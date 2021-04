Slisz: Pomogliśmy dziś szczęściu

Niedziela, 25 kwietnia 2021 r. 20:15 Redakcja, źródło: TVP Sport

Bartosz Slisz: Na początku drugiej połowy ciężko nam się biegało, bo śnieg sypał nam w oczy i ciężko było cokolwiek zobaczyć na boisku. Na szczęście szybko przestało i mogliśmy znowu grać w piłkę. Cieszę się, że dzisiaj wychodziły mi przerzuty. Znam swoje atuty i mocne strony i chcę je wykorzystywać w każdym meczu. Szczęściu trzeba pomóc i my dziś pomogliśmy. Ciężko pracowaliśmy i stworzyliśmy sobie kilka sytuacji. Lechia też miała swoje, na szczęście ich nie wykorzystała. Podobnie było w środę w meczu z Piastem. Byliśmy lepsi o jedną bramkę i to my cieszymy się ze zwycięstwa. Myślę, że nadal gramy ładną dla oka piłkę i fajnie się ogląda nasz futbol. Cieszy też czwarty z rzędu mecz na 0 z tyłu, bo nie każda część sezonu tak wyglądała. Stwarzamy sobie sytuacje, tylko ich nie wykorzystujemy. Musimy poprawić skuteczność. Mam nadzieję, że za tydzień będziemy świętowali mistrzostwo.