Plus miesiąca

Plus kwietnia: Artur Boruc

Piątek, 30 kwietnia 2021 r. 09:39 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W kwietniu legioniści rozegrali pięć meczów. Ich rywalami były drużyny Pogoni Szczecin, Lecha Poznań, Cracovii, Piasta Gliwice i Lechii Gdańsk. Był to ważny miesiąc, gdyż warszawiacy zdobyli 16. mistrzostwo Polski. Najlepszym zawodnikiem kwietnia został Artur Boruc, który zgromadził cztery plusy.



Doświadczony golkiper Legii w tym miesiącu aż w czterech spotkaniach zachował czyste konto i kilkakrotnie stawał na wyżynach swoich możliwości. Można powiedzieć, że Boruc ratował nam wynik swoimi fenomenalnymi interwencjami. Po trzy pozytywne oceny otrzymali Andre Martins, Josip Juranović oraz Luquinhas. Dla Portugalczyka był to bardzo równy miesiąc, nie przydarzały mu się błędy, a dodatkowo był liderem środka pola. Chorwat głównie grał na wahadle, jednak w spotkaniu z Cracovią wystąpił na pozycji prawego stopera. Jest niesamowicie uniwersalny, a na każdej pozycji prezentuje najwyższy poziom. Najlepiej zaprezentował się w Gliwicach, gdzie spokojnie powinien zanotować trzy asysty. Jeśli chodzi o "Luquiego", to nie schodzi poniżej swojego dobrego, wysokiego poziomu.



Najwięcej minusów w kwietniu zgromadził Tomas Pekhart, jednak zdobył również dwie pozytywne noty. Zaczął świetnie, bo od dwóch bramek w starciu z Pogonią, jednak później przyszedł gorszy moment - trzech spotkań bez gola. Dopiero w starciu z Lechią Gdańsk zaliczył zwycięskie trafienie. O jednego minusa mniej i tyle samo plusów co Czech zdobył Bartosz Slisz, który miał lepsze i gorsze chwile w tym miesiącu. Warto pamiętać o ostatnim spotkaniu w Gdańsku, gdzie zagrał fenomenalne zawody i był jednym z lepszych graczy na placu.



Artur Boruc - 4

Andre Martins - 3

Josip Juranović - 3

Luquinhas - 3

Mateusz Wieteska - 3 / 1

Artur Jędrzejczyk - 2

Rafel Lopes - 2 / 1

Artem Szabanow - 1

Bartosz Kapustka - 1

Bartosz Slisz - 2 / 2

Filip Mladenović - 1 / 1

Paweł Wszołek - 1 / 1

Tomas Pekhart - 2 / 3

Mateusz Hołownia - 1

Walerian Gwilia - 1