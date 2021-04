Marciniak sędzią meczu z Wisłą Kraków

Szymon Marciniak został wyznaczony do sędziowania meczu 28. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Wisłą Kraków. W obecnym sezonie arbiter z Płocka prowadził 5 spotkań stołecznego zespołu - 2 wygrane, 2 zremisowane i 1 przegrane. Wiśle sędziował trzykrotnie (0-1-2). Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki i Adam Kupsik, sędzią technicznym będzie Zbigniew Dobrynin, natomiast w wozie VAR zasiądą Piotr Lasyk i Konrad Sapela. Obsada sędziowska 28. kolejki: Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa: Bartosz Frankowski (Toruń) Wisła Płock - Lechia Gdańsk: Łukasz Szczech (Warszawa) Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin: Mariusz Złotek (Stalowa Wola) Legia Warszawa - Wisła Kraków: Szymon Marciniak (Płock) Pogoń Szczecin - Warta Poznań: Daniel Stefański (Bydgoszcz) Lech Poznań - Stal Mielec: Jarosław Przybył (Kluczbork) Piast Gliwice - Podbeskidzie Bielsko-Biała: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Cracovia - Górnik Zabrze: Damian Kos (Gdańsk)

Bidon - 10 minut temu, *.tpnet.pl Doprawdy zabawny jest ten pojazd na Marciniaka, wciąż się zastanawiam w którym meczu tak podpadł i ile lat temu ten mecz miał miejsce, a może problem tkwi w tym że na pytanie dziennikarzy komu kibicuje wskazał Lecha a nie Legie ? Gdyby inni kibice wypominali nam non stop takie mecze jak Legii z Jagiellonią, Lechią czy Wisłą Kraków w ostatnich latach gdzie sędziowie naprawdę się nie popisali to zapewne wytykalibyśmy im kompleksy jak to mamy w zwyczaju....



Zdzicho - 2 godziny temu, *.centertel.pl Toz on chory. Oblał testy na euro odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl Ale nas kochają co jeden sędzia to lepszy na nasze mecze! odpowiedz

Wade - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Marciniak ,coooooo? Ty już wiesz co !!!! odpowiedz

Ziomek69 - 3 godziny temu, *.plus.pl Marciniak, Frankowski i Myć walczą o zacny tytuł fatalnego :-) odpowiedz

Franek - 4 godziny temu, *.plus.pl VARciniak znowu coś na kombinuje, tego faceta nie chcą już nigdzie, na siłę wypychają go tylko do sędziowania w Eklapie odpowiedz

Jasiek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl To nie jest sędzia tylko celebryta który występuje na boisku jako marna pacynka odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Wielkie show showmana bedzie! odpowiedz

chrisSiekierki - 6 godzin temu, *.play-internet.pl No to już wiadomo kto będzie największą gwiazdą no boisku. Pan Narcyz Sędzia.

Błędy będzie popełniał na obie strony oby tylko nie za duże. odpowiedz

Władeczek - 6 godzin temu, *.netfala.pl Jak zwykle centrala faken robi wszystko żebyśmy nie zdobyli mistrza. Ale nie tym razem faken, objedziemy skisłe 8:0 tym razem. odpowiedz

Spencero(L) - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Marciniak,Ty nędzny,słaby,3 ligowy pachołku... odpowiedz

Wolfik - 6 godzin temu, *.mm.pl UEFA oceniła dobitnie naszych sędziów. Oczywiście są wyjątki jak Jakubik czy Przybył którzy jeszcze dają nadzieję, że kiedyś się to zmieni. Kiedyś, to znaczy po odejściu Przesmyckiego. odpowiedz

Marciniak - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Co?

Ty już wiesz. odpowiedz

