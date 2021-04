Legia najbardziej utytułowaną drużyną w historii

Legia Warszawa wywalczyła 15. oficjalne w historii mistrzostwo Polski, tym samym powiększając swoją przewagę w klasyfikacji medalowej za miejsca 1-3 w lidze w historii. Na drugim i trzecim miejscu plasują się Ruch Chorzów i Górnik Zabrze - obydwa zespoły po 14 razy świętowały zdobycie mistrzostwa kraju. Do tego dorobku oczywiście jako kibice stołecznej drużyny doliczamy odebrany po sezonie tytuł w 1993 roku, więc w sumie dla nas klub ma na koncie 16 triumfów. Łącznie legioniści stawali na podium 40 razy - 16 razy na miejscu pierwszym, 12 razy na miejscu drugim i 12 razy na miejscu trzecim. Ruch zdobył 14 medali złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych, natomiast Górnik 14 medali złotych, 4 srebrne i 7 brązowych. Mistrzostwo Polski Legii: 1955, 1956, 1969, 1970, 1993*, 1994, 1995, 2002, 2006, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 Wicemistrzostwo Polski: 1960, 1968, 1971, 1985, 1986, 1996, 1997, 2004, 2008, 2009, 2015, 2019

Giętki - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jesteśmy zawsze tam,gdzie Nasza Legia gra!

Świętujmy i radujmy się.

Marszałek Piłsudski też się cieszy z Nami,bo to jego ukochany klub.

Na zdrowie ... odpowiedz

Ryj - 4 godziny temu, *.207.177 Zacnie! odpowiedz

Bubet - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Gratulacje z Suchedniowa....

MISTRZ MISTRZ LEGIA MISTRZ... ⚽⚽⚽

ŚWIĘTOKRZYSCY (L) EGIONIŚCI ???????????????????????? odpowiedz

WW - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Gratulacje z Radomia! Jest szansa na mecz przyjaźni za rok. Oby!!! Legia & Radomiak, Radomiak & Legia! odpowiedz

do Kalarepa - 5 godzin temu, *.84.166 Oj wymagający jesteś słabiaku odpowiedz

Kalarepa - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Gratulacje dla druzyny i trenera. Nie zmienia to faktu ze jest cienki. Ot, trafilo sie slepej kurze ziarno. Pzdr. odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.com.pl @Kalarepa: Martw się o swoją nać , że cienka :)

O Legię się nie masz co martwić, podobnie będzie za rok. odpowiedz

Matt - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Po roku 1970 23 lata trzeba było czekać na mistrza. Połowa lat 90 to wielkie sukcesy w 2002 i 2006 utarliśmy nosa Wiśle, ale patrzcie na 2013 i później. 9 lat, 7 mistrzostw, 2 wicemistrzostwa. Jakieś komentarze? Kiedy ostatnio liga była bardziej zdominowana, bo ja tu konkurencji nie widzę. Najbardziej żałuję mistrzostwa 2015. Mieliśmy je już w garści, przewaga była i z każdą kolejką topniała.



Jak chcecie gadać o słabości Legii w Europie, to dajcie sobie spokój. Wszyscy o tym wiemy. Z dwojga złego, lepiej jednak być słabym w Europie i wygrywać mistrzostwo niż przegrywać tu i tu. odpowiedz

Filip1205 - 6 godzin temu, *.robnet.pl Mamy to!!!! Mistrz jest nasz (L). odpowiedz

Endriu - 6 godzin temu, *.net.pl LEGIA Mistrz Mistrz Mistrz!!! Do boju do boju do boju LEGIA! odpowiedz

S(L)AWEK - 6 godzin temu, *.6.226 (L) i tylko (L) odpowiedz

Czarny - 6 godzin temu, *.supermedia.pl I tak nie jestescie najstarszym klubem odpowiedz

Zgred - 6 godzin temu, *.as9105.com @Czarny: hahaha :))) odpowiedz

Pol - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Czarny: ale za to najczęściej najlepszym a jednocześnie jednym ze starszych w Polsce.

Żal dupę ściska zazdrośniczku z kompleksami???

Bbuuuhhhaaahhhaaaaa odpowiedz

karwoski29 - 6 godzin temu, *.cdn77.com @Czarny: jak mawiał klasyk - Spieprzaj dziadu!!!! odpowiedz

Lewy - 6 godzin temu, *.timplus.net @Pol: proponuje maść na "ból dupy" podobno pomaga. Chyba że jesteś z łodzi, tamtym to nie pomaga nawet kilkukrotnie wiekszy budżet od reszty drużyn :) odpowiedz

Rob - 5 godzin temu, *.chello.pl @Czarny: ja pier.... ale dzban .. odpowiedz

karwoski29 - 6 godzin temu, *.cdn77.com Brawo LEGIA mamy MISTRZA!!!! A teraz najważniejsze aby licznik wstydu się wyzerował.Pozdrawiam odpowiedz

Rafi - 6 godzin temu, *.net.pl Mistrzem Polski jeeeest ukochanaaa maaaa.... ???? odpowiedz

Victorii Emporio84 - 6 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Mistrz Mistrz Legia Mistrz odpowiedz

Bie(L)any - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Super informacja w tych trudnych chwilach gratulacje dla każdego kto miał choć odrobinę udziału w tym 16 tytule Mistrza Polski Legii Warszawa ????

Piłkarze Realu Madryt i Interu Mediolan postanowili zrzec się premii za ewentualne mistrzostwa Hiszpanii i Włoch ze względu na finanse klubów w czasach covid... może nasi też coś odpuszczą i zostanie parę groszy w klubowej kasie .... odpowiedz

Gepetto - 6 godzin temu, *.chello.pl @Bie(L)any: Ty tak serio? Myślę, że się upomną o dodatek, że nie w ostatniej kolejce. Jak będą opóźnienie to tak samo opóźnia awans do LM ;) odpowiedz

PPU - 5 godzin temu, *.chello.pl @Bie(L)any: ???? to się uśmiałem. Znam jednego z piłkarzy i zapomnij o tym co pisałeś. Ogródek musi zrobić bo żona karze ???? odpowiedz

Kozioł - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl I tak ma być co roku! odpowiedz

Karo(L) - 7 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl I tak ma być! Idziemy po swoje! Po drugą złotą gwiazdkę odpowiedz

LegiaMistrz - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl PIĘKNIE!!!!! odpowiedz

