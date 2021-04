Kuciak: Brakuje nam skuteczności

Niedziela, 25 kwietnia 2021 r. 21:52 Wiśnia, źródło: TVP Sport

- Przegraliśmy mecz, chociaż Legia nie miała dzisiaj wielu klarownych sytuacji. Uważam, że oni są na pierwszym miejscu dlatego, iż potrafią wykorzystać szanse, które im się nadarzają. My natomiast nie potrafimy zamienić swoich sytuacji na gola. Jeżeli to poprawimy, to możemy potem punktować w takich meczach jak dzisiaj - powiedział po meczu z Legią Dusan Kuciak.



- Pekhart to świetny i bramkostrzelny napastnik, a rzut karny to zawsze przewaga strzelającego. Próbowałem zrobić jak najwięcej przy tej jedenastce. Byłem nastawiony na mocny strzał w środek, ale Pekahrt mnie oszukał i dlatego też to Legia cieszy się dzisiaj z wygranej.



- W pierwszej fazie meczu broniliśmy trzema obrońcami, ale kiedy Legia rozpędzała się w ataku, to nasi wahadłowi musieli się cofnąć i wtedy graliśmy piątką z tyłu. Nie zagraliśmy dzisiaj źle, ale nie mamy skuteczności z przodu. Mimo wszystko nasza gra w defensywie wyglądała w porządku.