *.orange.pl @kornel: No ale nie wiem czy tego dnia będę mógł oglądać, dlatego dla mnie za wcześnie, mogliby dać tak jak wczoraj a fetę myśmy wtedy mieli już cały czas :P odpowiedz

kornel - 4 godziny temu, *.orange.pl @Misiowaty: no niestety nie każdemu dopasują (L)! odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 1 godzinę temu, *.plus.pl @kornel: PZPN i ta komisja ligi specjalnie to wymyslily żeby grać o 15 żeby po meczu władze i PSY zabroniły świętowania w zorganizowanych grupach bo to zgromadzenie itd a poza tym biały dzień łatwiej ludzi na starówce czy bulwarach spisać i zidentyfikować i będą przecież przeszkadzać tym co się wybrali na spacer w majówkę chodząc wg nich bez masek i pijąc alkohol w miejscach publicznych. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Prawdziwy Boniek gra w hondurasie: Powinien MIoduski sam wręczyć medale i paterę na stadionie bo i tak pusty stadion czyli wziąć to od władz ligi wcześniej i żadnych VIP-ów Bońkow nie wpuszczać na stadion bo pandemia i się boi zarazić i zrobić fetę z kibicami po meczu przed stadionem albo wpuścić fanów na murawę i tam świętować we własnym gronie odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Ja: byłoby bezpieczniej a wieczorem tradycyjna starowka odpowiedz

Kamień - 36 minut temu, *.chello.pl @Ja: Patery to już kilka lat nie ma :) odpowiedz

:) - 22 minuty temu, *.plus.pl @Kamień: Tak jest puchar jaka patera?? Kurde skąd się biorą tacy ludzie ze nie wiedzą co wręczają na koniec sezonu. Siedzą oglądają w tv komentuja na Facebooku a nawet meczu nie widzieli a na stadion to chodza lansować się i robić sweet focie w barwach naszego klubu. Teraz to połowa stadionu nie wie po co przychodzi na mecz nie znają starszych piosenek albo siedzą zamiast stać a najlepsze że na Żylecie szukają miejsc wg biletu i ubrani w kolorowe ubrania. odpowiedz

Rusyn - 15 minut temu, *.plus.pl @:): są też tacy co w grupach Legii na face i innych forach są znawcami a ani razu nie byli na nowym stadionie bo burdy i race i w łeb można dostać. Niektórzy to sa zadowoleni że stadiony zamknięte bo jest spokój i nie ma rozrób albo ,,bracia" ze Szczecina walczą z nami o mistrza i się cieszą jeszcze z tego bo Legia 1 Pogoń 2 ja pierdole :/ przeciez nie ma już tej zgody a nawet tego nie wiedzą takie opinie też nie raz widziałem na Facebooku. odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 5 minut temu, *.plus.pl @Rusyn: Najlepszy tekst to z kim ta Legia ma zgodę z Sosnowcem co bluzga ,,braci" że Szczecina? Co oni mają w tych głowach to pokolenie internetu. odpowiedz

Mądrala 0,7 - 3 minuty temu, *.chello.pl @:): w sedno ! odpowiedz

