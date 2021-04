Wyniki legionistów w 1. turnieju MP w Poznaniu

W Poznaniu odbył się pierwszy w sezonie 2021 turniej mistrzostw Polski w amp futbolu. Pierwsze zawody, które miały się odbyć przed miesiącem w Nowym Targu zostały przełożone, a nowego terminu jeszcze nie wyznaczono. W Poznaniu legioniści rozpoczęli rywalizację od remisu 1-1 z TSP Kuloodpornymi Bielsko-Biała, po czym wygrali w drugim sobotnim spotkaniu gospodarzy, Wartę Poznań 4-0. W niedzielę z samego rana nasz zespół rozgromił aż 9-0 drużynę Widzewa Łódź. Na koniec zawodów nasza drużyna pechowo przegrała z najlepszym zespołem pierwszego turnieju, Wisłą Kraków 0-1. Legioniści po błędzie bramkarza stracili gola w 37. minucie gry i nie zdołali już doprowadzić do wyrównania. Wiślacy w Poznaniu zdobyli komplet, 12 punktów. Legia zdobyła 7 punktów.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Arek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Spoko, jeszcze nadrobią i gts prześcigną. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.