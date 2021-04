Konferencja pomeczowa

Małecki: Tydzień zakończony sukcesem

Niedziela, 25 kwietnia 2021 r. 21:34 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Przemysław Małecki (II trener Legii): Za nami trudny i intensywny tydzień, który został zakończony sukcesem. Osiągnęliśmy cel, jaki sobie założyliśmy w sposób optymalny, ale nie maksymalny. Do pełni zabrakło nam wygranej z Cracovią, ponieważ ten mecz zakończył się remisem. Następnie dwukrotnie zwyciężyliśmy na wyjeździe, więc plan minimum na pewno został wykonany.



Cieszy nas to, że w ostatnich trzech meczach nie straciliśmy bramki. Oczywiście sami mogliśmy ich również zdobyć więcej natomiast nie to jest teraz najważniejsze. Zdobyliśmy siedem punktów w trzech trudnych spotkaniach. Jesteśmy coraz bliżej mistrzostwa. Teraz przyszedł czas na chwilę odpoczynku. Łapiemy oddech i czekamy na ostatnie mecze w tym sezonie.