Wyniki legionistów w MP U-20

W Zamościu zakończyy się mistrzostwa Polski do lat 20 w podnoszeniu ciężarów, w których startowało trzech sztangistów Legii Warszawa. Tomasz Oreszczuk w kat. -67kg był 15. (174kg w dwuboju - 80kg w rwaniu i 94kg w podrzucie), z kolei Bartosz Daniluk w kat. -73kg skończył rywalizację na miejscu 13. z wynikiem 177kg w dwuboju (83kg w rwaniu i 94kg w podrzucie). Ostatniego dnia mistrzostw rywalizowali sztangiści w najwyższych kategoriach wagowych. W kat. +109kg Adam Daniluk zajął miejsce siódme z wynikiem 243kg w dwuboju (118kg w rwaniu i 125kg w podrzucie).

