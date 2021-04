Legia kusi młodego obrońcę Śląska

Według informacji portalu meczyki.pl Legia Warszawa walczy o pozyskanie środkowego obrońcy Śląska Wrocław - Konrada Poprawy . Zawodnik od kwietnia jest podstawowym zawodnikiem wrocławskiej drużyny. Szansę dał mu nowy szkoleniowiec Śląska Jacek Magiera . Piłkarzowi kończy się w czerwcu kontrakt, więc sam zadecyduje o swojej przyszłości. Śląsk zaproponował mu nową umowę, ale w ostatnich dniach pojawiła się także propozycja przejścia do Legii. Z zawodnikiem rozmawiać miał dyrektor sportowy Radosław Kucharski i teraz 22-latek zastanawia się, z której opcji skorzystać. Sprawa powinna wyjaśnić się maksymalnie do końca rozgrywek. Poprawę wyróżnia szybkość i parametry fizyczne. Do końca marca występował w II-ligowych rezerwach Śląska Wrocław i był tam podstawowym obrońcą. Następnie trafił do kadry pierwszej drużyny i rozegrał 5 spotkań od pierwszej minuty. W ostatnim meczu otrzymał czerwoną kartkę po faulu na Jakubie Araku, a kolejkę wcześniej zdobył debiutancką bramkę w meczu z Podbeskidziem.

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl No i się zaczęło. odpowiedz

butla - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl "młody obrońca"? 22-lata. Tylko w Polsce. LOL odpowiedz

Ryj - 1 godzinę temu, *.207.146 @butla: no raczej, 22 lata to prawie emeryt. Butla, bomba i w kimono mówisz...? odpowiedz

Kibic CWKS - 3 godziny temu, *.chello.pl W obronie poprawa na pewno się przyda, tylko czy Poprawa tą poprawę da? Nie jestem pewien w 100% już lepiej chyba młodego Mosóra ogrywać, ale ruch może być ciekawy bo jest szybki i wyprowadzić pilke tez umie. Chociaż CM zdementował podobno plotki, pytanie czy nie walił w kit

Darce(L)i - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Brać...zawsze to młodzieżowiec (chyba ????) ... jak się nie złapie do 1 to wypożyczyć...do Śląska ???? odpowiedz

Kibic CWKS - 3 godziny temu, *.chello.pl @Darce(L)i: Ma 22 lata. Już nie jest młodzieżowcem, bynajmniej od nowego sezonu nie będzie odpowiedz

Kibolek - 3 godziny temu, *.it-home.pl Świerczoka kupować odpowiedz

Stękacze - 4 godziny temu, *.chello.pl Teraz będą k...wa płakać że za młody,że z rezerw ,że k... nie wiem z Kongo,Rosji czy Albanii,masz kase jeden z drugim to weź do ch... i kup Marcelo z Ronaldo i przestańcie pieprzyć płaczki odpowiedz

tommy - 3 godziny temu, *.toneticgroup.pl @Stękacze: marcelo i ronaldo sa słabi i szkoda mojej kasy odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Michniewicz zdementowal. Jego i Gruzina z Lecha. odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.255.243 @Leśny Dziadek: dla mnie to i tak gówno warty trener, gówno gada jak każdy inny a tak na prawdę to ma gówno do powiedzenia. Każdy leci do Legii by dobrze zarobić pieniądze. Daleko to my z tym właścicielem to nie zajedziemy, nawet jak piłkarze zaczną wychodzić z tej akademii ale to jeszcze z kilkanaście lat minie odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Sobo(L)ew: Za kilkanascie lat mozemy zostac z rozgrywkami wirtualnymi. Chociaz wlasciwie teraz tez DM tego typu, wirtualne ,,rarytasy,, zapewnia. Jedynie dlug jest rzeczywisty. Ale wypijmy bracie, za bledy na gorze...Sto lat w zdrowiu, szczesciu i wszelakiej pomyslnosci. odpowiedz

Kafar - 2 godziny temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek: Michniewicz to zdrajca powiedział kiedyś ze nigdy nie będzie trenował legii i co zrobil poszedłeś za kase odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Wzmocnienie na puchary, gosc z rezerw Slaska.... odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: i do tego stary... gdzie ten pacjent był, przecież on ma już 22 lata i dopiero debiut????!!!! Jaki to słabeusz musi być!!! (ale dla Miodka to pewnie "młódy, perspektywiczny" ; ))) odpowiedz

Wielkolud - 4 godziny temu, *.elartnet.pl Dawać go, obronę mamy słabą. odpowiedz

Krasnal - 4 godziny temu, *.telkab.pl Do wzięcia za darmo..brać może coś z tego będzie. odpowiedz

