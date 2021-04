Bezpośrednią transmisję z meczu Lechia Gdańsk - Legia Warszawa przeprowadzi stacja TVP Sport i Canal+ Premium. Początek meczu o godzinie 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. LECHIA GDAŃSK - LEGIA WARSZAWA 1 4.75 X 3.72 2 1.85

Pawel - 1 minutę temu, *.mm.pl Wynik Pogoni znają co coś czuję będą pykali na remisik żeby się za bardzo nie zmęczyć. Na razie nudy straszne. odpowiedz

Przemko - 22 minuty temu, *.vectranet.pl Hej Legio gramy o Mistrza!!! odpowiedz

ADAMOWICZ ALE NIE PAWEŁ - 34 minuty temu, *.jmdi.pl Patrzcie jak legia oddaje dzisiaj pkt lechii odpowiedz

AAA - 40 minut temu, *.play-internet.pl Do Wwa:umiesz liczyć? odpowiedz

Wiem co mówię - 40 minut temu, *.chello.pl Stokowiec powiedział że 4 miejsce dam im prawo do gry w kwalifikacjach LE odpowiedz

Wwa - 45 minut temu, *.centertel.pl Mistrza mozemy dzis przyklepac odpowiedz

L L L - 43 minuty temu, *.centertel.pl @Wwa:nie możemy, bo raków ma zaległy mecz odpowiedz

K - 42 minuty temu, *.centertel.pl Jeszcze niestety nie. Raków ma zaległy mecz. odpowiedz

Wwa - 39 minut temu, *.centertel.pl @K: fakt ale bedzie bal za tydzien odpowiedz

:) - 34 minuty temu, *.chello.pl @Wwa: lol odpowiedz

