30.04-2.05: Weekendowy rozkład jazdy

Nasi piłkarze zapewnili już sobie tytuł mistrza Polski w sezonie 2020/21, bez względu na wynik sobotniego meczu z Wisłą. Niestety i tym razem spotkanie odbędzie się bez udziału publiczności. Siatkarze Legii zagrają drugi mecz turnieju finałowego o awans do I ligi - dziś o 20:00 legioniści podejmować będą AZS Częstochowa w hali na Mokotowie. Transmisja meczu na YT. Nasz zespół ma już awans do dalszej fazy turnieju i wówczas czekają ich mecze w sobotę i niedzielę, które zdecydują o awansie na zaplecze ekstraklasy. W niedzielę w pływackich mistrzostwach Polski w Lublinie, w konkurencji 50 metrów stylem klasycznym wystartuje Jan Kozakiewicz. Rozkład jazdy: 30.04 g. 20:00 Legia Warszawa - AZS Częstochowa [siatka, ul. Niegocińska 2a] 01.05 g. 13:00 KS Posnania - Legia Warszawa [rugby] 01.05 g. 15:00 Legia Warszawa - Wisła Kraków 01.05 g. 17:00 Korona Kielce - Zagłębie Sosnowiec 01.05 g. 17:00 Olimpia Grudziądz - Olimpia Elbląg 01.05 g. 17:00 Świt Nowy Dwór Maz. - Legia II Warszawa 02.05 g. 12:15 FC Den Haag - Feyenoord Rotterdam 02.05 g. 17:30 Victoria Warszawa - UWKS Legia Warszawa [Marki, ul. Wspólna 40] 02.05 g. 19:10 Radomiak Radom - Stomil Olsztyn Młodzież: 30.04 g. 15:00 Legia U18 - Lech Poznań U18 [CLJ U18][LTC 5] 30.04 g. 16:00 Jagiellonia Białystok 06 - Legia U15 [CLJ U15][Białystok] 30.04 g. 17:30 Legia U11 - Błonianka Błonie 10 [ul. Łazienkowska 3] 30.04 g. 19:00 Legia U16 - Wisła Płock 05 [LTC 6] 30.05 g. 19:00 Legia U14 - STF Champion Warszawa 07 [LTC 7] 01.05 g. 10:00 Legia LSS U11A - Unia Warszawa 09 [ul. Łazienkowska 3] 01.05 g. 11:30 Płońska Akademia Futbolu 03 - UWKS Legia 03 [Płońsk, ul. Mikołaja Kopernika 3] 01.05 g. 11:30 SEMP II Ursynów 11 - Legia U10 [ul. Koncertowa 3] 01.05 g. 12:00 Legia LSS U12 - Turbo FA II Warszawa 08 [ul. Łazienkowska 3] 01.05 g. 16:00 Escola II Varsovia 08 - Legia U13 [ul. Fleminga 2]

Do redakcji - 2 godziny temu, *.chello.pl Kiedy jest pierwsza kolejka nowego sezonu? odpowiedz

