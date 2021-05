28. kolejka Ekstraklasy. Bolesna porażka Lecha

Komentarze (29)

Mietek - 3 minuty temu, *.play-internet.pl #MajsterZaStoLat odpowiedz

pau pau pau twarda stal - 24 minuty temu, *.orange.pl Amikorz Wronkowiec jedna porazka mniej niz stal - "najlepsza mlodziez w Polsce" - 2 zespol na dnie 2 ligi - w CLJ tuz nad strefa spadkowa. Przegrana tytul u mistrza wielkopolski z Warta, beniaminkiem ktory nie ma stadionu i pieniedzy. To sa jakies rekordy absurdu. Mam nadzieje ze beda je pobijac z kazdym kolejnym rokiem. odpowiedz

Mietek - 40 minut temu, *.play-internet.pl Łach Posrań zaprasza swoich kibiców do inicjatywy

#majsterzastolat odpowiedz

Sxymon - 30 minut temu, *.t-mobile.pl @Mietek: ha ha ha, dobre a może # ch..na stolat odpowiedz

Mietek - 13 minut temu, *.play-internet.pl @Sxymon: #takich...jnastulecie odpowiedz

Donek - 58 minut temu, *.chello.pl #PierwszaLigaNa15Lecie odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Buahahahaha amica posrań zaprasza kibicuff na ostatni fantastyczny mecz.

#majsterwklozecie odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Amica jak zwykle do tyłu :) odpowiedz

Mietek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Oglądałem mecz Łach-Stal. Ku.wa co ten łach zrobił w końcówce meczu to zakrawa na kpinę z futbolu. Ten klub to jest jedno wielkie pośmiewisko. Po przejęciu sterów przez pseudotrenera z Radomia grają jeszcze gorzej. Beka na całego :-) odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Mietek: Ten nasz "polski sir Ferguson" to kolejny dyzma i przedstawiciel polskiej mysli szkoleniowej. I nic dziwnego ze lach dostaje becki.

Drugi najwiekszy talent polskiej mysli trenerskiej, Magiera, tez nie wznieca fajerwerkow. Kazdy "ekspert" sie tymi trenerami jara, a prawda jest taka ze to sa po prostu ani mniej ani wiecej tylko normalni przedstawiciele polskiej mysli szkoleniowej. Nawet Afryka jest bardziej rozwinieta. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Mietek: To coś niesamowitego. Stracić w końcówce dwie identyczne bramki po wrzutach z autu.... Nie mam pojęcia, co oni zrobili ze swoim klubem. odpowiedz

Lupus - 16 minut temu, *.centertel.pl @Wolfik: Ale takie wyrzuty trzeba umieć zrobić! odpowiedz

kami(L)PRAGA - 7 minut temu, *.vectranet.pl @Krzeszczu: daj tym ludzia pracowac to nie jest tak ze wchodzi trener wali lapom w stoł i pilkarzyki jak domino ukladaja sie po jego mysli pierw sie wszystko rozpada lub sie eliminuje pewne nie dopasowania trenera i uklada po swojemu mysle ze jak w slasku J.M nie beda zabierac KLOCKOW wiec moze tam J,M cos zbudowac co do łacha i M,S hmm tam bedzie tylko gorzej M.S niejest cudotworca łach wszystko sprzedaje nie ma fundamentow druzyny a z tych mlodych i slabych transferow nic nie zrobia wiec przyszly sezon lacha zakonczy sie jeszcze gorzej mimo ze w euro pucharach nie graja ich pewnosc siebie i wiara w umiejetnosci jeszcze bardziej przygasnie odpowiedz

Pawciu - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Lech :) odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Pawciu: jaki Lech? Amica !!! Poznań gra na ich licencji w ekstraklasie :) odpowiedz

Brzeg opolski - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Hi hi hi brawo Skorża. Destrukcja piękna. Wole taka stal niż sracovie w ekstraklasie

Pozdro z Brzegu opolskiego (L) odpowiedz

XD - 1 godzinę temu, *.chello.pl Buhahahahahaha, Amica pędzi po majstra aż miło odpowiedz

Legia75 - 28.04.2021 / 20:57, *.chello.pl jaga rakow 0-0 odpowiedz

M@c - 28.04.2021 / 16:28, *.chello.pl Mecz Rakowa i Jagi mnie nie interesuje, ale chętnie usłyszę, że pastuchy dostają wpier.... :)

Pozdro odpowiedz

Po(L)ubiony - 28.04.2021 / 10:40, *.chello.pl Najbardziej, to przebierają nogami centusie. Kalkulują, że gdy zostaniem Mistrzami dzisiaj, w sobotę może nam się za bardzo nie chcieć. Dlatego trzymam z Pekhartem i niech Raków wygra, a my dokopiemy milicjantom! odpowiedz

Wolfik - 28.04.2021 / 12:34, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Zgadzam się. Oni mają nieciekawy kalendarz. Choć trudno uwieżyć w to, że nagle PBB zacznie seryjnie wygrywać grając taką kichę. A Mielec może coś ugrać w Poznaniu.



Generalnie jak pomyślę, że w przyszłym sezonie jeszcze trzy drużyny poziomu Mielca czy PBB zasilą ekstraklasę to mnie nerwy biorą.



Ale mniejsza z tym. W sobotę świętujemy! odpowiedz

Wolfik - 28.04.2021 / 12:39, *.mm.pl @Wolfik: O matko boska...."uwierzyć" oczywiście.... Ale dowaliłem... odpowiedz

bie/L/sko - 28.04.2021 / 17:21, *.vectranet.pl @Wolfik: Rozumiem Twoje obawy gdy awansują takie drużyny jak Mielec czy PBB do ekstraklasy. Wystarczy sprawdzić nasze wyniki z jesieni. Będzie ciężko obronić Tytuł. Pozdrawiam odpowiedz

Arek - 28.04.2021 / 18:13, *.tpnet.pl @Wolfik: a mnie nie. Będzie fajny folklor. odpowiedz

golawic - 28.04.2021 / 10:08, *.centertel.pl Zapowiada się piękny, wiosenny dzionek. Na wszelki wypadek chłodzimy piwko. odpowiedz

Władeczek - 28.04.2021 / 09:48, *.netfala.pl Dzisiaj faken będę w trasie wieczorem ale będę nasłuchiwał w radiu jaki jest wynik na Podlasiu. Przy ewentualnym mistrzostwie chyba zrobię przystanek na Orlenie na szczeniaczka faken. odpowiedz

Faken - 28.04.2021 / 10:02, *.virginm.net @Władeczek: Faken odpowiedz

siewca plotek - 28.04.2021 / 09:32, *.futuro.pl Podobno wracamy na stadiony:

https://sport.interia.pl/pilka-nozna/ekstraklasa/news-znakomite-wiesci-dla-kibicow-rzad-otworzy-stadiony-i-to-jesz,nId,5196564





odpowiedz

123 - 28.04.2021 / 09:23, *.246.38 Jak to nie typowo?

Zawsze w te dni byly kolejki. odpowiedz

