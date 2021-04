Siatkówka

Legia Warszawa 3-2 AZS Częstochowa. Coraz bliżej awansu!

Piątek, 30 kwietnia 2021 r. 22:32 Hugollek, źródło: Legionisci.com

W drugim meczu turnieju finałowego o awans do I ligi siatkówki Legia Warszawa wygrała 3-2 z AZS-em Częstochowa. Pierwsze dwa sety kończyły się wygranymi gospodarzy, ale w kolejnych dwóch partiach lepsi byli akademicy. O zwycięstwie "Wojskowi" decydował tie-break, który zakończył się wynikiem 15-11 dla Legii.







Legioniści już dzień wcześniej znaleźli się w czwórce najlepszych drużyn turnieju, a do rozegrania pozostały im jeszcze dwa mecze. Trzecie spotkanie odbędzie się w sobotę, a czwarte w niedzielę.



II liga: Legia Warszawa 3-2 AZS Częstochowa

Sety: 25-19, 29-27, 28-30, 21-25, 15-12



DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG TURNIEJU FINAŁOWEGO



Grupa A:

Sobieski Żagań 2-3 SMS PZPS Spała

Chrobry Głogów 3-1 Sobieski Żagań

SMS PZPS Spała 0-3 Chrobry Głogów



Tabela grupy A: [punkty, sety]

1. SPS Chrobry Głogów 4 6-1

2. SMS PZPS Spała 3 3-5

3. WKS Sobieski Żagań 2 3-6



Grupa B

Karpaty Krosno 0-3 Legia Warszawa

AZS Częstochowa 3-1 Karpaty Krosno

Legia Warszawa 3-2 AZS Częstochowa



Tabela grupy B: [punkty, sety]

1. Legia Warszawa 4 6-2

2. AZS Częstochowa 3 5-4

3. Karpaty Krosno 2 1-6



Grupa finałowa

SMS PZPS Spała 0-3 Chrobry Głogów [wynik przepisany z grupy A]

Legia Warszawa - AZS Częstochowa [wynik przepisany z grupy B]

01.05. (SO) g. 16:00 SPS Chrobry Głogów - AZS Częstochowa

01.05. (SO) g. 19:00 SMS PZPS Spała - Legia Warszawa

02.05. (ND) g. 16:00 AZS Częstochowa - SMS PZPS Spała

02.05. (ND) g. 19:00 SPS Chrobry Głogów - Legia Warszawa



Aktualna tabela grupy finałowej: [punkty, sety]

1. SPS Chrobry Głogów 2 3-0

2. Legia Warszawa 2 3-2

3. AZS Częstochowa 1 2-3

4. SMS PZPS Spała 1 0-3



