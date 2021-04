Komentarze (8)

Luk - 2 godziny temu, *.centertel.pl A po meczu na bulwary?:) odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl No to zaraz zacznie się lament... odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Sputnik 44: To może ja go zacznę. W czasie mniej lub bardziej udanych kwalifikacji do pucharów usłyszymy,że brakowało czasu na dopracowanie schematów. I reprezentanci różnych krajów później wrócili z urlopów,przez co przygotowania nie były kompletne. Potok wymówek będzie,gdy jest czas - nikt nic nie robi. Aha,zapomniałem, że tydzień, jeden jedyny od dawna,był intensywny... odpowiedz

Ja85 - 1 godzinę temu, *.orange.pl @SEBO(L): od poniedziałku do piątku trenujesz. Potem w niedzielę grasz mecz (co oznacza wyjazd w sobotę, zgrupowanie i nocleg w hotelu). Wracasz w niedzielę późnym wieczorem do domu. Oczekujesz, że w poniedziałek od rana znowu wszyscy zaczną 5dniowy cykl treningów? Piłkarze to też ludzie, mają swoje rodziny, dzieci. Jeśli nie będą mieli równowagi w życiu prywatnym to szybko się to przełoży na wyniki. Koncepcja 5 dni w klubie i 2 dni wolnych jest odpowiednim balansem. Pamiętaj, że dzień wolny nie oznacza, że piłkarz nic nie robi i np nie biega rano godzinę aby budować kondycję. On po prostu nie pojawia się w klubie na trening. odpowiedz

Real deal - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Ja85: Kolego,wolne potrzebne oczywiscie .Tylko pomysl to nie Premier League gdzie graja co 3- 4 dni I nie placza.Do tego trening pilkarski nie trwa 4-5 godzin,jest czas na regeneracje.Czy to robia ,Inna sprawa.Dla porownania bokserzy maja 8 tyg.przygotowan z 2 treningami dziennie,pewnie jeden dzien wolnego ,albo I nie .I Ida ,nie placza I walcza,I wstydu nam nie przynosza.To wszystko jest w mentalnosci- proste. odpowiedz

Darek - 37 minut temu, *.t-ipconnect.de @Ja85: Od poniedziałku do piątku trenujesz.



Ta 40 minut jak ostatnio.Zrobią dwa kółka w koło boiska,pograją w dziadka 20 minut i do domu.Dłużej zajmuje im dojazd na trening niż sam trening.

A co mają powiedzieć Ci co grają cały sezon co trzy dni? odpowiedz

Achtenberg - 24 minuty temu, *.chello.pl @Darek : ciekawe jak Legia zagrałaby w Premier League

czy byłaby takim Sheffield United lub WBA czy może coś więcej

odpowiedz

Guny - 1 minutę temu, *.229.6 @Ja85: haha człowieku. Oni mają średnio 10-15h tydz.pracy (+delegacja średnio co 2 tyg.) a ty ich żalujeszXD jeszcze przy takich zarobkach... odpowiedz

