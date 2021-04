Porażka Krajewskiego w walce o ćwierćfinał ME

Niestety zapaśnik Legii Warszawa, Rafał Krajewski bardzo szybko zakończył udział w Mistrzostwach Europy w stylu klasycznym, które odbywają się na warszawskim Torwarze. Legionista w 1/8 finału kategorii wagowej -130 kilogramów mierzył się z Niemcem, Eduardem Poppem i przegrał walkę 3:4. Po pierwszej rundzie Popp prowadził 1:0. Niemiec pewnie wygrał również walkę ćwierćfinałową z Chorwatem, Marko Kosceviciem (6:0) i jest już w strefie medalowej. Z Kosceviciem niedawno mierzył się Krajewski na międzynarodowych zawodach kwalifikacyjnych do IO i wygrał wówczas walkę z Chorwatem.

