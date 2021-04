Koszykówka

Jamel Morris odchodzi do Orléans Loiret Basket

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r. 21:42 Woytek

Jamel Morris, najskuteczniejszy zawodnik koszykarskiej Legii w obecnym sezonie, opuszcza stolicę. Jak poinformował francuski klub Orléans Loiret Basket, 28-letni Amerykanin dzień po ostatnim meczu sezonu w Polsce uda się do Orleanu i we wtorek zagra w spotkaniu przeciwko Bourg-en-Bresse.



Kontrakt Morrisa z "Zielonymi Kanonierami" wygasa wraz z końcem sezonu, a Francuzi sprowadzają go jako uzupełnienie składu z powodu kontuzji jednego z graczy.