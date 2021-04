Trenowali bez Kostorza i Lewczuka

Piątek, 23 kwietnia 2021 r. 14:48 Woytek, źródło: Legionisci.com

Drużyna Legii przygotowuje się do meczu z Lechią Gdańsk. W piątek zespół trenował o godzinie 11. W zajęciach wzięło udział 22 zawodników z pola i czterech bramkarzy. Na boisku zabrakło Kacpra Kostorza, który od pewnego czasu walczy z opuchniętą kostką, ale niewykluczone, że będzie brany pod uwagę na wyjazd nad morze. Z powodu problemów ze stopą nieobecny był także Igor Lewczuk. Choć minęły dwa tygodnie to do drużyny nie wrócił jeszcze Nazarij Rusyn. W jego sprawie rozmowy będą prowadzone dopiero po meczu z Lechią, ale spodziewamy się, że nie pozostanie w stołecznym klubie.



W piątek Artur Boruc został na siłowni, a czwartym bramkarzem na zajęciach był młody Maciej Kikolski, który już kilka razy gościł na treningach pierwszej drużyny. Z powodu urazów nie trenują także Wojciech Muzyk i Artem Szabanow. Ukrainiec wrócił do ojczyzny i tam będzie kontynuował powrót do zdrowia. W treningu uczestniczył natomiast Paweł Wszołek, który w ostatniej chwili wypadł z kadry na mecz z Piastem.



Po rozgrzewce i grach na jeden lub kilka kontaktów zajęcia poświęcone były akcjom ofensywnym ze skrzydeł. Zadaniem zawodników ze środkowej strefy było jak najczęstsze kierowanie piłki do bramki po wrzutkach Vesovicia, Juranovicia, Cholewiaka i Hołowni. Nieco lżejszą końcówkę treningu mieli Mladenović, Wieteska, Jędrzejczyk, Pekhart i Rafael Lopes, którzy grali w siatkonogę z Przemysławem Małeckim.



Sztab szkoleniowy szykuje kilku zawodników na sobotni mecz trzecioligowych rezerw z rezerwami Jagiellonii Białystok. W składzie mają znaleźć się Miszta, Mosór, Włodarczyk, Kisiel, Skibicki i być może Vesović. Dwóch ostatnich spędzi na murawie maksymalnie 45 minut, bo szykowani są na wyjazd do Gdańska. W tym momencie pewną niewiadomą dla trenerów jest dyspozycja Jasura Yaxshiboyeva. Uzbek odczuwa skutki ramadanu i choć normalnie trenuje, to raczej nie jest gotowy, by podołać trudom spotkania ligowego.



W sobotę zespół będzie ćwiczył w samo południe, a następnie wyruszy do Trójmiasta. Mecz Lechia - Legia rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:30.