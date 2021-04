Konferencja pomeczowa

Stokowiec: Staraliśmy się ustrzec indywidualnych błędów

Niedziela, 25 kwietnia 2021 r. 21:25 Mishka, źródło: Legionisci.com

Piotr Stokowiec (trener Lechii): Szkoda, bo byliśmy w stanie ten mecz zremisować. Sytuacja Karola Fili z 95. minuty będzie nam się długo śniła po nocach. Szkoda, bo drużyna włożyła w ten mecz dużo wysiłku, dużo biegania. Ten mecz musieliśmy zacząć od dobrej organizacji i zniwelowania trochę atutów przeciwnika. Dobrze realizowaliśmy plan na ten mecz. Staraliśmy się ustrzec indywidualnych błędów, ale znów był taki miękki karny, który zdecydował o naszej porażce.



Staraliśmy się nie dopuszczać Legii do stwarzania sobie sytuacji. Chcieliśmy otworzyć grę i nie ograniczać się tylko do defensywy. Ten mecz daje nam optymizm przed końcówką sezonu i mogę powiedzieć, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Boli taka porażka, jesteśmy źli, ale nie smutni i załamani. Zagraliśmy lepiej niż z Lechem, więc z bojowym nastawieniem przystąpimy do kolejnych spotkań.