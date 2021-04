IV liga: GOSiR Piaseczno 0-7 Legia Ladies

Zawodniczki Legia Ladies rozegrały w niedzielę pierwsze spotkanie rundy wiosennej w rozgrywkach IV ligi. Legionistki pewnie pokonały w wyjazdowym meczu GOSiR Piaseczno 7-0 (5-0). Spory wpływ na tak dobrą dyspozycję naszej drużyny miały zawodniczki, które w przerwie zimowej wzmocniły zespół Legii. Po 10. kolejkach obecnego sezonu Legia zajmuje drugie miejsce w tabeli z dwoma punktami straty do Jantaru Ostrołęka. Właśnie z tym zespołem legionistki zmierzą się w najbliższej serii spotkań, które rozegrane zostanie za dwa tygodnie na bocznym boisku przy Łazienkowskiej. Ze względu na przełożone trzy serie spotkań, sezon 2020/21 legionistki zakończą dopiero 26 lub 27 czerwca.

Pacz - 21 minut temu, *.t-mobile.pl Mocno dziewczyny! Trzymam kciuki za wasz awans do wyższej ligi. odpowiedz

