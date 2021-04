Mistrzostwo w środę czy w sobotę?

Poniedziałek, 26 kwietnia 2021 r. 08:26 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po niedzielnej porażce ze Stalą Mielec 0-1 Pogoń Szczecin straciła szanse na zdobycie mistrzostwa Polski w obecnym sezonie. "Portowcy", którzy zajmują w tabeli 2. miejsce, mają na koncie 50 punktów, czyli o 9 mniej od Legii. Do rozegrania pozostały im tylko trzy mecze, a Legia ma lepszy bezpośredni bilans spotkań z Pogonią (0-0 w Szczecinie i 4-2 w Warszawie).



Matematyczne szanse tytuł ma jeszcze aktualnie jeszcze Raków Częstochowa, który aktualnie traci do Legii 10 punktów. Podopieczni Marka Papszuna mają w zanadrzu jeden zaległy mecz - ze Stalą Mielec. Zostanie on rozegrany dopiero 5 maja, a więc dopiero po meczu Legia - Wisła Kraków zaplanowanym na 1 maja, w którym "Wojskowi" mogą postawić kropkę nad "i".



Wcześniej jednak wystartuje 28. kolejka Ekstraklasy. Częstochowianie ze względu na udział w finale Pucharu Polski, który odbędzie się 2 maja, swój ligowy mecz rozegrają już w najbliższą środę, 28 kwietnia w Białymstoku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19 i jeżeli Raków nie wywalczy na Podlasiu trzech punktów, to Legia Warszawa po raz 16. w historii będzie się cieszyć z mistrzostwa. Jeśli jednak Raków zwycięży, legioniści będą musieli poczekać ze świętowaniem co najmniej do soboty, do spotkania z "Białą Gwiazdą". Wówczas do zdobycia tytułu potrzebna będzie wygrana i pozostałe wyniki nie będą miały już żadnego znaczenia.





SONDA Kiedy Legia zdobędzie mistrzostwo Polski w sezonie 2020/21? w środę po meczu Jagiellonia - Raków w sobotę po meczu z Wisłą Kraków dopiero po meczach ze Stalą Mielec lub Podbeskidziem Bielsko-Biała