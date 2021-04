Jędrzejczyk: Dużo już w Legii przeżyłem

- Czy jesteśmy na prostej drodze do mistrzostwa? Dużo już w Legii przeżyłem... Przed nami jeszcze cztery spotkania i każde z nich jest najważniejsze. Do każdego się przygotowujemy. Wiemy, o co gramy i jaki jest nasz cel. Zrobimy wszystko, żeby wygrać z Lechią w Gdańsku i jak najlepiej przygotować się do kolejnego spotkania - mówi przed niedzielnym meczem kapitan Legii Warszawa, Artur Jędrzejczyk. - Z mojej perspektywy wygląda to tak, że Mateusz Hołownia miał długą przerwę w grze, dostał swoją szansę i dobrze ją wykorzystał. W meczu z Piastem zagrał poprawnie, a nie jest łatwo wrócić po przerwie i zagrać w tak trudnym meczu. Brawa dla niego, niech dalej robi swoje i daje z siebie maksa. Z kim najlepiej czuję się na boisku? Ze wszystkimi.

