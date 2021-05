Wyniki 28. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (45)

dejne3 - 17 godzin temu, *.vectranet.pl Kartofle maja w tym roku Wicemajstra Wielkopolski ,to dopiero sukces. odpowiedz

(L)egia - 02.05.2021 / 14:17, *.02.net W koncu Leszek lubi tracic gole w koncowce meczu. odpowiedz

Hiszpan - 02.05.2021 / 12:52, *.telnaptelecom.pl Krawiec mocno walczył żeby nikt go nie ubiegł. odpowiedz

Hiszpan - 02.05.2021 / 12:47, *.telnaptelecom.pl Powinni nakręcić Piłkarski Poker 2. Cuda Panie. Nagle Mielec i Podbeskidzie leją wszystkich bez opamiętania . Guardiola już wie że ma ostatnią szansę na LM. Mam nadzieję że nie będzie w kolejnym meczu znowu paru karnych z kupy... i porażki. Prokurator powinien być obserwatorem z ramienia PZPN odpowiedz

spokoloko - 6 minut temu, *.getfiber.pl @Hiszpan: Pieniążki kto ma … ten pozostaje w lidze , a kto pieniążków nie ma ten gra w pierwszej lidze.. , wiosna cudów PANOWIE odpowiedz

Yeti - 02.05.2021 / 10:30, *.play-internet.pl #TakiCh...jNaStulecie odpowiedz

K - 02.05.2021 / 08:45, *.plus.pl #frajernastulecie odpowiedz

Zzp - 02.05.2021 / 01:54, *.t-mobile.pl Panowie co mnie obchodzi,, bolesna"porażka Lecha, Legia zanotowała remis i to jest informacja, jak zwykło się u Nas mówić psy szczekają karawana jedzie dalej, a Stal jeszcze przed nami i nie zdziwię się jak wpadnie nam bolesna porażka lub bezbarwny remis, niestety. Jeśli mamy już być tą karawaną( cygańskie porównanie wcale mnie nie kręci) to nie powinniśmy się na nikogo kolwiek w tej lidze wyniki oglądać, nawet po zdobyciu mistrzostwa. odpowiedz

Janusz - 02.05.2021 / 17:48, *.pljtelecom.pl @Zzp : A cóż to za porównanie cygańskie ta karawana? A może tabor? odpowiedz

Trec - 22 godziny temu, *.play-internet.pl @Zzp : co ty pie_dolisz ? odpowiedz

dezet - 01.05.2021 / 23:49, *.chello.pl może w końcu ta amica spadnie jak na to zasłużyli ich kupcy i w końcu może zasłuża na granie na tym szczeblu w sportowej rywalizacji? Niech się topią odpowiedz

sraczko zdupovic - 01.05.2021 / 23:42, *.orange.pl #spadekna15lecie odpowiedz

Mietek - 01.05.2021 / 23:35, *.play-internet.pl #MajsterZaStoLat odpowiedz

pau pau pau twarda stal - 01.05.2021 / 23:14, *.orange.pl Amikorz Wronkowiec jedna porazka mniej niz stal - "najlepsza mlodziez w Polsce" - 2 zespol na dnie 2 ligi - w CLJ tuz nad strefa spadkowa. Przegrana tytul u mistrza wielkopolski z Warta, beniaminkiem ktory nie ma stadionu i pieniedzy. To sa jakies rekordy absurdu. Mam nadzieje ze beda je pobijac z kazdym kolejnym rokiem. odpowiedz

Mietek - 01.05.2021 / 22:58, *.play-internet.pl Łach Posrań zaprasza swoich kibiców do inicjatywy

#majsterzastolat odpowiedz

Sxymon - 01.05.2021 / 23:08, *.t-mobile.pl @Mietek: ha ha ha, dobre a może # ch..na stolat odpowiedz

Mietek - 01.05.2021 / 23:25, *.play-internet.pl @Sxymon: #takich...jnastulecie odpowiedz

Donek - 01.05.2021 / 22:40, *.chello.pl #PierwszaLigaNa15Lecie odpowiedz

jo - 01.05.2021 / 22:36, *.t-mobile.pl Buahahahaha amica posrań zaprasza kibicuff na ostatni fantastyczny mecz.

#majsterwklozecie odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 01.05.2021 / 22:07, *.plus.pl Amica jak zwykle do tyłu :) odpowiedz

Mietek - 01.05.2021 / 22:05, *.play-internet.pl Oglądałem mecz Łach-Stal. Ku.wa co ten łach zrobił w końcówce meczu to zakrawa na kpinę z futbolu. Ten klub to jest jedno wielkie pośmiewisko. Po przejęciu sterów przez pseudotrenera z Radomia grają jeszcze gorzej. Beka na całego :-) odpowiedz

Krzeszczu - 01.05.2021 / 22:18, *.bredband2.com @Mietek: Ten nasz "polski sir Ferguson" to kolejny dyzma i przedstawiciel polskiej mysli szkoleniowej. I nic dziwnego ze lach dostaje becki.

Drugi najwiekszy talent polskiej mysli trenerskiej, Magiera, tez nie wznieca fajerwerkow. Kazdy "ekspert" sie tymi trenerami jara, a prawda jest taka ze to sa po prostu ani mniej ani wiecej tylko normalni przedstawiciele polskiej mysli szkoleniowej. Nawet Afryka jest bardziej rozwinieta. odpowiedz

Wolfik - 01.05.2021 / 22:21, *.mm.pl @Mietek: To coś niesamowitego. Stracić w końcówce dwie identyczne bramki po wrzutach z autu.... Nie mam pojęcia, co oni zrobili ze swoim klubem. odpowiedz

Lupus - 01.05.2021 / 23:22, *.centertel.pl @Wolfik: Ale takie wyrzuty trzeba umieć zrobić! odpowiedz

kami(L)PRAGA - 01.05.2021 / 23:31, *.vectranet.pl @Krzeszczu: daj tym ludzia pracowac to nie jest tak ze wchodzi trener wali lapom w stoł i pilkarzyki jak domino ukladaja sie po jego mysli pierw sie wszystko rozpada lub sie eliminuje pewne nie dopasowania trenera i uklada po swojemu mysle ze jak w slasku J.M nie beda zabierac KLOCKOW wiec moze tam J,M cos zbudowac co do łacha i M,S hmm tam bedzie tylko gorzej M.S niejest cudotworca łach wszystko sprzedaje nie ma fundamentow druzyny a z tych mlodych i slabych transferow nic nie zrobia wiec przyszly sezon lacha zakonczy sie jeszcze gorzej mimo ze w euro pucharach nie graja ich pewnosc siebie i wiara w umiejetnosci jeszcze bardziej przygasnie odpowiedz

Rob - 02.05.2021 / 00:43, *.play-internet.pl @Krzeszczu: Janko muzykant odpowiedz

Krzeszczu - 02.05.2021 / 14:15, *.bredband2.com @kami(L)PRAGA: Ja nie musze im dawac pracowac, bo oni od wielu lat juz pracuje. Wiec ile jeszcze trzeba? Nic wielkiego nie osiagneli, JM w sumie nic nie osiagnal bo Skorza chociaz ma jednego mistrza. Ale obaj sa wychwalani. Za co? Za göööwno osiagniete? Jeden mianowany polskim "sir Fergusonem", a drugi najbardziej utalentowanym trenerem? Na jakich podstawach? Obaj sa przedstawicielami polskiej mysli szkoleniowej, obaj göööwno osiagneli, i obaj wielkie göööwno osiagna. Ale nadal beda zachwalani i wychwalani. odpowiedz

Wolfik - 02.05.2021 / 14:47, *.mm.pl @kami(L)PRAGA: NIestety Kolega Krzeszczu ma rację. Dlaczego "niestety"? Bo każdy rozumny widzi, że z tej maki chleba nie bedzie. Polscy trenerzy kręcą się na osławionej "karuzeli", wsiadają, wysiadają i nic się nie zmienia. Autobus, laga do przodu i może jakaś głowka po rogu. To wszystko.



Piłkarze ręczni Vive Kielce wygrali Ligę Mistrzów. Teraz to samo powtórzyli siatkarze Zaksy Kedzierzyn. Dlaczego? Przecież nie jesteśmy w tych sportach najmocniejsi? Odpowiem. Bo do Polski przyjechali najlepsi trenarzy, byli świetni zawodnicy. Oni zmienili kluby mentalnie. Co jakiś czas pojawia się nasz młody talent. Jak wyjedzie, zastąpuje go następny.



Dopóki w polskiej piłce będziemy się kręcić we własnym gównie, zaminiać słabego i zgranego trenera X na takiego samego ale Y to nic się nie zmieni. Czasy Probierzy, Fornalików, Skorżów i innych Mamrotów muszą się skończyć. Albo skończy się nasza piłka. odpowiedz

Pawciu - 01.05.2021 / 22:03, *.play-internet.pl Lech :) odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 01.05.2021 / 22:09, *.plus.pl @Pawciu: jaki Lech? Amica !!! Poznań gra na ich licencji w ekstraklasie :) odpowiedz

Brzeg opolski - 01.05.2021 / 22:03, *.t-mobile.pl Hi hi hi brawo Skorża. Destrukcja piękna. Wole taka stal niż sracovie w ekstraklasie

Pozdro z Brzegu opolskiego (L) odpowiedz

XD - 01.05.2021 / 22:03, *.chello.pl Buhahahahahaha, Amica pędzi po majstra aż miło odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 02.05.2021 / 12:43, *.plus.pl @XD: pędzi po majstra w pierwszej lidze, w przyszłym sezonie odpowiedz

Legia75 - 28.04.2021 / 20:57, *.chello.pl jaga rakow 0-0 odpowiedz

M@c - 28.04.2021 / 16:28, *.chello.pl Mecz Rakowa i Jagi mnie nie interesuje, ale chętnie usłyszę, że pastuchy dostają wpier.... :)

Pozdro odpowiedz

Po(L)ubiony - 28.04.2021 / 10:40, *.chello.pl Najbardziej, to przebierają nogami centusie. Kalkulują, że gdy zostaniem Mistrzami dzisiaj, w sobotę może nam się za bardzo nie chcieć. Dlatego trzymam z Pekhartem i niech Raków wygra, a my dokopiemy milicjantom! odpowiedz

Wolfik - 28.04.2021 / 12:34, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Zgadzam się. Oni mają nieciekawy kalendarz. Choć trudno uwieżyć w to, że nagle PBB zacznie seryjnie wygrywać grając taką kichę. A Mielec może coś ugrać w Poznaniu.



Generalnie jak pomyślę, że w przyszłym sezonie jeszcze trzy drużyny poziomu Mielca czy PBB zasilą ekstraklasę to mnie nerwy biorą.



Ale mniejsza z tym. W sobotę świętujemy! odpowiedz

Wolfik - 28.04.2021 / 12:39, *.mm.pl @Wolfik: O matko boska...."uwierzyć" oczywiście.... Ale dowaliłem... odpowiedz

bie/L/sko - 28.04.2021 / 17:21, *.vectranet.pl @Wolfik: Rozumiem Twoje obawy gdy awansują takie drużyny jak Mielec czy PBB do ekstraklasy. Wystarczy sprawdzić nasze wyniki z jesieni. Będzie ciężko obronić Tytuł. Pozdrawiam odpowiedz

Arek - 28.04.2021 / 18:13, *.tpnet.pl @Wolfik: a mnie nie. Będzie fajny folklor. odpowiedz

golawic - 28.04.2021 / 10:08, *.centertel.pl Zapowiada się piękny, wiosenny dzionek. Na wszelki wypadek chłodzimy piwko. odpowiedz

Władeczek - 28.04.2021 / 09:48, *.netfala.pl Dzisiaj faken będę w trasie wieczorem ale będę nasłuchiwał w radiu jaki jest wynik na Podlasiu. Przy ewentualnym mistrzostwie chyba zrobię przystanek na Orlenie na szczeniaczka faken. odpowiedz

Faken - 28.04.2021 / 10:02, *.virginm.net @Władeczek: Faken odpowiedz

siewca plotek - 28.04.2021 / 09:32, *.futuro.pl Podobno wracamy na stadiony:

https://sport.interia.pl/pilka-nozna/ekstraklasa/news-znakomite-wiesci-dla-kibicow-rzad-otworzy-stadiony-i-to-jesz,nId,5196564





odpowiedz

123 - 28.04.2021 / 09:23, *.246.38 Jak to nie typowo?

Zawsze w te dni byly kolejki. odpowiedz

