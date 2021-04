Wymęczone zwycięstwo zbliża do mistrzostwa

W meczu 27. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Lechią Gdańsk 1-0. Spotkanie nie należało do najciekawszych, nie mieliśmy okazji oglądać zbyt wielu sytuacji bramkowych, a jedyny gol padł po rzucie karnym podyktowanym za faul na Luquinhasie. Początkowe minuty spotkania były bardzo spokojne i wyrównane. Żadna z drużyn nie stworzyła sobie ciekawej sytuacji. W 11. minucie gospodarze wykonywali pierwszy w tym meczu rzut rożny, ale i wówczas nie stworzyli zagrożenia pod bramką Artura Boruca. W 12. minucie mieliśmy pierwszą niezłą akcję Legii. Po rzucie rożnym piłkę na linii pola karnego przejął Filip Mladenović, oddał strzał, a Dusan Kuciak wybił piłkę poza boisko. 8 minut później dobrze zapowiadającą się akcję zmarnował Bartosz Kapustka. Pomocnik Legii wychodził prawą stroną, jednak jego strzał był zupełnie nieudany. Kolejne minuty przyniosły mało widowiskową grę w środku boiska, dużo podań i brak sytuacji bramkowych dla żadnej z drużyn. Dopiero w 33. minucie legioniści oddali celny strzał, ale i tym razem bez efektu bramkowego. W 37. minucie na uderzenie głową zdecydował się Tomas Pekhart, jednak został zablokowany. Do końca regulaminowych 45 minut nie wydarzyło się już nic zasługującego na uwagę. Pierwsza połowa tego spotkania bardzo rozczarowała - była nieciekawa, nieatrakcyjna dla oka i przede wszystkim nie doczekaliśmy się na groźne sytuacje. W przerwie trener Legii zdecydował się na dokonanie jednej zmiany - w miejsce Andre Martinsa wszedł Rafel Lopes. Nie wpłynęło to jednak na obraz gry. Dość powiedzieć, że główną atrakcją początku drugiej części gry był gęsto sypiący śnieg, który błyskawicznie pokrył murawę. Sędzia nakazał więc wymianę piłki na pomarańczową. W 55. minucie na strzał z dystansu zdecydował się Flavio, ale bardzo się pomylił. To był jedynie przerywnik w tej monotonii, którą mieliśmy okazję oglądać. W 59. minucie mieliśmy chyba najlepszą sytuację dla Lechii - Mateusz Hołownia pomylił się, co bezlitośnie wykorzystał Flavio. Wbiegający napastnik Lechii posłał piłkę z ostrego kąta w kierunku bramki, ale trafił jedynie w słupek. W 62. minucie dobre podanie otrzymał Mladenović, zbiegł w kierunku linii końcowej, dośrodkował, jednak obrońcy wybili futbolówkę na rzut rożny. Stały fragment nie przyniósł zagrożenia po bramką Lechii. W 68. minucie w polu karnym przewrócił się Luquinhas, faulowany przez Malocę. Legioniści głośno domagali się rzutu karnego, sędzia musiał skorzystać z pomocy VAR i ostatecznie wskazał jedenastkę. Pewnym egzekutorem okazał się jak zwykle Tomas Pekhart. W 77. minucie źle interweniujący Mateusz Wieteska niemal skierował głową piłkę do własnej siatki. 3 minuty później Josip Juranović dobrze zagrał piłkę z prawej strony przed bramkę, jednak żaden z jego kolegów nie zamknął tej akcji. Chwilę później przed szansą stanął Rafael Lopes, ale piłka po jego uderzeniu została tylko wybita na rzut rożny. W 83. minucie Artur Boruc źle wyszedł z bramki, piłka zmierzała obok bramki, ale zwolniła na śniegu i było niebezpieczeństwo, że dopadnie do niej jeden z piłkarzy Lechii. Boruc szybko musiał wracać, wybił piłkę, a Zwoliński wpadł jeszcze w słupek i bardzo mocno ucierpiał w wyniku tego zderzenia. W 89. dobry strzał z pola karnego oddał Lopes, jednak Kuciak był na posterunku. Sędzia Jarosław Przybył doliczył 6 minut do drugiej części spotkania. Lechia zmarnowała jeszcze doskonałą sytuację na wyrównanie, a potem niewiele się już wydarzyło na boisku i Legia mogła się cieszyć z wymęczonego zwycięstwa.

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 1 minutę temu, *.jmdi.pl Zwycięstwo cieszy, tym bardziej że poziom gry nie przeraża. Kilka razy próbowałem oglądać ligę włoską - słynna Serie A jest tak nudna że aż zęby bolą od tych "widowisk". Przy Włochach nasza ekstraklasa jest naprawdę ciekawa. odpowiedz

Arek - 10 minut temu, *.tpnet.pl Trzeba przyznać, mecz nie był za specjalny w naszym wykonaniu, ale ważniejszy był cel w tym momencie. A cel został osiągnięty i 3 pkt. nasze. Może się nawet okazać, że jeszcze przed meczem z Wisłą może być mistrz. I tego właśnie nam wszystkim życzę. odpowiedz

Józef - 23 minuty temu, *.chello.pl Dwa mecze bez 711 i dwa zwycięstwa. CM nie wracaj! odpowiedz

ben - 23 minuty temu, *.inetia.pl Autor też chyba został wymęczony. Dziś najważniejsze były trzy punkty, przy okazji Tomas ma kolejnego gola ! odpowiedz

Kami(L)ek - 32 minuty temu, *.play-internet.pl Mistrzem Polski Jest Ukochana Ma odpowiedz

filand - 34 minuty temu, *.inetia.pl O żesz Ty....Zmiana tytułu...Presja ma sens.... odpowiedz

pnovik - 35 minut temu, *.chello.pl w czwartek mistrz....raków wystarczy nie wygra w białymstoku odpowiedz

Spółdzielnia - 46 minut temu, *.vectranet.pl Wygrywamy z Wisłą.Oddajemy pkt Stali oraz Podbeskidziu z ligi spada Cracovia odpowiedz

CWKSiak - 48 minut temu, *.icpnet.pl Nawet wielka Barcelona naszej Legii nie pokona...!

Kiedyś śpiewaliśmy z przekonaniem, dzisiaj kopia się nasi po czołach, mimo wszystko mistrz będzie smakował jak zawsze pysznie!

Legia Warszawa!!! odpowiedz

Adi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Cennym zwycięstwem na wyjeździe prawie zapewniamy sobie mistrzostwo a tytuł wymeczone zwyciesto? Co chcecie wiecej? odpowiedz

Mk - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Bardzo cenne zwyciestwo w trudnych warunkach i bezcenne punkty na wage mistrzowstwa. Jeszcze jedna wygrana i bedziemy mogli swietowac odpowiedz

Normalny człowiek - 1 godzinę temu, *.chello.pl W sobotę MISTRZOSTWO! odpowiedz

Jerz z Potoku - 1 godzinę temu, *.chello.pl Po zapoznaniu się z dotychczasowymi wpisami Kolegów kibiców oraz po uwzględnieniu wagi dzisiejszej wygranej w Gdańsku również uważam, że dzisiejszy tytuł pomeczowego omówienia jest delikatnie określając NIEFORTUNNY.

Tak to już jest, iż mecze - szczególnie końcowe - decydujące o obronie tytułu MP oceniane są głównie przez pryzmat zdobyczy punktowych, a nie stylu i atrakcyjności gry. Zamieszczenie takiego "smętnego" tytułu po dzisiejszej Victorii deprecjonuje Jej wydźwięk i wysiłek poniesiony przez piłkarzy Legii.

Ps.: skoro fani beniaminków ESA bez większego marudzenia na styl gry, odbierają pozytywnie zdobycze punktowe ich drużyn, to chyba wszystkim jest wiadome, co w takich sytuacjach, w kibicowskiej duszy gra...

Ps. bis: szanowna Redakcjo, wykażcie się dziennikarską elastycznością i zmieńcie to "coś". Sympatyczny legijny wieczór dopiero się rozpoczął...

Serdeczności odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Jerz z Potoku: Dziękuję. Pozdrawiam. odpowiedz

Wukashi - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Jerz z Potoku: +1 odpowiedz

(Levinho) onet. plp - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Jerz z Potoku: Masz całkowita rację.. Pozdro dla normalnych odpowiedz

Gothic 2 - Noc Kruka - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl @Jerz z Potoku: Doskonale rozumiem Twoją euforię (pewnie jesteś po kilku "głębszych") i docenienie wysiłku piłkarzy i ich zwycięstwa ale tytuł jest jak najbardziej adekwatny do wydarzeń z Gdańska. Waga spotkania, ok ale z mistrzostwem zaczęliśmy się oswajać już po meczu z Pogonią, a po dzisiejszej piłkarskiej mizerii tylko się potwierdziło jaki poziom prezentuje Legia i jaki styl za Michniewicza. Jesteśmy już na takim etapie, że powinno być widać "rękę Grubego 711", jakiś pomysł na grę, rozegranie akcji, styl. Widzisz coś takiego? Pół świetnego meczu z Pogonią i trzy bardzo przeciętne mecze to nie wróży dobrze na przyszłość. Porównanie z beniaminkami jest śmieszne. Oni są szczęśliwi z każdego wydłubanego punktu, my jesteśmy na drugim biegunie. Wymęczone 1-0 po karnym i słabym meczu może bardzo cieszyć tylko krótkowzrocznych kibiców. Mamy ambicję o coś powalczyć w Europie, a nie odstajemy poziomem od połowy drużyn 30 ligi w Europie. Na dłuższą metę gubimy tylko mniej punktów dlatego zdobywamy tytuły. Nie żebym był malkontentem, jakimś marudą ale z taką grą ciężko będzie pokonać kogokolwiek poza klubami z Gibraltaru czy Wysp Owczych. Europa nam ucieka, chcemy być w niej średniakiem, a nie potrafimy się wybić się ponad naszą ligę. Zwycięstwo cieszy ale to kolejny słaby mecz, a to powinno dać sporo do myślenia trenerowi. Jeśli nie poprawi jakości do lipca, a sezon się już kończy, to w pucharach znowu będzie wp...ol, zmiana trenera i tak w kółko. Cieszy zwycięstwo ale z lekkim grymasem. Pozdro odpowiedz

Marce(L)i - 16 minut temu, *.t-mobile.pl @Jerz z Potoku: masz rację.Tytuł niefortunny.Pozdrawiam. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 minutę temu, *.vectranet.pl @Gothic 2 - Noc Kruka: 100% Racji wszyscy sikają po nogach, po mistrzostwie w tej buraczanej lidze, Europa nas zweryfikuje, oby nie brutalnie jak co roku ostatnio. odpowiedz

Mird - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Mladenowic. Kompletne zero w ostatnich meczach. odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.orange.pl Spodziewam się powtórki z 2016 roku

Jeśli kilku legionistów znajdą się w kadrach na euro? to zaczną sezon bez urlopów! odpowiedz

Krzysztof - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dzięki Legio. odpowiedz

Ochota Legia - 1 godzinę temu, *.orange.pl Mistrz mistrz Legia Mistrz! !!!!! odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mistrzostwa mam na wyciągnięcie ręki,więcej dokładności i był by dziś,dwa trzy zero. odpowiedz

Tomek prg - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szkoda ze wszolek odejdzie bo wpuszczanie go w 92 min już dużo mowi odpowiedz

Filip - 2 godziny temu, *.111.202 Ciekawe jak w srode. Czy Jaga gra juz tylko sparingi czy pokaze cos z Rakowem. Rakow powinien wystawic rezerwowy sklad bo w sobote gra o puchar. 2 czy 3 miejsce nie robi chyba dla nich roznicy. Wazne, ze moga zdobyc puchar i przejsc do historii. odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dokupiłem jeszcze 2 maciory faken, bo coś czuję, że mistrz będzie w srodę. A dzisiejszy mecz bez fajerwerków ale wygrany faken! odpowiedz

dino - 2 godziny temu, *.vtelecom.pl @Władeczek:

Szwagra zaprosiłes z sąsiadem? :-) odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Władeczek: Kolega widzę na przepustce ze szpitala. odpowiedz

cuL t⚽️Legia - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @Władeczek: A ja już z maciorá taaaańCzeeee!aaa !ooonaaa!ze!mnà!od!tygidnia!do!Miiiistrzaaa! odpowiedz

Władeczek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @dino: Somsiad ma przyjść a szwagier ma nocną zmianę faken i nie da rady. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Pierwsza sprawa.

Jezeli mamy 9 punktów przewagi nad Pogonia i lepszy bilans spotkań bezpośrednich na 3 kolejki do końca sezonu to czemu nie jesteśmy dzisiaj mistrzami Polski ?

Druga sprawa.

Myślicie że oddając 3 celne strzały na mecz w tym jeden po wątpliwym karnym dostaniemy się do europy? odpowiedz

Kosa - 2 godziny temu, *.chello.pl @Darek : dlatego ze Raków ma jeden mecz zaległy i gdyby wygrali wszystkie mecze do końca a Legia przegrała to oni zostaliby mistrzem Polski odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Darek :

1. Bo matematycznie Raków ma jeszcze szanse nas przegonić;

2. To już kwestia na inną dyskusję. Ale jeśli chcesz znać moje zdanie odpowiem - nie. Drużyna wymaga wzmocnień by realnie myśleć o ataku na CL. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Darek : dużo można o tym karnym powiedzieć ale nie, że był wątpliwy odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de @Kosa: No tak.Rzeczywiscie Raków ma mecz mniej. Patrzyłem tylko na Pogoń. Dziekuje za odpowiedź. odpowiedz

Trec - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Darek : bo jesteś idiotą? odpowiedz

L - 44 minuty temu, *.tpnet.pl @Trec: Ty za to jesteś kozak internetowy odpowiedz

curragh - 2 godziny temu, *.centertel.pl gdzie jest ten gamoń, co twierdził, że po 27 kolejce Pogoń nas dogoni? Czy już głośno odszczekał? odpowiedz

Rado - 2 godziny temu, *.207.2 @curragh: hauuuuu hauuuuuu odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Rado: ok. nie ma sprawy odpowiedz

Cypis - 2 godziny temu, *.centertel.pl Slisz dziś trochę lepiej niż ostatnio odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Cypis: w istocie jeden z lepszych meczy Slisza odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Wymęczone czy nie, ale koleżna ważne zwycięstwo w drodze po obronę tytułu. A z Wisłą stawiamy kropkę nad "i". odpowiedz

c u L t ⚽️ L e g I a ⚽️ K I n g - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @Wolfik: Uuukooochaaaanaaa!maaaa! odpowiedz

Puchar pasztetowej - 2 godziny temu, *.chello.pl Hołownia jest najwspanialszym obrońca tej ligi. No drugiego takiego babola nie ma. Wieteś przy nim to profesor. odpowiedz

Art - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl @Puchar pasztetowej: Hołownia w tym meczu to dramat odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Panie i Panowie koncentracja musi być do końca, ale myśle, że mrozimy maciorę (Władeczek) i otwieramy niebawem. Trzeba uczyć się grać w przewadze, bo kilka pierwszych meczów w Europie i pewno bez varu będziemy grali... i wiem, że zostanę skrytykowany ale ja w tym sezonie wierzę w LM...

Bądźmy walczący...

Do końca... LM Legia... odpowiedz

dino - 2 godziny temu, *.vtelecom.pl @Farme(L):

Żeby awansować w tym sezonie do Ligi Mistrzów oprócz przejścia drużyny jak Omonia Nikozja trzeba będzie przejść 2 drużyny jak Dinamo Zagrzeb odpowiedz

c u L t ⚽️ Mistrza ⚽️ Warszawy ⚽️ Polski - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Ja Koooochaaaam!!Leeeeegiiiieeee!aaaa!ooonaaaa!mnieeeeee!jaaa!Koooochaaam! Leeegiieee!a! ona!mniieeeee! odpowiedz

Dziekan - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Hołownia absolutnie się nie nadaje to samo Wieteska no i Gwilia beznadziejny. odpowiedz

R - 2 godziny temu, *.mm.pl Legia w 5 ostatnich na wyjeździe nie straciła ani jednej bramki.





2005/06 - 60 pkt - 27 (18-6-3) 44-15

2006/07 - 49 pkt - 27 (15-4-8 ) 49-27

2007/08 - 56 pkt - 27 (18-2-7) 43-15

2008/09 - 54 pkt - 27 (16-6-5) 44-14

2009/10 - 51 pkt - 27 (15-6-6) 34-16

2010/11 - 40 pkt - 27 (12-4-11) 34-36

2011/12 - 49 pkt - 27 (14-7-6) 40-15

2012/13 - 62 pkt - 27 (19-5-3) 53-21

2013/14 - 54 pkt - 27 (17-3-7) 53-29

2014/15 - 49 pkt - 27 (15-4-8 ) 53-29

2015/16 - 55 pkt - 27 (16-7-4) 55-27

2016/17 - 51 pkt - 27 (15-6-6) 54-28

2017/18 - 51 pkt - 27 (16-3-8 ) 40-28

2018/19 - 51 pkt - 27 (15-6-6) 40-29

2019/20 - 54 pkt - 27 (17-3-7) 55-26



2020/21 - 59 pkt - 27 (18-5-4) 47-24 odpowiedz

R - 2 godziny temu, *.mm.pl Czesław Michniewicz wyrównał swoją najdłuższą serię bez porażek (12 spotkań - 9 zwycięstw, 3 remisy). odpowiedz

Rado - 2 godziny temu, *.207.2 Mimo wszystko chciałbym, żeby w środę Raków wygrał. Nie chcę mistrza bez gry. Lepiej w sobotę przy połówce :) odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wymęczony to jest Redaktor dyżurny. Zwycięstwo jest zwycięstwo. Legia miała 10 punktów przewagi nad Pogoń Szczecin. Tak jak zapowiadałem. Legia odrobiła przewagę ,dzięki Stal Mielec. Ma 9 punktów przewagi.

Redaktorze dyżurny jak nie Jesteś wymęczony to udaj się na Torwar. Tam, podczas jazdy figurowej na lodzie przydzielają punkty za wrażenia artystyczne.

Dziękuję Pekhart ⚽️ Dziekuję Legia. Jesteś tak dobry jak Twój ostatni mecz. Redaktor dyżurny nie jest dobry. Jest wymęczony jeśli daje taki tytuł... odpowiedz

Biała Siła - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @filand: W punkt ,dziadostwo z tej strony bije czasem ,że hej odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Biała Siła: Dziękuję za uznanie. Pozdrawiam i Jestem dłużnikiem. Czy Napój ludowy moze być? odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @filand: Racja zwycięstwo to zwycięstwo. A niektórym to się wszystko nie podoba. MP to dla Legii chleb powszedni. Takie przekonanie znawców futbolu. odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Obcy: Dziękuję za wyrazy uznania. Jestem Twoim dłużnikiem. Czy Napój ludowy zaspokoi Twoje oczekiwania??? odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @filand: Ja też wolę wymęczone zwycięstwa niż piękne porażki. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: Jak nazywał tak nazywał. Piękną porażkę to miał Bayern Monachium w meczu z Man Utd czyli 1:2....

Piękne porażki to i Legia miała...w Zabrzu, w Warszawie . Nigdy więcej...

Pozdrawiam i proponuję Napój Ludowy. Czy może być ? odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @filand: Dawaj. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @filand: Wszystkiego w życiu trzeba spróbować. Dobrego bimbru też. A z czego produkujesz...? :) odpowiedz

Waldemar Fornalik - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: Jesteś alkoholikiem czy degustatorem? To może wypijmy za "polską myśl szkoleniową"? odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Obcy: Mówisz i masz.

Nieważne co mówią, ważne co szepczą. Przelicznik albo napój ludowy

https://invst.ly/a8lt

Investing.com odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl Zwycięstwo szczęśliwe, jak karny, bo z gry to remis. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.master.pl No cóż mecz nie należał do porywających widowisk.Raczej toporny.Gra Legii daleka od oczekiwań.Zwyciestwo wymęczone i bardzo szczęśliwe. Wydawało się,że po meczu z Piastem w grze znowu coś zatrybi ale niestety wyglądało to dokładnie tak samo jak z Lechem i Cracovią.Te zwycięstwo w zasadzie już przesądza o tytule mistrzowskim dla Legii ale gra "Wojskowych" od 4 kolejek niestety męczy. odpowiedz

kastracja jaj czy zakładasz koszulkę mędrku hejterze - 2 godziny temu, *.plus.pl @Sebo(L): Mnie męczą taki dupki jak ty sorry na dużą literę nie zasługujesz odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.master.pl @kastracja jaj czy zakładasz koszulkę mędrku hejterze : hahaha człowieku co Ty masz w tym swoim łbie? Bo mózgu to tam raczej nie uświadczysz. odpowiedz

ja honor ty hańbę i wiesz chcwd - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Sebo(L): odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.77.242 @Sebo(L):

Człowieku zostaw go, nie ruszaj. Podpis dłuższy niż "wywód", co bardziej durne nie wiadomo. odpowiedz

kibic z dala się nie .... - 18 minut temu, *.plus.pl @hajdukL: Nie wiesz o co chodzi to po co zabierasz glos

sebo(L) czlowiek ktory nie ma jaj (i honoru) hejtował na jesieni wiec zaproponowałam zakład uczciwy - przyjął ale zrealizowac nie zamierza

więc jak nie wiesz o co chodzi to odwołuję do .... tytułu

Albo się ma jaja albo się na Ł3 nie przychodzi

dla ludzi bez jaj jest bułgarska

Narka

odpowiedz

Whittle - 2 godziny temu, *.chello.pl a dlaczego nie gra Uzbek w ogóle odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Whittle: Rozpoczął "strajk głodowy". Czy coś w tym rodzaju. I osłabł straszliwie ponoć. odpowiedz

W(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wolfik: dobre ... odpowiedz

Dyzio - 2 godziny temu, *.com.pl Mistrz mistrz legia mistrz ostatnią kolejką gra pogoń zrakowem więc o co tu chodzi odpowiedz

Achtenberg - 2 godziny temu, *.chello.pl @Dyzio: bo jeszcze Raków ma zaległy mecz ze Stala Mielec (u nich)

Legia ma trzy mecze a Raków (cztery) 10 punktów przewagi

a Raków może zdobyć 12 w sumie odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.chello.pl Poziom gry Legii zenua ale 3 punkty jest co sie stało z mlade Luki m nic nie graja odpowiedz

OIF - 2 godziny temu, *.orange.pl Hołownia i gargamel, tragedia odpowiedz

Bródno - 2 godziny temu, *.chello.pl @OIF: raczej Hołownia i Kapustka odpowiedz

Sara - 2 godziny temu, *.centertel.pl Niestety p. Holownia bardzo słabo. Lewa strona marnie dzisiaj odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl Ewidentny karny dla Lechii

Upiekło się odpowiedz

chrisSiekierki - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @L: a kiedy miał by być ten karny? odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl @chrisSiekierki: 96 odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl @chrisSiekierki: karny ku.as,za styl. Czytaj między wierszami... ;) odpowiedz

WETERAN - 2 godziny temu, *.chello.pl @L: Myślenie życzeniowe to charakterystyczna cecha ludzi niedojrzałych... Trzymaj się i... dorośnij.

odpowiedz

chrisSiekierki - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @SEBO(L): mało tych wierszy.. nie za bardzo do się miedzy nimi coś wyczytać. A styl ?? Po porazce Pogoni grali już zupełnie na luzie. Ja też oczekuje od tzw. zawodowców gry na 100% ale to tylko nasza liga, więc czego my oczekujemy? zaangazowania do ostatniej sekundy jak w lidze angielskiej ( i to nawet w 5 ). Takich nasze ligowe kluby mają kopaczy na jakich ich stać. Nie oczekujmy cudów... odpowiedz

Pierwszy - 1 godzinę temu, *.75.251 @L: Prędzej wolny dla nas. odpowiedz

Janusz Panasewicz - 2 godziny temu, *.180.132 Mistrzostwo jest nasze odpowiedz

