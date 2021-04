Z obozu rywala

Lechia przed meczem z Legią

Sobota, 24 kwietnia 2021 r. 08:54 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Lechia to aktualnie szósty zespół w ligowej tabeli. Gdańszczanie wciąż liczą się w walce o miejsca gwarantujące grę w eliminacjach do europejskich pucharów. Na swoim koncie zgromadzili 38 oczek, jednak taką sumę punktów mają aż cztery ekipy (7. Zagłębie Lubin, 5. Śląsk Wrocław oraz 4. Piast Gliwice). Do podium, które rozpoczyna Raków Częstochowa, tracą dziś 11 punktów i mają tylko matematyczne szanse by na nie wskoczyć. W obecnym sezonie zdobyli 35 bramek, czyli o 11 mniej od legionistów oraz stracili 32 gole, czyli o 8 więcej od warszawiaków.



Najlepszym strzelcem Lechii jest Portugalczyk Flavio Paixao, który zdobył dziesięć bramek oraz zanotował cztery asysty. Jest to jeden z lepszych snajperów w naszej lidze na przestrzeni ostatnich lat. Sześć trafień na swoim koncie zgromadził Łukasz Zwoliński, a najlepszym asystentem w zespole gdańszczan jest Rafał Pietrzak, który zanotował sześć asyst oraz jedno trafienie. Jedynym byłym legionistą reprezentującym barwy Lechii jest Dusan Kuciak. Słowak od lat jest filarem zespołu. Ostatnio głośno było jednak o jego błędzie podczas rywalizacji z Piastem Gliwice. Gliwiczanie wygrywali na wyjeździe 1-0, gdy w 48. minucie na strzał zdecydował się Patryk Sokołowski. Uderzona z bardzo dużej odległości futbolówka zmierzała wprost w bramkarza, ale przeleciała pomiędzy nogami źle interweniującego Kuciaka i znalazła drogę do siatki. Ostatecznie Lechia nadrobiła straty i spotkanie zakończyło się remisem 2-2.



Co zrobił Dusan Kuciak ⁉ Bramkarz @LechiaGdanskSA podarował dziś taki prezent @PiastGliwiceSA



Mecz trwa w CANAL+ SPORT i @canalplusonline pic.twitter.com/lxQ1lKb93g — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 17, 2021



Rok 2021 dla Lechii rozpoczął się słabo. Najpierw przegrali 0-2 z Jagiellonią Białystok, a następnie zremisowali 1-1 z Wartą Poznań. Jakby tego było mało, odpadli z Pucharu Polski po porażce z Puszczą Niepołomice (1-3). Później nastąpiła zwyżka formy, gdyż byli niepokonaniu przez następne pięć spotkań (jeden remis z Podbeskidziem Bielsko-Biała 2-2). Od tamtej pory rozegrali pięć meczów i zwyciężyli tylko raz - z Zagłębiem Lubin 3-1, natomiast po dwa spotkania zakończyły się porażkami (Pogoń Szczecin 0-1 oraz Lech Poznań 0-3) i remisami (Śląsk Wrocław 1-1 i Piast Gliwice 2-2).







Historia



Lechia Gdańsk powstała 1945 roku. Ich pierwszy sukces przypada na rok 1983, kiedy to sięgnęli po Puchar Polski. Wówczas w finale 2-1 ograli zespół Piasta Gliwice. Tego samego roku zdobyli Superpuchar kraju, po wygranej z Lechem Poznań 1-0. Zwycięska bramka padła dopiero w 88. minucie, a zdobył ją Jerzy Kruszczyński. Warto zaznaczyć, że był to pierwszy w historii Superpuchar Polski. Następny sukces miał miejsce dopiero w 2019 roku, kiedy to lechici sięgnęli po krajowy puchar. W finale skromnie 1-0 zwyciężyli z Jagiellonią Białystok, a później do swojej gabloty włożyli kolejny Superpuchar Polski, po tym jak 3-1 zespół Piasta Gliwice.



Legioniści z Lechią mierzyli się 70 razy. Górą byli 42 razy, za to gdańszczanie zwyciężali 13-krotnie. Remis zanotowano 15 razy. Bilans bramkowy to 127-52 na korzyść ekipy z Warszawy. Najlepszym strzelcem Legii w tych starciach jest Tadeusz Błażejewski, który ośmiokrotnie pakował piłkę do siatki Lechii. Jesienią obecnego sezonu obie drużyny zmierzyły się przy Łazienkowskiej. "Wojskowi" wygrali 2-0, po golach Tomasa Pekharta oraz Rafaela Lopesa.



LECHIA - LEGIA

1 4.35 X 3.70 2 1.90