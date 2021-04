28. kolejka Ekstraklasy. Legia mistrzem Polski

Komentarze (12)

Legia75 - 7 godzin temu, *.chello.pl jaga rakow 0-0 odpowiedz

M@c - 11 godzin temu, *.chello.pl Mecz Rakowa i Jagi mnie nie interesuje, ale chętnie usłyszę, że pastuchy dostają wpier.... :)

Pozdro odpowiedz

Po(L)ubiony - 17 godzin temu, *.chello.pl Najbardziej, to przebierają nogami centusie. Kalkulują, że gdy zostaniem Mistrzami dzisiaj, w sobotę może nam się za bardzo nie chcieć. Dlatego trzymam z Pekhartem i niech Raków wygra, a my dokopiemy milicjantom! odpowiedz

Wolfik - 15 godzin temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Zgadzam się. Oni mają nieciekawy kalendarz. Choć trudno uwieżyć w to, że nagle PBB zacznie seryjnie wygrywać grając taką kichę. A Mielec może coś ugrać w Poznaniu.



Generalnie jak pomyślę, że w przyszłym sezonie jeszcze trzy drużyny poziomu Mielca czy PBB zasilą ekstraklasę to mnie nerwy biorą.



Ale mniejsza z tym. W sobotę świętujemy! odpowiedz

Wolfik - 15 godzin temu, *.mm.pl @Wolfik: O matko boska...."uwierzyć" oczywiście.... Ale dowaliłem... odpowiedz

bie/L/sko - 11 godzin temu, *.vectranet.pl @Wolfik: Rozumiem Twoje obawy gdy awansują takie drużyny jak Mielec czy PBB do ekstraklasy. Wystarczy sprawdzić nasze wyniki z jesieni. Będzie ciężko obronić Tytuł. Pozdrawiam odpowiedz

Arek - 10 godzin temu, *.tpnet.pl @Wolfik: a mnie nie. Będzie fajny folklor. odpowiedz

golawic - 18 godzin temu, *.centertel.pl Zapowiada się piękny, wiosenny dzionek. Na wszelki wypadek chłodzimy piwko. odpowiedz

Władeczek - 18 godzin temu, *.netfala.pl Dzisiaj faken będę w trasie wieczorem ale będę nasłuchiwał w radiu jaki jest wynik na Podlasiu. Przy ewentualnym mistrzostwie chyba zrobię przystanek na Orlenie na szczeniaczka faken. odpowiedz

Faken - 18 godzin temu, *.virginm.net @Władeczek: Faken odpowiedz

siewca plotek - 18 godzin temu, *.futuro.pl Podobno wracamy na stadiony:

https://sport.interia.pl/pilka-nozna/ekstraklasa/news-znakomite-wiesci-dla-kibicow-rzad-otworzy-stadiony-i-to-jesz,nId,5196564





odpowiedz

123 - 19 godzin temu, *.246.38 Jak to nie typowo?

Zawsze w te dni byly kolejki. odpowiedz

