Pekhart: Nie chciałbym zostać mistrzem przed telewizorem

Tomas Pekhart: W Gdańsku zawsze nam się gra ciężko, ale udało nam się wywieźć stąd 3 punkty. Warunki pogodowe były ekstremalne - śnieg w połowie kwietnia to szaleństwo. W drugiej połowie zaczęliśmy grać lepiej, zmieniliśmy system, zaczęliśmy kontrolować grę. Obie drużyny miały swoje sytuacje, ale wygraliśmy 1-0. Nie jest ważny styl, bo jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia naszego celu. Większość zespołów przeciwko nam gra takim samym systemem i to jest dla nas trudne, bo oni wiedzą, jak my gramy. Z tego powodu mamy drugi system gry i możemy je zmieniać w trakcie meczu. Mamy do tego odpowiednich wykonawców. Artur Boruc jest niesamowity, świetnie broni. To nie jest łatwe, bo są takie mecze, kiedy nie ma kontaktu z piłką przez 60-70 minut, a potem doskonale broni. Jestem dumny, że mogę grać w tym zespole. Nie chciałbym zostać mistrzem przed telewizorem i myślę, że moi koledzy z zespołu też nie. Mam więc nadzieję, że Raków wygra i zostaniemy mistrzem w przyszły weekend na boisku.

Yeti - 21 minut temu, *.vectranet.pl Raków gra ze Stalą w najbliższą środę czy dopiero 5 maja??? odpowiedz

VictorioEmporio84 - 32 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl Artur Boruc Artur Boruc Artur Boruc. I tylko Legia Legia Warszawa odpowiedz

CWKSiak - 39 minut temu, *.icpnet.pl Szkoda Tomas, ze Twoje bramki w obecnym sezonie nie były okraszone odpowiednią radością kibiców warszawskiej Legii, byłyby to jeszcze piękniejsze momenty dla obu stron. odpowiedz

mexx - 47 minut temu, *.chello.pl Co on pie...oli w tym ostatnim zdaniu? Chyba Raków przegra... :)

Albo on nie kuma polskiego, albo redakcja czeskiego :D odpowiedz

Ka - 35 minut temu, *.chello.pl @mexx: nie zrozumiałeś go. Chce by Raków wygrał swój mecz w środę. Bo jeśli Raków ten mecz przegra, to Legioniści zdobędą tytuł siedząc tego dnia w domach (bo swój mecz grają 3 dni później) .

A Pekhart chce poczuć zwycięstwo po końcowym gwizdku z Wisłą w sobotę odpowiedz

[L] - 34 minuty temu, *.elartnet.pl @mexx: To ty nie kumasz, chodzi mu o to, ze Raków wygra a Legia jednocześnie zdobędzie punkty na boisku. odpowiedz

CWKSiak - 33 minuty temu, *.icpnet.pl @mexx:

Uporządkuj bałagan na strychu zanim napiszesz... odpowiedz

Graba80 - 33 minuty temu, *.75.251 @mexx: czego nie rozumiesz? Niech Raków wygra to wtedy my zdobędziemy tytuł podczas meczu , a nie w środę, w przypadku gdyby Raków nie wygrał... odpowiedz

xteedy - 28 minut temu, *.chello.pl @mexx:

spieszę z pomocą ; Jak Raków przegra lub zremisuje z Jagą to oglądając spotkanie w tv mamy mistrza, a jak wygra to wszelkie formalności powinny być dopięte w sobotę będąc na murawie, tak to kumam :) odpowiedz

ben - 48 minut temu, *.inetia.pl Jeszcze kilka bramek Tomas ! Brawo za dochodzenie do pozycji i przebiegnięte kilometry jako pierwszy obrońca. Co do skuteczności to i Messi jej niema na 100%. odpowiedz

Art - 50 minut temu, *.t-mobile.pl Boruc klasa odpowiedz

eLo - 57 minut temu, *.chello.pl Ja nie mam nic przeciwko temu żeby świętować w środę..:) odpowiedz

