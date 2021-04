Legia Warszawa 85-86 Śląsk Wrocław. Legia bez medalu

Komentarze (18)

Senior - 31 minut temu, *.centertel.pl Dobrze na początku żarło, aż na końcu zżarło. Wg powiedzenia, że mężczyznę poznaje się po nie tym jak zaczyna, tylko jak kończy. odpowiedz

Wojrom - 32 minuty temu, *.mm.pl Brawo za cały sezon, ale zgadzam się, że dzisiaj końcówki i 4 kwarty (po prezencie od Śląska) i dogrywki rozegrane fatalnie taktycznie. Szkoda bo mógł być medal po 52 latach (notabene 1969r. to chyba złoty czas Legii - mistrzostwo piłkarzy i początek tamtej "wielkiej" drużyny no i złoto koszykarzy. Może za rok... odpowiedz

Kibic (L) - 37 minut temu, *.centertel.pl Te DWA mecze, były POWTÓRKĄ z sezonu zasadniczego. Przy innej okazji, zwracałem uwagę, że będzie ciężko wygrać ze Śląskiem Wrocław. I to nie był pesymizm z mojej strony, tylko obiektywna ocena. A Wyka, jak to Wyka. On ZATRACIŁ swoje walory koszykarskie. Słabiutki, aż do bólu. odpowiedz

Kozioł - 41 minut temu, *.centertel.pl Gratulacje!!! odpowiedz

jezus - 37 minut temu, *.vectranet.pl @Kozioł: cegła na łeb Ci spadła? niby za co? odpowiedz

pjoter - 41 minut temu, *.plus.pl Frajernia sezonu.. było 2 miejsce po zasadniczej,potem porażka na własne życzenie w półfinale ze stałą,a teraz jakiś obłęd dziś! Jak można dać roztrwonić przewagę 15 punktów w pewnym momencie?? Przecież Śląsk był do zrobienia jak nic,medal po ponad 5 dekadach powinien być,i co??I jeszcze ta dogrywka,której można było uniknąć...Dramat,tyle...Sezon super to fakt,ale bez końcówki z przytupem,niestety... odpowiedz

KibicL - 44 minuty temu, *.vectranet.pl Rozumie co oni teraz czują. Przegrać jednym punktem w pewnym sensie cały sezon to można się załamać. Brawo za heroiczną walkę. Chłopaki jesteśmy z Wami. Wierzę, że w przyszłym sezonie będziecie golić leszczy. odpowiedz

jezus - 37 minut temu, *.vectranet.pl @KibicL: wez nie pierdziel to raz, przegrali na wlasne zyczenie jak frajerzy to raz, a dwa Rozumiem* pisz po polsku odpowiedz

Cezary_1958 - 46 minut temu, *.chello.pl Końcówka meczu i dogrywki przy posiadaniu piłki zostały rozegrane źle. Ale mimo wszystko BRAWO. 4 miejsce to duży sukces. Wyczekiwany tyle lat. Gratulacje przede wszystkim dla trenera i zawodników. Dobrze, że Pan Kamiński musi spędzać więcej czasu w domu. To i potrenuje Legię dłużej. odpowiedz

roben66 - 50 minut temu, *.com.pl Cały sezon Legii super , szkoda chłopaków , bo zostali z niczym odpowiedz

mareczek - 53 minuty temu, *.vectranet.pl Szkoda ale ogólnie ten wynik jest niesamowity.Przede wszystkim trzeba się postarać o stabilizację składu,zatrzymać wspaniałego trenera i postarać się żeby Legia grała chociaż na Torwarze chociaż mimo wszystko wierzę w nową dużą halę z całym zapleczem dla sekcji koszykówki.To byłoby coś.Takie centrum treningowe dla koszykarzy.To raczej marzenie ale może kiedyś.Czwarte miejsce na ten moment to jest wielki sukces.Wielkie podziękowania odpowiedz

grzesiek - 54 minuty temu, *.centertel.pl Oj przykro przykro. Slaskowi udalo sie wyleiminowac Morrisa. Nam bie udalo sie wyeliminowac Gibsona odpowiedz

grzesiek - 55 minut temu, *.centertel.pl UJOWO odpowiedz

jezus - 57 minut temu, *.vectranet.pl Przegrany medal w tak zenujacy sposob, ze to sie rzygac chce - tak debilnie rozegrana koncowka, ze to az niewiarygodne... moze im sie oplacilo nie wygrywac... odpowiedz

Piotr - 43 minuty temu, *.orange.pl @jezus: Oj chyba masz rację. I końcówka zasadniczego czasu gry zawalona oraz końcówka dogrywki też. Podobnie było w dwóch meczach ze Stalą. W końcówkach oddawali wygrane mecze odpowiedz

ziutek - 57 minut temu, *.vectranet.pl Podręcznikowy przykład jak wtopić wygrany mecz. odpowiedz

Andrzej - 44 minuty temu, *.plus.pl @ziutek:

I to dwukrotnie, na koniec 4 kwarty i dogrywki odpowiedz

