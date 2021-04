Bezpośrednią transmisję z meczu Lechia Gdańsk - Legia Warszawa przeprowadzi stacja TVP Sport i Canal+ Premium. Początek meczu o godzinie 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. LECHIA GDAŃSK - LEGIA WARSZAWA 1 4.75 X 3.72 2 1.85

Komentarze (48)

+ dodaj komentarz

dodaj

banda frustratów a nie kibiców - 2 godziny temu, *.plus.pl Wchodzą tylko na forum by jątrzyć i hejtować zamiast się cieszyć i być dumny

Jaki koń jest każdy widzi ale jest to champion

Ja chodziłem na wszystkie mecze Legii w latach 80tych

wszystkich tytułów mistrzowskich było ( przez 60 lat) Legia zdobyła ??? 4! teraz 4 w ciągu ostatnich 5

Wtedy kazdy przychodzil i sie cieszyl ze kibicuje najlepszej drużynie w historii Polski (nie liczyło sie ilosc tytułów ale SERCE KIBICA)

teraz kazdy mecz to narzekanie

Boruc za gruby

Michniewicz u fryzjera

Jędza idiota

Pekhart farciarz

Ślisz niemota

itd

BRAWO WARSZAWSKA BRAĆ OBY TAK DALEJ odpowiedz

wawa3 - 2 godziny temu, *.net.pl Hej Legia mistrz !!!! odpowiedz

to jest portal legionistów???? MAKABRA - 2 godziny temu, *.plus.pl słuchać hadko

odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Jakaś zmiana może??? odpowiedz

Popraw torbę Gajos - 3 godziny temu, *.112.244 Gajos się po jajcach maca także może być groźnie odpowiedz

fff - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Stal M. - Pogoń 1:0, ustawka pełną parą, kupują razem z Podbeskidziem odpowiedz

Elquatro - 3 godziny temu, *.chello.pl Akurat skończyłem Cejrowskiego oglądać na dwójce, przełączylem i gol z karnego odpowiedz

Karo - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Hahah .Wszyscy Bede mówić jaki Pehart kozak ale to sa karne albo jakieś slabe drużyny gdzie został nastrzelony w głowę..Bedzie placz z takim napastnikiem w Europie.. odpowiedz

Pehart - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Karny i Pehart

.hahaha kabaret..Nie no z karnych tylko albo jak go nastrzela.. odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.mm.pl A Widzieliście jak chwile przed sam na sam Zwolińskiego Mladenovic ładnie odstawił noge?

Minimaliści. Doczłapiemy do tego mistrzostwa slabością innych niestety odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net @Pawel: cwana prowokacja...

Spadaj na stronę Lechii...

Sieć mm.. i jej zasięg mówi wszystko...

odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.mm.pl @Farme(L):

Stary co Ty do mnie masz? Piszę jak jest. Obejrzyj powtórkę. Zobacz jak śledź jedzie na wślizgu a Mladen cofa noge. Myślisz że Legioniści totylko w Wawie? Mamy ich chwalić za to tylko ze są na boisku? A potem w pucharach będzie wstyd. odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net @Pawel: myśle, że w całej Polsce Legioniści są.. choć w Gdańsku barwy kolorystycznie nie zwyciężone, to w Mławie serce po Legijnej właściwej stronie:)

Mistrz Mistrz Legia Mistrz!!! odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.mm.pl @Farme(L):

No i właśnie bez spiny Legia Mistrz!!! odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Co tam się od Janiepawla??!!! odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Tato znów Kałmanawardze wpuściłeś... Gramy w 10 a właściwie w 9 bo Slisza nie liczę... O już są efekty 2 setki dla Lechii.. Słupek i sam na sam.. Brawo Artur.. Muci i Jaszur na boisko.. odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl Mioduski niech nie uwzglednia w budzecie pieniedzy z pucharow 4 mecze 1 gol... wiadomo co bedzie w tych pucharach - sheriff dudelange czy dundalk wystarczy na tego "trenera". Tych lokalnych frajerow to powinni klepac po 5-0 zeby myslec o pucharach. odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @atmosferic: 100%racja, wszyscy sikają po nogach ze Mistrz Polski. Nasza liga jest buraczana i coraz słabsza. Wszystko zweryfikują puchary.. Oby był karny.. odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.centertel.pl @atmosferic: jeśli tak jak z Dundalk, to w porządku odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Kiszony to V kolumna odpowiedz

Czesław Michniewicz - 3 godziny temu, *.114.236 Widzę łobuzy wszystko co wpisujecie, mniej marudzenia jak stara baba, a więcej dopingu przed telewizorami!

PS. Zaraz zarządzam zmiany odpowiedz

Władeczek - 3 godziny temu, *.221.28 @Czesław Michniewicz: Trenerze, tylko odważnie proszę, Gwila do napadu, Muci i Jasiurbejew też na plac! Bo na razie zęby bolą i maciora na wykończeniu! Mocno Legia! odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net @Władeczek: ktoś się podszywa :) faken odpowiedz

OIF - 3 godziny temu, *.orange.pl Rudy z 711 się dogadali bo Pogoń przegrała więc nie zrobią sobie krzywdy i będzie remis odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl W 2 polowie bedzie brameczka. Lopes pyknie. odpowiedz

dino - 3 godziny temu, *.vtelecom.pl @Leśny Dziadek:

Dziadku ja obstawiam remis odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net @Leśny Dziadek: Niech puknie kto chce, byle by pyknął... Do boju Legio...

Po zwycięstwo...

Po Mistrzostwo...

Legio Mocno!!! odpowiedz

mareczek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Szykuje się kolejne smutne 0:0.Dziwi mnie taktyka Lechii.Aż tak bardzo zależy im na tym 1 punkcie? Może gra się trochę otworzy w 2 połowie i Legia coś strzeli.Oby odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Zamknięty mecz. Lechia nastawiona na obronę remisu. Jeśli nie przyspieszymy gry zakończy się na 0:0. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-ipconnect.de Za wiele to tu się nie dzieje.Jeden celny strzał. odpowiedz

Pawel - 4 godziny temu, *.mm.pl A pan gwiazdka Kapustka to na dla Lechii gra. Zaraz Ślisz z Martinsem po jego stratach kartki wyłapią. odpowiedz

Farme(L) - 4 godziny temu, *.virginm.net @Pawel: Chyba Slisz? Ślisz Ślisz i nie doŚLISZ... Bosze nauczcie się chociaż nazwisk zawodników... odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.mm.pl @Farme(L):

Serio bedziesz czepiał sie literówek a nie oceny kopaczy. Byle się czegoś czepić. odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net @Pawel: fakt nie jest dziś gwiazdką :) odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.mm.pl @Farme(L):

No:) odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net @Pawel: więc idąc dalej Luqi też nie jest super... mieć należy nadzieję, że po przerwie będzie lepiej, jak na razie autobus, ale trzeba nauczyć się grać w takich sytuacjach... odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.com.pl @Pawel: Gdyby to nie było takie ważne, to wszyscy mówiliby do Ciebie Patafianie, zamiast Pawle. odpowiedz

Pawel - 4 godziny temu, *.mm.pl Wynik Pogoni znają co coś czuję będą pykali na remisik żeby się za bardzo nie zmęczyć. Na razie nudy straszne. odpowiedz

Whittle - 4 godziny temu, *.chello.pl @Pawel:

być może się umówili (tak jak wcześniej ze Skorżą i Probierzem)

żeby krzywdy sobie nie zrobić (przecież to wszystko kumple) odpowiedz

Przemko - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Hej Legio gramy o Mistrza!!! odpowiedz

ADAMOWICZ ALE NIE PAWEŁ - 5 godzin temu, *.jmdi.pl Patrzcie jak legia oddaje dzisiaj pkt lechii odpowiedz

AAA - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Do Wwa:umiesz liczyć? odpowiedz

Wiem co mówię - 5 godzin temu, *.chello.pl Stokowiec powiedział że 4 miejsce dam im prawo do gry w kwalifikacjach LE odpowiedz

Wwa - 5 godzin temu, *.centertel.pl Mistrza mozemy dzis przyklepac odpowiedz

L L L - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Wwa:nie możemy, bo raków ma zaległy mecz odpowiedz

K - 5 godzin temu, *.centertel.pl Jeszcze niestety nie. Raków ma zaległy mecz. odpowiedz

Wwa - 5 godzin temu, *.centertel.pl @K: fakt ale bedzie bal za tydzien odpowiedz

:) - 5 godzin temu, *.chello.pl @Wwa: lol odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.