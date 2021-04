Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 25 kwietnia 2021 r. 12:14 źródło: Legionisci.com

Po przerwie spowodowanej lockdownem zespoły młodzieżowe wznowiły (U14-U18) względnie rozpoczęły rozgrywki ligowe. W sobotę w meczu CLJ U15 Legia pokonała 7-0 Polonię. równie korzystny wynik padł w meczu drużyn o rok młodszych, gdzie Legia wygrała z Polonią 5-1, szczególnie mocno dominując grę po przerwie. Udanie zaprezentowały się także zespoły Akademii z roczników 2008 i 2009 na boiskach SEMPa Ursynów i Znicza Pruszków. Legia U16 uległa 1-3 Zniczowi, grając większość meczu w 10. Legia U17 zremisowała ze Zniczem 1-1.



CLJ U17: Znicz Pruszków 04 1-1 (0-0) Legia Warszawa U17

Gole:

1-0 48 min. Adrian Kazimierczak

1-1 67 min. Bartosz Dziemidowicz (as. Wiktor Puciłowski)



Legia: Antoni Wodzicki [05] – Patryk Winiarski, Jakub Rutkowski, Sebastian Kieraś, Marcel Krajewski (55' Wiktor Puciłowski [05]) – Bartosz Mikołajczyk [05], Patryk Bek, Maddox Sobociński – Marcel Ruszel, Maksymilian Stangret [05](55' Szymon Siodłowski [05]), Maciej Bochniak [05](55' Bartosz Dziemidowicz)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Znicz Pruszków 05 3-1 Legia U16

Gole:

0-1 24 min. Oskar Lachowicz (b.a.)

1-1

2-1

3-1



Legia: Aleksander Mickielewicz (CZ - 35 min.) - Benedykt Piotrowski (35' Hubert Nowak [06]), Ignacy Morawski, Bartosz Krasuski, Kacper Stankiewicz (36' Lucio Ceci) - Flip Rejczyk [06], Szymon Grączewski (46' Kacper Rojkowicz), Oskar Lachowicz - Roman Zhuk [06](70' Szymon Gaj), Tomasz Rojkowski [06] (46' Igor Szostek, 75' Kajetan Pysz [06])

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: Legia Warszawa 7-0 (3-0) MKS Polonia Warszawa 06

Gole:

1-0 10 min. Piotr Zieliński (as. Jakub Grzejszczak)

2-0 23 min. Przemysław Mizera (as. Piotr Zieliński)

3-0 36 min. Przemysław Mizera (as. Jakub Kowalski)

4-0 41 min. Przemysław Mizera (b.a.)

5-0 42 min. Kacper Bogusiewicz (as. Jakub Kowalski)

6-0 60 min. Jakub Kowalski (as. Fryderyk Misztal)

7-0 66 min. Jakub Kowalski (as. Kacper Bogusiewicz)



Legia: Hubert Nowak (50' Michał Malinowski) – Karol Kosiorek (50' Mateusz Szczepaniak [07]), Bartosz Dembek (45' Jakub Żewłakow), Rafał Boczoń (58' Maciej Złotkowski), Jakub Grzejszczak – Fryderyk Misztal, Maciej Saletra, Kacper Bogusiewicz – Piotr Zieliński (65' Adam Bąkiewicz), Przemysław Mizera (50' Mateusz Sitek), Jakub Kowalski

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 5-1 (1-1) MKS Polonia Warszawa 07

Gole:

1-0 26 min. Konrad Kraska (as. Igor Busz)

1-1 39 min.

2-1 45 min. Stanisław Gieroba (as. Igor Busz)

3-1 46 min. Stanisław Gieroba (b.a.)

4-1 53 min. Kuba Nawrocki (as. Alex Cetnar)

5-1 73 min. Stanisław Gieroba (as. Leon Falecki)



Strzały (celne): Legia 25 (16) - Polonia 11 (5)



Legia: Jakub Misiewicz, Marcel Grzejda [08] - Dawid Foks, Mikołaj Kotarba, Antoni Wasiak-Libiszowski, Radosław Czerwiec, Jan Leszczyński, Aleksander Iwańczyk, Igor Busz, Aleks Cetnar, Konrad Kraska, Szymon Chojecki, Kuba Solecki, Kuba Nawrocki, Mateusz Różański, Stanisław Gieroba, Leon Falecki, Aleks Płoszka,

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



SEMP Ursynów 08 - Legia U13



Legia: Marcel Grzejda - Danel Foks, Oliwier Puto, Bartłomiej Leszczyński, Marcel Kiełbasiński, Mikołaj Jasiński, Pascal Mozie, Norbert Merchel [09], Daniel Wyrozumski, Szymon Rusin, Adam Niewiadomski, Filip Nieckarz, Artur Sikorski, Maciej Chojnowski

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak



Udany występ legionistów na rozpoczęcie ligi. Wprawdzie gospodarze stwarzali niekiedy zagrożenie pod naszą bramką po stałych fragmentach gry, jednak inicjatywę na boisku utrzymywali podopieczni Rafała Klimkowskiego, stosując zróżnicowany repertuar w poczynaniach ofensywnych.



Znicz II Pruszków 09 - Legia U12



Legia: Denys Stoliarenko - Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Kuba Piaseczny, Ksawery Kopeć, Wojciech Paczosa, Aleksander Badowski, Edouard von Brandt-Etchemendigaray, Mateusz Strzelecki

Iwo Dolega, Kacper Ziółkowski, Vincent Ziętek, Olivier Ziembicki, Borys Boryszewski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Niezła postawa legionistów w pierwszych minutach meczu dała im sporo pewności siebie. Wprawdzie w kolejnych minutach dało się nieco odczuć "ciężkie nogi" po przymusowej przerwie w treningach, jednak pruszkowianom nie udawało się przejąć w pełni inicjatywy na boisku. Solidne starcie z niezłym w tym roczniku przeciwnikiem należy zatem zapisać na plus, a forma będzie rosnąć z tygodnia na tydzień.



Legia LSS U13 - KS Ursus 08



W debiutanckim meczu po awansie do II ligi zespół Legia Soccer Schools trafił od razu na głównego faworyta rozgrywek. Zespół "Traktorków" (któremu na jesieni zabrakło do awansu... jednego gola) ma ambicje szybkiego powrotu do najwyższych lig i pokazał to w tym meczu. Jesienią legioniści dobrze radzili sobie z II drużyną Ursusa, tym razem jednak goście dobrze zaczęli mecz i przez większość spotkania nie dawali sobie odebrać inicjatywy.



UKS Irzyk Warszawa 08 - Legia LSS U12 09



Całkiem udany początek ligowej rundy za podopiecznymi trenera Arkadiusza Borowego. Wprawdzie bój zespołu Legia Soccer Schools ze starszymi kolegami z Bemowa nie był łatwy, ale w decydujących momentach ostatnie słowo należało jednak zwykle do legionistów.



Legia U11 - Znicz Pruszków II 2010



Udany początek rundy dla legionistów z rocznika 2010. Pruszkowianie nie odpuszczali przez 60 minut, ale jednak w rękach legionistów było nieco więcej atutów w tym meczu.